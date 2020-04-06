KT Gold Drift EA MT4

ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック

本EAは初期段階の特別価格で提供されています。販売数の増加に伴い価格は段階的に上昇し、将来的に値下げされることはありません。早期購入者ほど有利な価格で導入できます。

KT Gold Drift EAで成功するために必要なこと

忍耐。規律。時間。

KT Gold Drift EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に使用している現実的な取引手法を基に構築されています。短期的な派手さではなく、長期的な安定性と一貫性を重視しています。

本EAは長期運用を前提としています。最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロの取引と同様に、損失週や損失月が発生することもありますが、それは正常なプロセスです。重要なのは長期間における累積パフォーマンスです。

多くのグリッドやマーチンゲール型EAは初期に利益を出しますが、最終的に口座破綻に至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを避け、安定した成長を目的として設計されています。

イントロダクション

KT Gold Drift EAは、ゴールド（XAUUSD）のH4時間足向けに設計されたプロフェッショナルなプラグアンドプレイ型取引システムです。 100％モデリング品質のDukascopyデータを使用し、さまざまな市場環境で徹底的な検証とストレステストを実施しています。

過去データは複数の市場レジームに分類され、それぞれの取引アイデアが高性能サーバー上で繰り返し検証されます。すべての環境で安定して機能するエントリーのみが採用されます。 これにより、過剰最適化ではなく、長期適応性を重視した戦略が構築されています。

RSIの関係性、線形回帰の位置、ボラティリティの収縮や拡大を用いて、モメンタムと価格構造が一致した場合にエントリーが行われます。決済は固定ターゲットに依存せず、市場の勢いが弱まったタイミングを捉えて実行されます。

安定したエントリーロジックが確立された後、EAはポジションを分割し、長期的な安定性を重視した動的な決済管理を行います。

設定

  • 通貨ペア：Gold (XAUUSD)
  • 時間足：4時間
  • 最低入金額：$1200
  • 推奨入金額：$2400（高ボラティリティ時の安全余裕）
  • 入力設定：デフォルト（特別なsetファイル不要）
  • ブローカー：制限なし
  • プロップファーム対応：はい（スイングトレード）

Lot Size Finder を使用して、口座残高と許容ドローダウンに基づいた適切なロットサイズを計算してください。

本EAは市場環境の変化に対応するため、毎年アップデートされます。新バージョンがリリースされるとMQL5メッセージで通知されます。必ず週末に、すべての取引が完了した後に更新してください。

バックテスト結果はEAの潜在能力を完全に反映するものではありません。アルゴリズムは実運用環境で時間をかけて適応するよう設計されています。特に最新アップデート後の1年間が重要です。最低1年間の実運用を推奨します。

特徴

  • グリッド、マーチンゲール、ヘッジ、ナンピンなどの高リスク手法は使用しません。
  • ブローカー干渉やストップ狩りを防ぐため、隠れたストップロスとテイクプロフィットを採用しています。
  • 特別な設定は不要で、デフォルト設定が現在の市場に最適化されています。
  • 週末ギャップを回避するため、すべての取引は金曜日終了前に決済されます。
  • 操作が簡単で分かりやすい設定。

本EAは高リスクな取引手法を排除し、勝ち負けの両方を取引の一部として受け入れる規律あるアプローチを採用しています。平均利益が平均損失を上回ることで、長期的な成長を目指します。


リスク免責事項： 取引には常にリスクが伴います。過去の成績やバックテスト結果は将来の利益を保証するものではありません。 EAは事前定義されたロジックに基づいて動作し、すべての市場状況に対応できるわけではありません。適切なリスク管理を行ってください。

