AURX System — un sistema de trading algorítmico profesional de nueva generación para XAUUSD (M5). El sistema no tiene análogos directos en el Market y está construido sobre el control estricto de las condiciones del mercado, la disciplina operativa y la selección rigurosa de las fases de mercado permitidas. No es un asesor experto basado en indicadores, ni una estrategia plantilla, ni una adaptación de un enfoque popular, sino un sistema algorítmico independiente con su propia lógica de toma de decisiones. El algoritmo está orientado al análisis del estado actual del mercado y del movimiento activo del precio, trabajando con el comportamiento real del precio en tiempo real.

Base algorítmica — AURX System es un algoritmo integral que combina el análisis de la dinámica del precio, el estado actual del mercado, la volatilidad, las fases del movimiento, las restricciones temporales y los factores externos. En el funcionamiento del sistema se utilizan filtros integrados de sesiones de trading, noticias y spread, así como mecanismos de control del número de operaciones y gestión del riesgo. Este enfoque permite al sistema filtrar condiciones de mercado inadecuadas y operar únicamente en entornos de trading controlados.

Panel de información (HUD) — AURX System está equipado con su propio panel de información, que muestra en tiempo real los estados internos del algoritmo. Todos los parámetros mostrados en el panel forman parte de la lógica de trading del sistema y reflejan las condiciones actuales del mercado, la actividad de los filtros y el nivel de preparación del algoritmo para ejecutar acciones de trading. El panel de información proporciona una representación visual clara de cómo el sistema evalúa el mercado en cada momento y permite al usuario ver en qué condiciones el trading está permitido o bloqueado.

Principios de trading y propósito del sistema — AURX System no utiliza métodos de trading peligrosos ni está orientado a la apertura frecuente de operaciones. El algoritmo limita estrictamente la actividad operativa y se centra en la calidad de las operaciones, no en su cantidad. Cada señal de trading corresponde a una única operación, sin entradas repetidas ni aumento caótico de posiciones. Cada operación se abre con condiciones de riesgo previamente definidas y con un stop-loss obligatorio. El sistema está diseñado para traders que prefieren un trading algorítmico controlado, predecible y profesional, en lugar de estrategias de trading agresivas.

Limitación del periodo de pruebas y optimización anual — AURX System se prueba de forma consciente y deliberada начиная desde el año 2020. Este asesor pertenece a la categoría de sistemas algorítmicos de alta precisión con una configuración interna fina, sensible a los cambios en la estructura del mercado, la volatilidad y las condiciones de trading en el mercado del oro. El mercado XAUUSD cambia con el tiempo, por lo que el uso de datos históricos demasiado antiguos no refleja las condiciones reales del trading moderno.

Por esta razón, AURX System requiere una optimización anual, que realizo cada mes de enero. Según los resultados de la optimización, los parámetros del sistema se adaptan a las condiciones actuales del mercado del periodo anterior y muestran un funcionamiento estable y correcto durante el año de trading siguiente. Esto permite utilizar el asesor en trading real sin necesidad de ajustes manuales constantes por parte del usuario.

Las configuraciones de cada año se integran directamente en el código del asesor, lo que garantiza el funcionamiento correcto del sistema tanto en backtesting como en trading real, sin utilizar archivos set ni configuraciones adicionales. El usuario no necesita optimizar la estrategia por su cuenta: el sistema se entrega completamente preparado para su uso.

Por ello, las pruebas de AURX System se realizan sobre los últimos años y no sobre un historial de 7–10 años. Los datos históricos más antiguos suelen diferir en la calidad de las cotizaciones, la estructura de ticks y los spreads, lo que reduce el valor práctico de dichas pruebas para evaluar el comportamiento actual del sistema.

Limitar el periodo de pruebas a los últimos años es una ventaja y no una desventaja de AURX System. El sistema no trabaja con el “mercado del pasado” ni con patrones de precios obsoletos, sino con el comportamiento actual del precio en tiempo real. La práctica demuestra que las estrategias con resultados ideales en historiales largos a menudo pierden eficacia en el trading real. El uso de un periodo de pruebas relevante permite evaluar objetivamente el funcionamiento de AURX System en las condiciones en las que se utilizará hoy y en el futuro cercano.

Configuración, funcionamiento por defecto y parámetro GMT (IMPORTANTE) — AURX System está configurado y optimizado desde el inicio para funcionar sin necesidad de ajustes adicionales ni uso de archivos set. El asesor está listo para su uso inmediatamente después de la instalación. En el uso diario, el usuario solo necesita establecer el volumen de trading o el porcentaje de riesgo. Se recomienda dejar el resto de los parámetros sin cambios.

El parámetro GMT se utiliza para alinear correctamente la lógica de trading y el filtro de noticias con la hora del servidor del bróker. Por defecto, AURX System utiliza el desplazamiento de servidor más común: GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano, empleado por la mayoría de los brókers populares. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar ajustes adicionales del GMT.

Si su bróker utiliza un huso horario de servidor no estándar (por ejemplo, GMT+0 en Exness) o si no está seguro del valor correcto de GMT, el parámetro puede ajustarse manualmente. Un GMT configurado correctamente garantiza un funcionamiento estable y predecible de la lógica algorítmica. Si es necesario, puede ponerse en contacto conmigo antes o después de la compra, y le ayudaré a configurar correctamente el GMT para su bróker.

Calidad de las cotizaciones y condiciones del bróker (IMPORTANTE) — AURX System pertenece a los sistemas algorítmicos de alta precisión y es sensible a la calidad de las cotizaciones del mercado. El algoritmo trabaja con el comportamiento del precio en tiempo real, por lo que la exactitud de los datos históricos, la densidad de ticks, la estructura del flujo de precios y la calidad de ejecución de las órdenes influyen directamente en los resultados del trading.

El sistema fue desarrollado y ajustado utilizando cotizaciones de alta calidad, con un historial correcto y condiciones de trading estables. Al utilizarlo con distintos brókers, el comportamiento de AURX System puede variar debido a las particularidades en la formación de cotizaciones, la estructura de ticks y las condiciones de trading de cada bróker.

Antes de comprar el asesor, se recomienda encarecidamente probar AURX System con el bróker en el que se planea realizar trading real. Si los resultados del test son satisfactorios, el sistema funcionará de manera similar en trading real con ese mismo bróker. El uso de brókers con historiales de cotizaciones dispersos, suavizados o incorrectos puede afectar negativamente a la eficacia del sistema. Esto es una característica de los algoritmos de alta precisión, no un defecto de AURX System.

Requisitos principales y recomendaciones

Instrumento de trading: XAUUSD

Marco temporal: M5

Depósito mínimo: desde 100 USD con un volumen de trading de 0.01 lotes

Bróker: cualquier bróker ECN respetable con cotizaciones de calidad

Tipo de cuenta: ECN / RAW / Razor (compatibles Netting y Hedging)

VPS: recomendado para un funcionamiento estable e ininterrumpido del sistema

Riesgo recomendado: del 1% al 7% por operación (el riesgo se calcula en función del stop-loss de una sola operación)

Bono personal para los propietarios de AURX London — Los propietarios de AURX London (XAUUSD) reciben un bono personal. Como parte del soporte al usuario, se proporciona acceso a una versión independiente, AURX Asian, desarrollada para operar XAUUSD en las condiciones de la sesión asiática.

AURX Asian no es un archivo set adicional ni una modificación de la versión principal. Se trata de una implementación independiente del sistema, con parámetros y lógica ajustados específicamente a las características del mercado asiático. Esta versión está diseñada para operar con oro y se diferencia de la configuración de AURX London.

El bono personal se proporciona exclusivamente a los propietarios de AURX London y no se publica en el Market. Esta decisión permite utilizar el sistema en distintas condiciones de trading sin modificar la configuración base ni el enfoque de trading.

Soporte, optimización y comunidad privada — AURX System es un sistema de trading en constante desarrollo y contempla soporte regular y adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. Como parte del soporte, se realiza una optimización anual del algoritmo con el objetivo de mantener la estabilidad y la relevancia del sistema en el entorno de mercado actual.

Ambas versiones del sistema — AURX London y AURX Asian — se someten a optimización anual. Los parámetros de cada versión se adaptan a las características de la sesión de trading correspondiente y a las condiciones reales del mercado del periodo anterior, lo que permite al sistema funcionar de manera estable y correcta durante el siguiente año de trading sin necesidad de ajustes manuales por parte del usuario.

Cada comprador de AURX London obtiene la posibilidad de unirse a la comunidad privada “AURX System”, destinada exclusivamente a los propietarios del sistema. En el grupo cerrado se publica información sobre actualizaciones y optimizaciones, cambios en el funcionamiento del algoritmo y se debaten cuestiones prácticas relacionadas con el uso del asesor. La comunidad está creada para el intercambio de experiencias y la obtención de información actualizada directamente del desarrollador.

Para unirse a la comunidad privada, es necesario ponerse en contacto conmigo después de la compra y proporcionar una confirmación de la adquisición de AURX System. La participación en el grupo permite mantenerse informado sobre el desarrollo de ambas versiones del sistema y comprender la lógica de su soporte y optimización continua.

Distribución limitada y política de precios — AURX System no es un producto masivo ni está orientado a la venta a bajo precio. El sistema fue desarrollado como una solución algorítmica especializada para operar con oro (XAUUSD), que requiere cotizaciones de calidad, condiciones de trading adecuadas y un enfoque consciente por parte del usuario. Por esta razón, el acceso al sistema se limita deliberadamente mediante la política de precios y no mediante la distribución masiva.

Este enfoque permite mantener la calidad del producto, garantizar soporte regular y optimización del algoritmo, y formar una base de usuarios interesados en un uso disciplinado y cuidadoso del sistema. AURX System no está diseñado para una expansión agresiva y está orientado a un uso consciente y a largo plazo.

En la fase inicial de distribución, se ofrece un número limitado de copias a un precio inicial. A medida que el sistema evoluciona, se realizan optimizaciones y se amplía la funcionalidad, el precio de AURX System puede ser revisado. El aumento del precio refleja el desarrollo continuo del producto, su soporte y su orientación hacia la calidad y no hacia el mercado masivo.

Advertencia sobre versiones pirata — AURX System es un sistema algorítmico complejo con lógica interna protegida. Cualquier copia pirata o no oficial distribuida fuera del MQL5 Market no es una versión completa del producto y no puede garantizar el funcionamiento correcto del sistema.

Las pruebas de copias pirata en el Strategy Tester no confirman su funcionamiento correcto en trading real. El comportamiento de las versiones no oficiales puede diferir significativamente del sistema original, lo que hace que dichas pruebas resulten engañosas. El uso de copias pirateadas de AURX System en trading real implica un mayor riesgo de pérdidas debido a un funcionamiento incorrecto del algoritmo.

La versión oficial de AURX System se actualiza, optimiza y mantiene de forma regular. Las copias pirata no reciben estas actualizaciones y, en la práctica, representan archivos obsoletos e incontrolados, por cuyo funcionamiento el desarrollador no asume responsabilidad alguna.

Si encuentra ofertas para adquirir AURX System fuera del MQL5 Market, sepa que no está comprando un sistema, sino una copia no funcional sin soporte, sin actualizaciones y sin garantías de un trading correcto.

Conclusión — AURX System es un sistema de trading algorítmico profesional para XAUUSD (M5), diseñado para operar en condiciones de mercado controladas. El algoritmo está orientado a una actividad operativa limitada, un control estricto del riesgo y una interacción precisa con el comportamiento actual del precio.

El sistema está desarrollado para traders que consideran el trading algorítmico como una herramienta de disciplina y estabilidad, y no como un medio para un crecimiento agresivo del capital. AURX System requiere condiciones de trading adecuadas y cotizaciones de calidad y está destinado a un uso consciente y a largo plazo.





Preguntas frecuentes (se actualizará)