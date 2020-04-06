KT Gold Drift EA MT4

Cet EA est proposé à un prix de lancement anticipé. Le prix augmentera progressivement après un certain nombre de ventes et ne sera jamais réduit. Les acheteurs précoces bénéficient du meilleur tarif disponible.

Que faut-il pour réussir avec KT Gold Drift EA ?

Patience. Discipline. Temps.

KT Gold Drift EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance sur le long terme.

Cet EA est conçu pour être utilisé sur la durée. Il est recommandé de rester investi pendant au moins un an afin d’en révéler tout le potentiel. Comme dans le trading professionnel, des semaines voire des mois négatifs peuvent survenir. Cela est normal. Ce qui compte, c’est la performance cumulée sur une période prolongée.

De nombreux systèmes de type grid ou martingale affichent des gains rapides au départ, mais se terminent presque toujours par une perte totale du compte. Cet EA a été développé pour éviter ce risque et se concentrer sur une croissance régulière et maîtrisée.

Introduction

KT Gold Drift EA est un système de trading professionnel clé en main, conçu spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur le timeframe H4. Il a été développé à partir de données historiques Dukascopy avec une qualité de modélisation de 100 % et a subi des tests de robustesse et de résistance approfondis dans de multiples conditions de marché.

Les données historiques sont divisées en différents régimes de marché, et chaque idée de trading est testée de manière répétée dans ces environnements à l’aide de serveurs haute performance. Seules les configurations d’entrée qui restent cohérentes dans toutes les conditions sont retenues. Ce processus garantit une stratégie axée sur la stabilité, l’adaptabilité et la performance à long terme plutôt que sur l’optimisation excessive.

Les entrées sont déclenchées lorsque le momentum et la structure des prix sont alignés, en utilisant les relations RSI, le positionnement de la régression linéaire et les signaux de contraction ou d’expansion de la volatilité pour confirmer la direction. Les sorties sont gérées en fonction des variations de la volatilité, du comportement du momentum et de conditions temporelles, permettant de clôturer les positions lorsque la force du marché faiblit plutôt que de dépendre d’objectifs fixes.

Une fois une configuration d’entrée robuste sélectionnée, l’EA divise la position en plusieurs ordres et les gère dynamiquement afin d’assurer une stabilité à long terme.

Configurations

  • Symbole : Or (XAUUSD)
  • Unité de temps : 4 heures
  • Dépôt minimum : $1200
  • Dépôt recommandé : $2400 (marge de sécurité supplémentaire en période de forte volatilité)
  • Paramètres d’entrée : Par défaut (aucun fichier set spécifique requis)
  • Courtier : Tous (aucune condition particulière requise)
  • Compatible Prop Firm : Oui (swing trading)

Utilisez le Lot Size Finder pour déterminer la taille de lot appropriée en fonction du solde de votre compte et de votre tolérance maximale au drawdown.

Cet EA est mis à jour chaque année afin de rester aligné avec l’évolution des conditions et des régimes de marché. Lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible, vous recevrez une notification via vos messages MQL5. Veuillez appliquer les mises à jour uniquement le week-end et seulement après la clôture complète de toutes les positions de la version précédente.

Les résultats de backtest ne reflètent pas entièrement le potentiel de cet EA. Les algorithmes sont conçus pour s’adapter et performer en conditions de marché réelles au fil du temps, en particulier durant l’année suivant la dernière mise à jour. La patience est essentielle. Accordez au moins une année de trading en conditions réelles pour que la stratégie révèle toute sa puissance.

Fonctionnalités

  • N’utilise pas de techniques à haut risque telles que le grid, la martingale, le hedging ou les stratégies de moyennage.
  • Les positions sont protégées par des stop-loss et take-profit intégrés et invisibles, réduisant le risque d’interférence du courtier ou de chasse aux stops.
  • Aucun fichier set spécifique ni réglage personnalisé n’est requis. Les paramètres par défaut sont optimisés pour les conditions de marché actuelles.
  • Toutes les positions sont clôturées avant la fin de la séance du vendredi afin d’éliminer le risque de gaps de week-end ou de mouvements de prix brusques.
  • Paramètres simples et faciles à utiliser.

L’EA évite les tactiques à haut risque telles que le grid trading, le hedging ou la martingale. Il adopte à la place une approche disciplinée et transparente, acceptant les trades gagnants comme perdants comme faisant partie intégrante du trading. Le succès à long terme repose sur le maintien d’un gain moyen supérieur à la perte moyenne, permettant à la stratégie de croître régulièrement.


Avertissement sur les risques : Toute activité de trading comporte des risques et les pertes font partie du trading réel. Les performances passées, y compris les backtests, ne garantissent pas les résultats futurs. Les Expert Advisors suivent une logique prédéfinie et ne peuvent pas s’adapter à toutes les situations de marché. Les conditions de marché, la volatilité et les facteurs liés au courtier peuvent influencer les performances. Tradez toujours avec une gestion du risque appropriée et des attentes réalistes.

