Aurum Quant Logic – Algoritmo Profesional XAUUSD

Aurum Quant Logic es un sistema de trading especializado desarrollado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. A diferencia de los bots Grid o Martingala de alto riesgo, este EA se basa en análisis cuantitativo puro, lógica de ruptura por volatilidad y una estricta gestión del riesgo.

Diseñado para la longevidad, utiliza una estrategia de ruptura de canales dinámicos filtrada por ADX para capturar movimientos de alta probabilidad y reducir el ruido del mercado.

🏆 Características Clave

Apto para Prop Firms: Incluye Stop Loss rígido y límites de drawdown (FTMO, MyForexFunds, etc.)

Sin métodos peligrosos: 100% Price Action. Sin Grid, sin Martingala

Optimizado con Machine Learning: Parámetros ajustados a la volatilidad del oro

Canales dinámicos: Niveles High/Low adaptativos para detectar cambios reales de tendencia

⚙️ Especificaciones Técnicas

Símbolo: Solo XAUUSD

Temporalidad: H1

Gestión de Riesgo: Lote automático por % de balance o lote fijo

Filtros: ADX, ATR y filtro horario

🚀 Configuración

Abrir gráfico XAUUSD Seleccionar H1 Adjuntar el EA Ajustar InpRiskPercent (0.25% – 1.0%) Activar “Algo Trading” en MT5

📊 Parámetros

InpRiskPercent: Riesgo por operación

InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss

InpTrendPeriod: Periodo de tendencia

InpUseTimeFilter: Opera solo en horas de alto volumen

Aviso: Operar oro implica riesgo. Use demo antes de operar con dinero real.