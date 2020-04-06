Aurum Quant Logic
- Asesores Expertos
- Fatih Yayli
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Aurum Quant Logic – Algoritmo Profesional XAUUSD
Aurum Quant Logic es un sistema de trading especializado desarrollado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. A diferencia de los bots Grid o Martingala de alto riesgo, este EA se basa en análisis cuantitativo puro, lógica de ruptura por volatilidad y una estricta gestión del riesgo.
Diseñado para la longevidad, utiliza una estrategia de ruptura de canales dinámicos filtrada por ADX para capturar movimientos de alta probabilidad y reducir el ruido del mercado.
🏆 Características Clave
- Apto para Prop Firms: Incluye Stop Loss rígido y límites de drawdown (FTMO, MyForexFunds, etc.)
- Sin métodos peligrosos: 100% Price Action. Sin Grid, sin Martingala
- Optimizado con Machine Learning: Parámetros ajustados a la volatilidad del oro
- Canales dinámicos: Niveles High/Low adaptativos para detectar cambios reales de tendencia
⚙️ Especificaciones Técnicas
- Símbolo: Solo XAUUSD
- Temporalidad: H1
- Gestión de Riesgo: Lote automático por % de balance o lote fijo
- Filtros: ADX, ATR y filtro horario
🚀 Configuración
- Abrir gráfico XAUUSD
- Seleccionar H1
- Adjuntar el EA
- Ajustar InpRiskPercent (0.25% – 1.0%)
- Activar “Algo Trading” en MT5
📊 Parámetros
- InpRiskPercent: Riesgo por operación
- InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss
- InpTrendPeriod: Periodo de tendencia
- InpUseTimeFilter: Opera solo en horas de alto volumen
Aviso: Operar oro implica riesgo. Use demo antes de operar con dinero real.