KT Gold Drift EA MT4

Patience. Discipline. Temps.

KT Gold Drift EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance sur le long terme.

Cet EA est conçu pour être utilisé sur la durée. Il est recommandé de rester investi pendant au moins un an afin d’en révéler tout le potentiel. Comme dans le trading professionnel, des semaines voire des mois négatifs peuvent survenir. Cela est normal. Ce qui compte, c’est la performance cumulée sur une période prolongée.

De nombreux systèmes de type grid ou martingale affichent des gains rapides au départ, mais se terminent presque toujours par une perte totale du compte. Cet EA a été développé pour éviter ce risque et se concentrer sur une croissance régulière et maîtrisée.

Introduction