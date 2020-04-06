Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Algoritmo Profesional XAUUSD

Aurum Quant Logic es un sistema de trading especializado desarrollado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. A diferencia de los bots Grid o Martingala de alto riesgo, este EA se basa en análisis cuantitativo puro, lógica de ruptura por volatilidad y una estricta gestión del riesgo.

Diseñado para la longevidad, utiliza una estrategia de ruptura de canales dinámicos filtrada por ADX para capturar movimientos de alta probabilidad y reducir el ruido del mercado.

🏆 Características Clave

  • Apto para Prop Firms: Incluye Stop Loss rígido y límites de drawdown (FTMO, MyForexFunds, etc.)
  • Sin métodos peligrosos: 100% Price Action. Sin Grid, sin Martingala
  • Optimizado con Machine Learning: Parámetros ajustados a la volatilidad del oro
  • Canales dinámicos: Niveles High/Low adaptativos para detectar cambios reales de tendencia

⚙️ Especificaciones Técnicas

  • Símbolo: Solo XAUUSD
  • Temporalidad: H1
  • Gestión de Riesgo: Lote automático por % de balance o lote fijo
  • Filtros: ADX, ATR y filtro horario

🚀 Configuración

  1. Abrir gráfico XAUUSD
  2. Seleccionar H1
  3. Adjuntar el EA
  4. Ajustar InpRiskPercent (0.25% – 1.0%)
  5. Activar “Algo Trading” en MT5

📊 Parámetros

  • InpRiskPercent: Riesgo por operación
  • InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss
  • InpTrendPeriod: Periodo de tendencia
  • InpUseTimeFilter: Opera solo en horas de alto volumen

Aviso: Operar oro implica riesgo. Use demo antes de operar con dinero real.


