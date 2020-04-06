Banker Pro
- Asesores Expertos
- Aleksandr Valutsa
- Versión: 2.38
- Activaciones: 5
A todos nos gusta operar con seguridad, de forma que con una reducción mínima puedas ganar suficiente dinero para vivir y que aún te sobre algo. Sin embargo, esto requiere un depósito serio, de lo contrario el dinero que ganes no será suficiente ni siquiera para pagar tus necesidades mínimas.
¿De dónde puedo sacar dinero? Ganar dinero mediante el trabajo físico es bueno en teoría, pero en la práctica es poco probable que funcione. Pedir un préstamo o un crédito es muy peligroso y está rotundamente desaconsejado, y lo más probable es que no te lo den. Vender algo sería una solución, pero por regla general no hay nada. La única solución correcta es dispersar rápidamente un pequeño depósito. Arriesgas una pequeña cantidad, y en caso de éxito puedes hacer saltar la banca.
El asesor determina la dirección de la tendencia utilizando un indicador personalizado incorporado y abre una orden pendiente en la dirección de la tendencia. La orden pendiente sigue el precio a una cierta distancia y tan pronto como el mercado se vuelve lo suficientemente activo, la orden se activa y se cierra casi inmediatamente con un beneficio por trailing stop.
Si después de activarse la orden pendiente el precio rebota y comienza a alejarse de la posición, el robot comienza a promediar y tan pronto como el precio comienza a regresar, todas las posiciones se cierran con cualquier ganancia mínima. El beneficio en este caso es secundario.
Los mejores resultados se obtienen en pares activos, especialmente XAUUSD con dos decimales. Por defecto, el robot está configurado para este par. También puede trabajar en otros pares, pero se requiere reconfiguración.
El asesor tiene un sistema de optimización automática incorporado. Le permite no sólo optimizar el robot de forma eficaz y sin esfuerzo, sino también descargar archivos ya preparados con configuraciones de nuestra base de datos común, en modo automático. Esto significa que no tendrá que optimizar el robot en absoluto.
Parámetros generales
- LimitOrders - negociación con órdenes limitadas pendientes,
- StopOrders -negociación con órdenes stop pendientes,
- VirtualOrders - en lugar de órdenes pendientes, se colocan órdenes virtuales, mientras que la carga en el servidor se reduce significativamente, pero la calidad de ejecución de las operaciones se deteriora,
- BalanceLimit(USD) - la cantidad de detracción a la que se cierran todas las posiciones,
- MaxLoss(USD) - la cantidad de pérdida en la historia en la que se prohíbe seguir negociando,
- TotalHistory - el número de días desde la fecha actual para calcular la pérdida por historial,
- MaxSpread - el spread máximo permitido para operar,
- Risk - riesgo por cada (FirstLot,Lot) unidades, si 0 entoncesLot,
- FirstLot - lote para la primera posición, si 0 entoncesLot,
- Lot - volumen de posiciones,
- StoplossZ - si activa el porcentaje de riesgo, se calculará para todas las posiciones, de lo contrario para cada una por separado,
- SLPercentage - el porcentaje de riesgo para establecer un stop loss,
- StopLoss - stop loss mínimo en pips,
- Takeprofit - toma de beneficios,
- MaxOrders - número máximo de posiciones después de las cuales no se colocan órdenes pendientes,
- NewBarTrailing - si activa el trailing, la posición comienza en la siguiente barra después de la apertura,
- TrailingStart - inicio del trailing,
- TrailingStop - paso del trailing,
- Step - distancia desde el precio para colocar órdenes pendientes,
- TimeModify - tiempo de cambio de precio,
- PipsModify - número de pips a cambiar,
- Slippage - se permite el deslizamiento de posiciones,
- MagicNumber - identificador de la posición,
- UseTrendSignal:
- SignalNo - no utilizar el indicador,
- SignalTrend - utilizar el indicador MA,
- SignalTrendCounter - utilizar indicador contra tendencia,
- SignalIndicatorCustom - utilizar indicador personalizado incorporado,
- PeriodMA-periodo MA,
- Indent-período del indicador de contra-tendencia,
- Shift- sangría de la barra,
- UseArrow - operar sólo en el momento de la aparición de la tendencia en caso de utilizar un indicador personalizado,
- Deviations - desviación para un indicador personalizado,
- MaxTrades - número máximo de posiciones en caso de promediar, si no se utiliza menos de 2,
- PipStep - distancia entre posiciones,
- LotExponent - coeficiente de multiplicación de lotes en caso de promediación, si 1 sin multiplicación,
- EventSet - el número de segundos para forzar la actualización del gráfico, esto es necesario para no depender de los ticks.
Parámetros del bloque de optimización
- MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, los ajustes no se guardarán. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda los ajustes con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).
- _1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:
- Depósito inicial - el valor del depósito inicial.
- Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.
- Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.
- Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.
- Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.
- Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
- Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.
- Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
- Ganancias máximas consecutivas - el beneficio total en la serie más larga de operaciones rentables.
- Pérdida máxima consecutiva: pérdida total en la serie más larga de operaciones perdedoras.
- Pérdidas máximas consecutivas - número de operaciones en la serie más larga de operaciones perdedoras.
- Saldo mínimo - valor mínimo del saldo.
- Reducción máxima del saldo - reducción máxima del saldo en dinero. Durante la negociación, el saldo puede experimentar muchas reducciones, se toma el valor más alto.
- Porcentaje de reducción del saldo - reducción del saldo en porcentaje que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en dinero.
- Reducción relativa máxima del saldo - reducción máxima del saldo en porcentaje. Durante la negociación, el saldo puede experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor de detracción relativa en porcentaje. Se devuelve el valor mayor.
- Reducción relativa del saldo en porcentaje - reducción del saldo en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en porcentaje.
- Disminución mínima de capital - valor mínimo de capital.
- Reducción máxima de fondos propios - reducción máxima de fondos en dinero. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar muchas detracciones, se toma el valor mayor.
- Porcentaje de reducción del capital - reducción de los fondos en porcentaje, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en dinero.
- Máxima depreciación relativa del capital - máxima depreciación de los fondos en porcentaje. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor relativo de la detracción en porcentaje. Se devuelve el valor más alto.
- Porcentaje de reducción equitativa relativa: reducción de los fondos en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en porcentaje.
- Pago esperado - expectativa matemática de ganar.
- Factor de beneficio - rentabilidad.
- Factor de recuperación - factor de recuperación.
- Ratio de Sharpe - ratio de Sharpe.
- Nivel de margen mínimo - valor mínimo alcanzado del nivel de margen.
- On tester result - el valor del criterio de optimización del usuario calculado.
- Operaciones - número de operaciones realizadas.
- Operaciones - número de operaciones.
- Operaciones con beneficios - operaciones rentables.
- Operaciones con pérdidas - operaciones no rentables.
- Operaciones cortas - operaciones cortas.
- Operaciones largas - operaciones largas.
- Profit short trades - operaciones cortas rentables.
- Operaciones de beneficio largas - operaciones rentables largas.
- Operaciones de máximo beneficio consecutivo - operaciones con máximo beneficio consecutivo.
- Número máximo de ganancias consecutivas - número máximo de ganancias consecutivas.
- Operaciones de máxima pérdida consecutiva: operaciones con la máxima pérdida consecutiva.
- Número máximo de pérdidas consecutivas: número máximo de pérdidas consecutivas.
- Promedio de victorias consecutivas: duración media de una serie de operaciones rentables.
- Promedio de pérdidas consecutivas: duración media de una serie de operaciones perdedoras.
- Más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe fijarse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).
- Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.
- Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares ...
- Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.
- Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.
- Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.
- Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, como el beneficio (fijado en la divisa del depósito), el drawdown relativo (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fechaForward_Time;
- Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;
- Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;
- Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;
- Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;
- Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;
- Total_Trades - número de operacionesen las que se aceptan los ajustes.
Recomendaciones
- Periodo del gráfico H1 o según optimización,
- Par de divisas XAUUSDcon dos decimales, o cualquier otro según los resultados de la optimización,
- Cuenta ECN con excelente ejecución de operaciones.
Notas leer cuidadosamente
- El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.
- Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, pero en realidad va a ser muy fácil de manejar una vez que entienda los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.
- Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para esto hay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccioneBanker.
Lo que debe saber antes de empezar a operar de verdad
No se recomienda utilizar el robot con la configuración predeterminada en cuentas reales. Ya que puntos tan importantes como el deslizamiento, recotizaciones, retrasos en la red no se tienen en cuenta. Para operar en cuentas reales, es necesario seleccionar los ajustes teniendo en cuenta todo lo anterior.
Un robot es sólo una herramienta en manos de un maestro, y si el maestro es (no uno muy bueno), entonces la herramienta no tiene la culpa.
Soporte
Todas las preguntas y comentarios en la red social"Telegram", en otros recursos no comento los mensajes y no respondo a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.