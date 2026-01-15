ProLab MA Crossover EA MT5

MA Crossover EA es un Asesor Experto de grado profesional construido sobre la poderosa y probadaestrategia de Doble Cruce de Medias Móviles, diseñado para dar a los operadorescontrol total, flexibilidad total y personalización ilimitada.

El doble cruce de medias móviles es uno de los conceptos de trading más utilizados en el análisis técnico. Es simple, eficaz y adaptable atodos los mercados y plazos - Forex, Oro, Índices, Crypto, y más.

Este EA toma ese concepto clásico y lo eleva a unmarco de comercio completo, lo que le permite darle formaexactamente como usted imagina.

Si usted es un principiante o un trader avanzado, este EA no es una "estrategia fija" - es unconstructor de estrategias.

Usted imagina la estrategia,el EA la ejecuta. ¿Si falta algo?

Puede ponerse en contacto conmigo y lo añadiré.

Este EA está encontinuo desarrollo, impulsado por los comentarios de los usuarios.

Por qué este EA es diferente

La mayoría de los EAs le dicen cómo operar.

Este EA le permite decidir cómo quiere operar USTED.

Todas las variables importantes están expuestas

Sin lógica bloqueada

Sin reglas ocultas

Sin gestión forzada del dinero

Concepto de estrategia - Doble cruce de medias móviles

El EA abre operaciones basadas en el cruce entre:

Media Móvil Rápida

Media Móvil Lenta

Lógica central:

Comprar cuando la Media Móvil Rápida cruza por encima de la Media Móvil Lenta

Vender cuando la MA Rápida cruza por debajo de la MA Lenta

Se puede personalizar completamente:

Periodos de MA

Tipos de MA (EMA, SMA, etc.)

Precio aplicado

Marco temporal

Esto hace que el EA sea adecuado parascalping, day trading, swing trading y trading a largo plazo.

Control completo de operaciones

Sólo compra / Sólo venta / Compra y venta

Tamaño de lote fijo

Take Profit & Stop Loss en puntos

Manejo de señal inversa (cierre en señal opuesta)

Soporte de número mágico único

Protección avanzada del riesgo y del capital

Diseñado para cuentas reales y empresas de utilería:

Protección global contra la caída del capital

Límite diario de pérdida de capital

Cierre automático de operaciones en los límites

Negociación desactivada tras activarse la protección

Proteja su capitalantes de que sea demasiado tarde.

Gestión inteligente de operaciones

Trailing Stop (totalmente personalizable)

Break Even con compensación

Filtro de diferencial para evitar malas condiciones de mercado

Control de pérdidas y ganancias basado enUSD, por operación o globalmente

Potentes filtros de tendencia (opcional)

Usted decide lo estricta que debe ser la estrategia.

Cada filtro puede activarse o desactivarse de forma independiente:

Filtro de medias móviles (2 niveles) Filtro RSI SAR Parabólico Oscilador Estocástico MACD ADX

Combine filtros para operar sólo con configuraciones de alta probabilidad

O opere con cruces de MA puros si prefiere la simplicidad

Control de Hora y Sesión

Desactiva la operativa en determinados días de la semana

Desactivar negociación durante: Sydney Tokio Londres Nueva York



Perfecto para evitar periodos de baja liquidez o alta volatilidad.

¿Para quién es este EA?

Operadores que deseanun control total

Creadores y probadores de estrategias

Operadores de Prop firm

Desarrolladores que desean un marco sólido de MA

Cualquiera que crea que una estrategia debe ajustarse asu visión, y no al revés

Desarrollo y soporte continuos

Este EAno estáterminado - evoluciona.

Si usted tiene

Una nueva idea de filtro

Una nueva regla de gestión monetaria

Una condición especial de trading

Envíeme un mensaje y lo integraré.

Tus ideas darán forma a las futuras versiones de este EA.

Palabras finales

MA Crossover EA no es sólo un Asesor Experto.

Es unmotor de trading profesional construido para transformar ideas en realidad.

Si puedes imaginarlo -

Este EA puede negociarlo.