ProLab MA Crossover EA MT5
- Asesores Expertos
- Osama Echchakery
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
MA Crossover EA es un Asesor Experto de grado profesional construido sobre la poderosa y probadaestrategia de Doble Cruce de Medias Móviles, diseñado para dar a los operadorescontrol total, flexibilidad total y personalización ilimitada.
El doble cruce de medias móviles es uno de los conceptos de trading más utilizados en el análisis técnico. Es simple, eficaz y adaptable atodos los mercados y plazos - Forex, Oro, Índices, Crypto, y más.
Este EA toma ese concepto clásico y lo eleva a unmarco de comercio completo, lo que le permite darle formaexactamente como usted imagina.
Si usted es un principiante o un trader avanzado, este EA no es una "estrategia fija" - es unconstructor de estrategias.
Usted imagina la estrategia,el EA la ejecuta.
¿Si falta algo?
Puede ponerse en contacto conmigo y lo añadiré.
Este EA está encontinuo desarrollo, impulsado por los comentarios de los usuarios.
Por qué este EA es diferente
La mayoría de los EAs le dicen cómo operar.
Este EA le permite decidir cómo quiere operar USTED.
- Todas las variables importantes están expuestas
- Sin lógica bloqueada
- Sin reglas ocultas
- Sin gestión forzada del dinero
Usted imagina la estrategia,el EA la ejecuta.
¿Si falta algo?
Puede ponerse en contacto conmigo y lo añadiré.
Este EA está encontinuo desarrollo, impulsado por los comentarios de los usuarios.
Concepto de estrategia - Doble cruce de medias móviles
El EA abre operaciones basadas en el cruce entre:
-
Media Móvil Rápida
-
Media Móvil Lenta
Lógica central:
-
Comprar cuando la Media Móvil Rápida cruza por encima de la Media Móvil Lenta
-
Vender cuando la MA Rápida cruza por debajo de la MA Lenta
Se puede personalizar completamente:
-
Periodos de MA
-
Tipos de MA (EMA, SMA, etc.)
-
Precio aplicado
-
Marco temporal
Esto hace que el EA sea adecuado parascalping, day trading, swing trading y trading a largo plazo.
Control completo de operaciones
-
Sólo compra / Sólo venta / Compra y venta
-
Tamaño de lote fijo
-
Take Profit & Stop Loss en puntos
-
Manejo de señal inversa (cierre en señal opuesta)
-
Soporte de número mágico único
Protección avanzada del riesgo y del capital
Diseñado para cuentas reales y empresas de utilería:
-
Protección global contra la caída del capital
-
Límite diario de pérdida de capital
-
Cierre automático de operaciones en los límites
-
Negociación desactivada tras activarse la protección
Proteja su capitalantes de que sea demasiado tarde.
Gestión inteligente de operaciones
-
Trailing Stop (totalmente personalizable)
-
Break Even con compensación
-
Filtro de diferencial para evitar malas condiciones de mercado
-
Control de pérdidas y ganancias basado enUSD, por operación o globalmente
Potentes filtros de tendencia (opcional)
Usted decide lo estricta que debe ser la estrategia.
Cada filtro puede activarse o desactivarse de forma independiente:
-
Filtro de medias móviles (2 niveles)
-
Filtro RSI
-
SAR Parabólico
-
Oscilador Estocástico
-
MACD
-
ADX
Combine filtros para operar sólo con configuraciones de alta probabilidad
O opere con cruces de MA puros si prefiere la simplicidad
Control de Hora y Sesión
-
Desactiva la operativa en determinados días de la semana
-
Desactivar negociación durante:
-
Sydney
-
Tokio
-
Londres
-
Nueva York
-
Perfecto para evitar periodos de baja liquidez o alta volatilidad.
¿Para quién es este EA?
Operadores que deseanun control total
Creadores y probadores de estrategias
Operadores de Prop firm
Desarrolladores que desean un marco sólido de MA
Cualquiera que crea que una estrategia debe ajustarse asu visión, y no al revés
Desarrollo y soporte continuos
Este EAno estáterminado - evoluciona.
Si usted tiene
-
Una nueva idea de filtro
-
Una nueva regla de gestión monetaria
-
Una condición especial de trading
Envíeme un mensaje y lo integraré.
Tus ideas darán forma a las futuras versiones de este EA.
Palabras finales
MA Crossover EA no es sólo un Asesor Experto.
Es unmotor de trading profesional construido para transformar ideas en realidad.
Si puedes imaginarlo -
Este EA puede negociarlo.