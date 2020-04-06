Banker Pro

A todos nos gusta operar con seguridad, de forma que con una reducción mínima puedas ganar suficiente dinero para vivir y que aún te sobre algo. Sin embargo, esto requiere un depósito serio, de lo contrario el dinero que ganes no será suficiente ni siquiera para pagar tus necesidades mínimas.

¿De dónde puedo sacar dinero? Ganar dinero mediante el trabajo físico es bueno en teoría, pero en la práctica es poco probable que funcione. Pedir un préstamo o un crédito es muy peligroso y está rotundamente desaconsejado, y lo más probable es que no te lo den. Vender algo sería una solución, pero por regla general no hay nada. La única solución correcta es dispersar rápidamente un pequeño depósito. Arriesgas una pequeña cantidad, y en caso de éxito puedes hacer saltar la banca.

Monitoreo



Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.

El asesor determina la dirección de la tendencia utilizando un indicador personalizado incorporado y abre una orden pendiente en la dirección de la tendencia. La orden pendiente sigue el precio a una cierta distancia y tan pronto como el mercado se vuelve lo suficientemente activo, la orden se activa y se cierra casi inmediatamente con un beneficio por trailing stop.

Si después de activarse la orden pendiente el precio rebota y comienza a alejarse de la posición, el robot comienza a promediar y tan pronto como el precio comienza a regresar, todas las posiciones se cierran con cualquier ganancia mínima. El beneficio en este caso es secundario.

Los mejores resultados se obtienen en pares activos, especialmente XAUUSD con dos decimales. Por defecto, el robot está configurado para este par. También puede trabajar en otros pares, pero se requiere reconfiguración.

El asesor tiene un sistema de optimización automática incorporado. Le permite no sólo optimizar el robot de forma eficaz y sin esfuerzo, sino también descargar archivos ya preparados con configuraciones de nuestra base de datos común, en modo automático. Esto significa que no tendrá que optimizar el robot en absoluto.

Parámetros generales



LimitOrders - negociación con órdenes limitadas pendientes,

StopOrders - negociación con órdenes stop pendientes ,

órdenes , VirtualOrders - en lugar de órdenes pendientes, se colocan órdenes virtuales, mientras que la carga en el servidor se reduce significativamente, pero la calidad de ejecución de las operaciones se deteriora,

BalanceLimit(USD) - la cantidad de detracción a la que se cierran todas las posiciones,

MaxLoss(USD) - la cantidad de pérdida en la historia en la que se prohíbe seguir negociando,

TotalHistory - el número de días desde la fecha actual para calcular la pérdida por historial,

MaxSpread - el spread máximo permitido para operar,

Risk - riesgo por cada ( FirstLot, Lot) unidades, si 0 entonces Lot ,

FirstLot - lote para la primera posición, si 0 entonces Lot ,

Lot - volumen de posiciones,

StoplossZ - si activa el porcentaje de riesgo, se calculará para todas las posiciones, de lo contrario para cada una por separado,

SLPercentage - el porcentaje de riesgo para establecer un stop loss,

StopLoss - stop loss mínimo en pips,

Takeprofit - toma de beneficios,

MaxOrders - número máximo de posiciones después de las cuales no se colocan órdenes pendientes,

NewBarTrailing - si activa el trailing, la posición comienza en la siguiente barra después de la apertura,

TrailingStart - inicio del trailing,

TrailingStop - paso del trailing,

Step - distancia desde el precio para colocar órdenes pendientes,

TimeModify - tiempo de cambio de precio,

PipsModify - número de pips a cambiar,

Slippage - se permite el deslizamiento de posiciones,

MagicNumber - identificador de la posición,

UseTrendSignal:

SignalNo - no utilizar el indicador,



SignalTrend - utilizar el indicador MA,



SignalTrendCounter - utilizar indicador contra tendencia,



SignalIndicatorCustom - utilizar indicador personalizado incorporado,

PeriodMA-periodo MA,

Indent-período del indicador de contra-tendencia,

Shift- sangría de la barra,

UseArrow - operar sólo en el momento de la aparición de la tendencia en caso de utilizar un indicador personalizado,

Deviations - desviación para un indicador personalizado,

MaxTrades - número máximo de posiciones en caso de promediar, si no se utiliza menos de 2,

PipStep - distancia entre posiciones,

LotExponent - coeficiente de multiplicación de lotes en caso de promediación, si 1 sin multiplicación,

EventSet - el número de segundos para forzar la actualización del gráfico, esto es necesario para no depender de los ticks.

Parámetros del bloque de optimización