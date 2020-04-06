KT Gold Drift EA MT4

ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요

이 EA는 초기 출시 단계의 특별 가격으로 제공됩니다. 판매가 일정 수준을 넘길 때마다 가격은 단계적으로 인상되며, 향후 가격 인하는 절대 이루어지지 않습니다. 조기에 구매할수록 가장 유리한 가격으로 이용할 수 있습니다.

KT Gold Drift EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

인내. 규율. 시간.

KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다.

이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다.

많은 그리드나 마틴게일 시스템은 초반에 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 위험을 철저히 배제하고, 안정적이고 통제된 성장에 집중하도록 설계되었습니다.

소개

KT Gold Drift EA는 골드(XAUUSD) 시장의 H4 타임프레임을 위해 전문적으로 개발된 플러그 앤 플레이 방식의 자동매매 시스템입니다. 100% 모델링 품질을 갖춘 Dukascopy 히스토리 데이터를 사용하여 개발되었으며, 다양한 시장 환경에서 광범위한 안정성 및 스트레스 테스트를 거쳤습니다.

과거 가격 데이터는 여러 시장 국면으로 분류되며, 각 트레이딩 아이디어는 고성능 서버를 통해 반복적으로 검증됩니다. 모든 환경에서 일관성을 유지하는 진입 조건만이 최종적으로 선택됩니다. 이 과정은 과최적화가 아닌, 장기적인 안정성과 적응력을 목표로 전략이 구성되었음을 보장합니다.

RSI 관계, 선형 회귀 위치, 변동성 수축 또는 확장 신호를 활용하여 모멘텀과 가격 구조가 일치할 때 진입이 이루어집니다. 청산은 고정된 목표가에 의존하지 않고, 변동성과 모멘텀의 변화 및 시간 기반 조건을 통해 시장의 힘이 약해질 때 자연스럽게 이루어집니다.

안정적인 진입 구조가 선택되면, EA는 포지션을 여러 개로 분할하고 동적으로 관리하여 장기적인 안정성을 지원하는 방식으로 청산을 수행합니다.

설정 정보

  • 종목: Gold (XAUUSD)
  • 시간 프레임: 4시간
  • 최소 예치금: $1200
  • 권장 예치금: $2400 (고변동성 시장에서 추가적인 안전 여유)
  • 입력 설정: 기본값 (별도의 세트 파일 불필요)
  • 브로커: 제한 없음 (특별한 조건 필요 없음)
  • 프랍펌 사용 가능: 예 (스윙 트레이딩)

Lot Size Finder를 사용하여 계좌 잔고와 허용 가능한 최대 드로우다운을 기준으로 적절한 로트 크기를 계산하십시오.

본 EA는 변화하는 시장 환경과 구조에 맞추기 위해 매년 업데이트됩니다. 새로운 업데이트가 출시되면 MQL5 메시지를 통해 알림을 받게 됩니다. 업데이트는 반드시 주말에 진행하고, 이전 버전의 모든 거래가 완전히 종료된 이후에 적용해 주시기 바랍니다.

백테스트 결과는 이 EA의 잠재력을 완전히 반영하지 못합니다. 알고리즘은 실계좌 환경에서 시간이 지남에 따라 적응하고 성과를 발휘하도록 설계되었으며, 특히 최신 업데이트 이후 1년간의 운용이 중요합니다. 인내심을 가지고 최소 1년 이상의 실거래 기간을 부여하십시오.

주요 특징

  • 그리드, 마틴게일, 헤징, 물타기와 같은 고위험 전략을 사용하지 않습니다.
  • 브로커 개입이나 스탑 헌팅 위험을 줄이기 위해 숨겨진 스탑로스 및 테이크프로핏 로직을 내장하고 있습니다.
  • 별도의 설정 파일이나 복잡한 커스터마이징이 필요 없으며, 기본 설정은 현재 시장에 최적화되어 있습니다.
  • 주말 갭 및 급격한 가격 변동 위험을 방지하기 위해 모든 거래는 금요일 마감 전에 종료됩니다.
  • 간단하고 이해하기 쉬운 입력 설정.

본 EA는 그리드 트레이딩, 헤징 또는 마틴게일과 같은 고위험 전술을 배제하고, 수익과 손실을 모두 트레이딩의 자연스러운 일부로 받아들이는 규율 있고 투명한 접근 방식을 따릅니다. 장기적인 성공은 평균 수익이 평균 손실을 초과하도록 유지함으로써 안정적인 계좌 성장을 이루는 데서 비롯됩니다.


위험 고지: 모든 형태의 트레이딩에는 위험이 따르며 손실은 실제 거래의 일부입니다. 과거 성과 및 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. EA는 사전에 정의된 로직에 따라 작동하며 모든 시장 상황에 대응할 수는 없습니다. 시장 환경, 변동성, 브로커 조건에 따라 성과가 달라질 수 있으므로 항상 적절한 리스크 관리와 현실적인 기대를 유지하시기 바랍니다.

추천 제품
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 모든 주문에 정확한 TP 및 SL 가격 자동 설정 ️ 모든 심볼 및 EA와 호환되며, 심볼 또는 매직 넘버로 필터링 가능 이 EA는 EURUSD에서 1.12345 와 같은 정확한 가격값을 사용하여 TP 및 SL을 설정할 수 있게 해줍니다. 핍이나 포인트가 아닌 정확한 가격 기준으로 주문을 관리하며, 모든 주문 또는 필터링된 주문(차트 또는 매직 넘버)을 대상으로 적용할 수 있습니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 설정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직 넘버에 적용 가능 ️ TP 또는 SL을 제거하려면 0 사용 차트에 붙이기만 하면 자동으로 작동 모든 거래 상품과 호환 가능 이런 트레이더에게 추천: TP/SL을 빠르게 제어하고 싶은 수동 트레이더 출구 전략을 바꾸고 싶은 EA 사용자 다수의 주문을 동시에 관리하는 트
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
유틸리티
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 는 Matrix Arrow Indicator의 MT4 신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다. Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위. 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. Matri
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
HFT KING EA를 소개합니다 - 트레이딩의 궁극적인 HFT KING! 이 완전 자동화된 고주파 거래 시스템은 고급 알고리즘과 최첨단 기능을 통해 거래 경험을 혁신하도록 설계되었습니다. HFT King은 기술 분석, 인공 지능, 고주파 거래 및 기계 학습의 독특한 조합을 활용하여 거래자에게 안정적이고 수익성 있는 거래 신호를 제공합니다. HFT King 최첨단 기술은 거래 기회 식별, 시장 동향 분석 및 정밀한 거래 실행에 매우 효과적입니다. EA의 강력한 진입 및 퇴출 로직은 Bar Close에서만 작동하여 시장 소음을 제거하고 속도를 최적화하며 손절매 헌팅을 방지하여 향후 안정적이고 안정적인 수익을 보장합니다. 고주파 트레이딩의 최고 수준으로 올라설 준비를 하세요! 최첨단 기술과 고급 거래 기능의 힘을 경험해보세요. 권장사항: 통화쌍: XAUUSD 기간: M15 최소 입금액 : $1000 브로커 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor를 사용하는 모
SM Gold Scalping
Igor Pereira Calil
Experts
The SM Gold Scalping specialist is a robot for Meta Trader with the aim of working with the robot's own trends and strategies. GET SM Gold Scalping FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. SM GOLD Scalping is an extreme short-term (scalping) robot, it reshapes the chart through fast trends, opens orders and closes with quick profit in durations of 5 to 10 minutes or up to 30 seconds, repeating the process several times times during the day. !!!!!!!! RECOMMENDED TIM
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
스마트 펀드 HFT EA로 거래 잠재력을 해제하세요! VPS 없음 / 설정 파일 없음 / 플러그 앤 플레이 즐기기 / 아래 쉬운 설정 비디오 확인 한정된 시간 동안 프로모션 가격 제 거래의 비밀을 공유하게 되어 매우 기쁩니다 – 스마트 펀드 EA. 수백 가지 도전을 완벽한 성공률로 정복했으며, 이제 여러분의 거래 게임을 한 단계 업그레이드할 차례입니다! 이 EA는 HFT 사용을 허용하는 프롭 회사의 HFT 도전을 통과하기 위해 설계되었습니다. HFT 사용이 허용되지 않는 도전/펀드 계정/실제 계정에서는 사용하지 마세요. 스마트 펀드 HFT EA가 돋보이는 이유: 도전 마스터리: 거의 모든 HFT 도전에서 수백 번의 도전을 성공적으로 완료하여 100%의 성공률을 확보했습니다. 단순한 도구가 아니라 검증된 파워하우스입니다. 최고의 간편함: 복잡한 설정이나 VPS 설정에 빠져들 필요 없습니다. 로드하고, 로트 크기를 조정한 다음 실행 버튼을 누르기만 하면 됩니다 - 최고의 간편함입니다.
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experts
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - 궁극의 Prop Firm 계좌 보호 장치 단 한 번의 감정적 거래나 일시적인 리스크 관리 소홀로 인해 Prop Firm 챌린지(FTMO, MFF 등)에 실패하는 것에 지치셨습니까? RiskGuardian Pro는 평가에 합격하고 자금 지원 계좌를 보호하도록 설계된 필수적인 규율 시스템입니다. 핵심 문제 해결: * 안티 틸트 하드 록 (Anti-Tilt Hard Lock): 정의된 최대 일일 손실 한도(예: 4%)에 도달하는 즉시 모든 거래를 청산하고 터미널을 잠급니다. 복수 거래(Revenge Trading)를 완전히 제거합니다. * 원클릭 로트 크기 조정: 수동 계산을 멈추십시오. 원하는 현금 위험만 입력하면 시스템이 자동으로 완벽한 로트 크기를 계산하여 모든 거래가 Prop Firm 규칙을 준수하도록 보장합니다. * 자금 지원 계좌 보호: 엄격한 일일 또는 전체 손실 한도를 절대 위반하지 않도록 보장하여,
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experts
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
제작자의 제품 더 보기
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하면서 한 방향으로 움직임이 자리 잡을 때를 포착하여 큰 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다. 다중 종목 및 다중 시간대 스캐너는 여기에서 확인하세요 - ACB Breakout Arrows MT5용 스캐너 핵심 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 수준을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드 포함. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 스캘퍼에게 적합합니다. 신호 정확도를 높이기 위해 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기점 또는 빠른 수익 목표를 위한 특별한 라인 (Quick Profit Line) 제공. 승률, 성공 비율, 평균 수익 등의 성과 분석 지표 제공. 재도색 없음. 신호는 고정되어 신뢰할 수 있습니다. 거래 확인 - ACB Trade Filter 지
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 매우 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하며 한 방향으로 안정적인 모멘텀이 형성되는지를 확인하고, 주요 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다.  다중 심볼 및 다중 타임프레임 스캐너 받기 – ACB Breakout Arrows MT4용 스캐너 주요 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 레벨을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드가 포함되어 있습니다. 단타 트레이더, 스윙 트레이더, 스캘퍼에게 적합합니다. 정확도를 높이기 위한 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기(Breakeven) 또는 단기 목표를 위한 특수 라인(퀵 프로핏 라인) 제공. 승률, 성공률, 평균 수익 등과 같은 성과 분석 지표 제공. 리페인트 없음 – 한번 생성된 신호는 사라지지 않습니다. 거래 확인 -  신뢰도 낮은 신호를
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
지표
KT Momentum Arrows 인디케이터는 순간적인 돌파 신호에 기반한 도구로, 밴드의 이탈 범위와 특정 방향으로 나타나는 변동성을 계산하여 신호를 생성합니다. 이 도구는 가격의 강한 움직임이 시작되는 시점을 빠르게 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 가격이 상단 밴드를 상향 돌파하여 마감되면 매수 신호가 생성되며, 하단 밴드를 하향 돌파하여 마감되면 매도 신호가 생성됩니다. 밴드의 이탈과 변동성에 동시에 영향을 주는 '계수' 입력값이 있으며, 이는 거래 종목 및 시간 프레임에 따라 신중하게 분석 및 선택해야 합니다. 주요 특징 재도색 없음! 모멘텀 트레이더를 위한 훌륭한 진입 도구입니다. 승률, 손익비, 평균 수익 등 성과 분석 기능 포함. 단타, 스윙, 스캘핑 모든 스타일에 적합합니다. 입력 파라미터 히스토리 바:  지표 계산에 사용할 바의 수. 모멘텀 계수:  밴드 이탈 및 변동성 측정에 사용하는 계수. 성과 분석:  수익 추세선을 포함한 성과 분석 표시 여부.  알림
KT Stoch Divergence MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
다이버전스는 시장에서 가격 반전을 나타내는 중요한 신호 중 하나입니다. KT Stoch Divergence는 가격과 스토캐스틱 오실레이터 사이에 형성된 정규 및 히든 다이버전스를 표시합니다. KT Stoch Divergence의 한계 스토캐스틱 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 강력한 반전을 의미하는 것은 아닙니다. 더 나은 결과를 위해 가격 행동 및 추세 방향과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 가격과 스토캐스틱 사이의 정규 및 히든 다이버전스를 시각적으로 표시합니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 적합합니다. EA(자동매매 시스템)에 통합 가능한 구조입니다. 비대칭 다이버전스는 정확도 향상을 위해 제외됩니다. 진입뿐 아니라 청산 신호로도 사용할 수 있습니다. 모든 MT 알림 기능을 포함합니다. 다이버전스란 정확히 무엇인가요? 일반적으로 가격이 고점을 갱신하면 오실레이터도 고점을 갱신해야 하고, 가격이 저점을 갱신하
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
The ACB Trade Filter indicator provides a solution for filtering out the low probability trading setups in a trading strategy. The indicator uses a sophisticated filtration algorithm based on the market sentiment and trend. Applications Works great with our indicator " ACB Breakout Arrows ". Filter out low probability signals from any indicator. Avoid overtrading and minimize the losses. Trade in the direction of market sentiment and trend. Avoid the choppiness in the market. How to use Only L
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
KT Psar Arrows는 표준 파라볼릭 SAR 지표를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 캔들의 고가가 SAR에 닿을 때 상승 화살표가 표시되고, 캔들의 저가가 SAR에 닿을 때 하락 화살표가 표시됩니다. 신호는 봉이 마감되기를 기다리지 않고 실시간으로 생성됩니다.  특징 Parabolic SAR 지표를 활용한 거래 전략을 실험하고 싶은 트레이더에게 유용한 도구입니다.  시장 반전 포인트를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 PSAR 입력 지원. MT4의 모든 알림 기능을 지원합니다. 주의사항: Parabolic SAR은 후행성 및 엄격한 기계적 지표입니다. 모든 잠재적 거래는 명확히 정의된 규칙에 따라 필터링해야 합니다.     입력 파라미터 PSAR 스텝: 스텝 값을 입력하세요. PSAR 최대값: 최대값을 입력하세요. PSAR 점 표시: PSAR 점을 표시하거나 숨길 수 있습니다. PSAR 점을 표시하지 않아도 화살표는 정상 작동합니다. 나머지 입력 항목은 직관적
MACD Divergence on MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MACD 다이버전스는 가격과 오실레이터 사이에 형성되는 일반 다이버전스와 숨겨진 다이버전스를 보여줍니다. 만약 당신의 거래 전략이 추세 반전을 예측한다면, MACD의 일반 다이버전스를 활용하여 잠재적인 전환 지점을 예측할 수 있습니다. 추세 지속을 기반으로 하는 전략이라면 MACD의 숨겨진 다이버전스가 적합합니다. KT MACD 다이버전스의 한계 MACD 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 반전 신호로 해석될 수는 없습니다. 더 나은 결과를 얻으려면 가격 행동 및 기타 분석 기법과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 소개 가격과 오실레이터 간의 일반 및 숨겨진 다이버전스를 표시합니다. 비대칭 다이버전스는 정확도를 높이고 혼란을 줄이기 위해 제거됩니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 사용할 수 있습니다. EA(Expert Advisor)에 완벽하게 통합 가능합니다. 진입뿐만 아니라 청산 시점에도 활용할 수 있습니다. 모든
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Momentum Arrows 인디케이터는 순간적인 돌파 신호에 기반한 도구로, 밴드의 이탈 범위와 특정 방향으로 나타나는 변동성을 계산하여 신호를 생성합니다. 이 도구는 가격의 강한 움직임이 시작되는 시점을 빠르게 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 가격이 상단 밴드를 상향 돌파하여 마감되면 매수 신호가 생성되며, 하단 밴드를 하향 돌파하여 마감되면 매도 신호가 생성됩니다. 밴드의 이탈과 변동성에 동시에 영향을 주는 '계수' 입력값이 있으며, 이는 거래 종목 및 시간 프레임에 따라 신중하게 분석 및 선택해야 합니다. 주요 특징 재도색 없음! 모멘텀 트레이더를 위한 훌륭한 진입 도구입니다. 승률, 손익비, 평균 수익 등 성과 분석 기능 포함. 단타, 스윙, 스캘핑 모든 스타일에 적합합니다. 입력 파라미터 히스토리 바:  지표 계산에 사용할 바의 수. 모멘텀 계수:  밴드 이탈 및 변동성 측정에 사용하는 계수. 성과 분석:  수익 추세선을 포함한 성과 분석 표시 여부.  알림
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
지표
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Auto Fibo는 현재 추세 방향에 따라 피보나치 되돌림 레벨을 자동으로 그립니다. 고점과 저점은 차트에 표시된 최대값과 최소값을 사용하여 자동으로 선택됩니다. 사용자는 차트를 확대/축소하거나 스크롤하여 피보나치 레벨을 적절히 조정할 수 있습니다. 모드 자동:  차트 영역을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그립니다. 수동: 피보나치 레벨을 한 번만 그리고, 이후에는 앵커 포인트를 수동으로 조정할 수 있습니다. 사용 방법: 미래 수익 목표를 논리적으로 예측하는 데 도움이 됩니다. 지지/저항선이나 추세선과 결합하면 강력한 반전 가능성을 제공합니다. 추세 시장에서 저위험 진입 기회를 제공합니다. 입력 매개변수 자동:  사람의 개입 없이 피보나치 되돌림 레벨을 자동으로 그립니다. 수동:  피보나치 되돌림 레벨을 한 번만 그리고, 이후에는 앵커 포인트를 직접 늘릴 수 있습니다. 미되돌림 영역 표시: 가격 되돌림이 아직 닿지 않은 차트 영역을 표시하거나 숨깁니다. 나머지 입력 항
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Psar Arrows는 표준 파라볼릭 SAR 지표를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 캔들의 고가가 SAR에 닿을 때 상승 화살표가 표시되고, 캔들의 저가가 SAR에 닿을 때 하락 화살표가 표시됩니다. 신호는 봉이 마감되기를 기다리지 않고 실시간으로 생성됩니다.  특징 Parabolic SAR 지표를 활용한 거래 전략을 실험하고 싶은 트레이더에게 유용한 도구입니다.  시장 반전 포인트를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 PSAR 입력 지원. MT4의 모든 알림 기능을 지원합니다. 주의사항: Parabolic SAR은 후행성 및 엄격한 기계적 지표입니다. 모든 잠재적 거래는 명확히 정의된 규칙에 따라 필터링해야 합니다.     입력 파라미터 PSAR 스텝: 스텝 값을 입력하세요. PSAR 최대값: 최대값을 입력하세요. PSAR 점 표시: PSAR 점을 표시하거나 숨길 수 있습니다. PSAR 점을 표시하지 않아도 화살표는 정상 작동합니다. 나머지 입력 항목은 직관적
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Experts
KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT 변동성 오실레이터는 과거와 현재의 시장 데이터를 수학적 공식으로 분석하여 오실레이터 형태로 결과를 표시합니다. 증가하는 파동과 감소하는 파동은 각각 자산의 높은 변동성과 낮은 변동성을 나타냅니다.  간단히 말해, 변동성은 일정 기간 동안 자산 가격이 얼마나 변동했는지를 측정하는 지표입니다. 변동성이 없다면 시장의 움직임이 거의 없을 것이고, 트레이더들은 가격 변동을 통해 수익을 얻을 수 없을 것입니다. 외환 시장에서 변동성 활용 외환 시장에서 변동성을 적절히 활용하면 보다 효과적으로 거래할 수 있으며, 기대치를 현실에 맞춰 조정하는 데 도움이 됩니다.  높은 변동성 추세 기반 시스템은 변동성이 높은 시장에서 큰 스윙과 더 긴 포지션 보유 기간 덕분에 매우 잘 작동합니다. 고변동성 구간에서 발생하는 돌파는 더 많은 핍스를 획득할 수 있는 기회를 제공합니다. 낮은 변동성 평균 회귀 시스템은 시장이 평균값으로 되돌아가려는 성질이 있기 때문에 낮은 변동성 환경에서 특히 효과적입니다
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
이 EA는 저희의 커스텀 인디케이터인 "ACB Breakout Arrows" 를 기반으로 한 100% 자동화된 전문가용 어드바이저입니다. 양방향으로 자주 발생하는 돌파 패턴을 이용하며, 외부 입력 값인 "Signal Sensitivity"를 통해 진입 신호의 강도를 조절할 수 있습니다. 거래 확인 ACB Breakout Arrows EA는 또 다른 커스텀 인디케이터인 ACB Trade Filter 를 사용하여 거래 진입 조건을 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 강력한 매수: 위쪽 화살표 + 초록색 히스토그램 + 상승 추세 강력한 매도: 아래쪽 화살표 + 빨간색 히스토그램 + 하락 추세 히스토그램이 회색이고 추세가 횡보일 경우, EA는 거래를 피합니다. EA는 모든 인디케이터와 의존 파일을 백그라운드에서 로드하며, 차트에는 표시되지 않습니다. 주요 기능 오랜 기대 끝에 이제 ACB Breakout Arrows 인디케이터 로 완전 자동 매매가 가능합니다. ACB Trade F
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Experts
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
Use of support and resistance in systematic trading is very subjective. Every trader has their own idea and way to plotting the support and resistance levels on the chart. KT Support and Resistance indicator take out this ambiguity out of the situation and automatically draws support and resistance levels following an algorithmic approach using a unique multi-timeframe analysis. When launched on the chart, It immediately scan the most significant extreme points across all the available timefra
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
외환 거래를 한다면, 통화 강도와 통화쌍 상관관계에 대한 상세한 정보를 아는 것은 거래 실력을 한 단계 끌어올리는 데 큰 도움이 됩니다. 상관관계를 분석하면 리스크를 절반으로 줄일 수 있고, 강도 분석을 통해 수익을 극대화할 수 있습니다. 이 지표는 통화 강도 분석과 통화쌍 상관관계를 결합하여 가장 적합한 통화쌍을 선택할 수 있도록 도와주는 하이브리드 접근 방식을 제공합니다. 통화 강도 분석 활용 방법 예를 들어, 당신의 거래 전략이 AUD/JPY 매수 기회를 제공한다고 가정해 봅시다. 하지만 KT 통화 강도 분석을 통해 JPY가 AUD보다 강해지고 있다는 것을 발견했다면, 이 거래는 손실로 끝날 가능성이 높습니다. 이 지표를 사용하면 이러한 손실을 쉽게 피할 수 있습니다. 통화쌍 상관관계 활용 방법 또 다른 예로, 거래 전략이 NZD/USD와 GBP/JPY 두 통화쌍 모두에 대해 매도 기회를 제공한다고 가정해 봅시다. KT 통화쌍 상관관계 분석을 사용하면 이 두 통화쌍 간 상관
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Asian Breakout 지표는 아시아 세션의 중요한 부분을 분석하여 가격 돌파 방향에 따라 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 가격이 세션 최고점을 돌파하면 매수 신호가 발생하며, 가격이 세션 최저점을 돌파하면 매도 신호가 발생합니다. 유의 사항 세션 박스의 높이가 너무 넓다면, 대부분의 가격 움직임이 이미 세션 내에서 발생했기 때문에 새로운 거래를 피하는 것이 좋습니다. 돌파 캔들이 너무 크면, 가격이 신호 방향으로 계속 진행하기 전에 일시적인 되돌림이 발생할 가능성이 높습니다. 기능 매수/매도 신호에 스톱로스 및 목표 이익 수준이 포함됩니다. KT Asian Breakout 지표는 첫 번째, 두 번째 또는 세 번째 목표 이익을 기준으로 성과를 지속적으로 확인합니다. 승/패 신호 수, 성공률, 신호당 평균 핍스와 같은 세 가지 주요 성과 지표를 표시합니다. 돌파 캔들이 너무 크면 차트에 경고 메시지가 표시됩니다. 추천 설정 시간 프레임: 15분. 통화쌍: 모든 JPY
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MACD 다이버전스는 가격과 오실레이터 사이에 형성되는 일반 다이버전스와 숨겨진 다이버전스를 보여줍니다. 만약 당신의 거래 전략이 추세 반전을 예측한다면, MACD의 일반 다이버전스를 활용하여 잠재적인 전환 지점을 예측할 수 있습니다. 추세 지속을 기반으로 하는 전략이라면 MACD의 숨겨진 다이버전스가 적합합니다. KT MACD 다이버전스의 한계 MACD 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 반전 신호로 해석될 수는 없습니다. 더 나은 결과를 얻으려면 가격 행동 및 기타 분석 기법과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 소개 가격과 오실레이터 간의 일반 및 숨겨진 다이버전스를 표시합니다. 비대칭 다이버전스는 정확도를 높이고 혼란을 줄이기 위해 제거됩니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 사용할 수 있습니다. EA(Expert Advisor)에 완벽하게 통합 가능합니다. 진입뿐만 아니라 청산 시점에도 활용할 수 있습니다. 모든
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT Bollinger Bands Trader는 100% 자동화된 전문가용 어드바이저(EA)로, 낮은 변동성 구간에서 볼린저 밴드를 활용한 평균 회귀 전략을 기반으로 작동합니다. 가격은 종종 볼린저 밴드의 상단 또는 하단 라인에서 반응하지만, 항상 반전이 일어나는 것은 아닙니다. 하지만 낮은 변동성일수록 반전 가능성은 더 높아집니다. 진입 조건 가격이 볼린저 밴드의 하단선 아래에 정확히 위치할 경우 매수 포지션이 실행됩니다. 가격이 볼린저 밴드의 상단선 위에 정확히 위치할 경우 매도 포지션이 실행됩니다. 청산 조건 낮은 변동성 구간이 종료되면 기존 포지션이 자동으로 종료됩니다. 또는 지정된 손절선(Stop Loss)이나 이익 실현선(Take Profit)에 도달하면 종료됩니다. 이 EA는 널리 알려진 볼린저 밴드 전략에 기반하면서도, 트렌드 필터, 변동성 필터, Vortex, MMI, 요일 필터 등 다양한 고급 필터 기능을 내장하여 전략을 세밀하게 조정할 수 있는 유연함을 제공합니
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Heiken Ashi Smoothed 는 표준 Heiken Ashi 를 한층 더 부드럽게 처리한 버전으로, 추세 전환 시 매수/매도 화살표도 함께 표시합니다. 복잡한 설정 없이 시장의 핵심 변화를 직관적으로 보여주기 때문에 바쁜 트레이더에게 유용합니다. 상태가 약세에서 강세로 전환되면 매수 화살표가 나타납니다. 상태가 강세에서 약세로 전환되면 매도 화살표가 나타납니다. 모바일 알림, 이메일, 소리, 팝업 경고를 모두 지원합니다. Heiken Ashi Smoothed 란? 표준 Heiken Ashi 에 존재하는 잡음과 허위 신호를 제거하기 위해 두 개의 이동 평균으로 가격 데이터를 부드럽게 처리합니다. 약간의 지연은 있지만, 스윙 포인트와 새롭게 형성되는 추세를 명확히 드러내며, 평소 시야에 잘 들어오지 않는 가격 변화를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 진입·청산 전략과 리스크 관리를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 활용 이 지표는 외환, 원자재, 주식 등 다양한
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MA Crossover는 사용자가 선택한 이동 평균선의 교차를 기반으로 매수 및 매도 화살표를 차트에 표시합니다. 또한 각 연속적인 신호에 대해 적절한 알림을 생성하며, MFE(최대 유리 변동값)도 함께 표시하여 트레이더가 가능한 최대 이익 범위를 파악할 수 있도록 도와줍니다. 이동 평균 교차 전략은 전 세계 트레이더들이 가장 많이 사용하는 기본적인 거래 전략 중 하나입니다. 일반적으로 빠른 이동 평균선과 느린 이동 평균선을 조합하여 교차 방향에 따라 매수 또는 매도 진입 신호를 식별합니다. 매수 신호 – 빠른 MA가 느린 MA를 상향 돌파할 때. 매도 신호 – 빠른 MA가 느린 MA를 하향 돌파할 때. 기능 각 이동 평균의 속성을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 각 신호에 대해 MFE 값을 제공합니다. 가볍고 효율적으로 작동하는 인디케이터로 시스템 리소스 사용이 적습니다. MetaTrader의 모든 경고 기능이 포함되어 있습니다. 단점  이동 평균은 과거 데이터를 기반으로
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변