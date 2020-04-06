KT Gold Drift EA MT4

인내. 규율. 시간.

KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다.

이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다.

많은 그리드나 마틴게일 시스템은 초반에 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 위험을 철저히 배제하고, 안정적이고 통제된 성장에 집중하도록 설계되었습니다.

소개