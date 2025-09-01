Naked Bitcoin Scalper
- Asesores Expertos
- Jestoni Santiago
- Versión: 5.6
- Actualizado: 3 noviembre 2025
- Activaciones: 20
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT]
¿Buscas un scalper de bitcoin seguro? Implementar este bot y el comercio de la mayor criptomoneda en el mundo sin esfuerzo.
La última actualización ya es plug and play para las empresas de apoyo y cuentas reales.
Si desea dejar que la EA, hacer más operaciones para cuentas reales, simplemente desactivar la configuración de protección Drawdown.
NO utilice nakedbitcoinscalper2.0.set de la sección de comentarios. Esto ya no es válido.
Envíeme un mensaje si usted piensa que la configuración predeterminada / parámetros no están trabajando para usted.
Diseñado específicamente para BTCUSD, este Asesor Experto utiliza la misma metodología probada de ruptura de la acción del precio que su homólogo de Oro, pero optimizado para la volatilidad única y la estructura de Bitcoin. Sin indicadores de retraso, sin conjeturas - sólo la estructura del mercado en bruto, la precisión de ruptura, y la gestión de riesgos de nivel profesional.
Este no es un EA más - es un sistema de scalping construido para traders que demandan seguridad, eficiencia y consistencia.
Por qué los operadores eligen Naked Bitcoin Scalper
Breakouts Inteligentes - Detecta máximos y mínimos reales para entradas precisas.
Órdenes de Expiración Automática - Sin señales tardías ni obsoletas
Gestión de Riesgo Profesional - SL de arrastre, doble tamaño, margen de seguridad
Filtros de sesión y noticias: opere sólo cuando se den las condiciones adecuadas
Spread & Slippage Protection - Evita configuraciones peligrosas
24/7 VPS-Ready - Ligero, estable y totalmente automatizado
Configuración recomendada
Símbolo: BTCUSD
Marco temporal: M5
Broker: ECN con spreads brutos (IC Markets, Pepperstone, XM Pro)
Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:500 preferido)
Saldo inicial: $100+ (0.01 lote) - $500+ recomendado
VPS: Muy recomendable
Perfil de la estrategia
Estilo: Breakout Momentum Scalping
Frecuencia:5-15 operaciones al día ( depende de la sesión)
Tiempo de retención: De segundos a minutos
Riesgo: Controlado por filtros y tamaño de la posición
Evita rangos estrechos y diferenciales inestables
Bloquea los beneficios de forma agresiva minimizando las caídas
Ideal para
Traders que quieren unsistema profesionalde scalping de Bitcoin
Principiantes que buscanautomatización plug-and-play
Profesionales que requierencontrol de riesgo y optimización VPS
Traders de acción de precios a los que no les gustan los indicadores
Nota del Desarrollador
Naked Bitcoin Scalper fue construido con un objetivo - ayudar a los operadores a capturar ganancias consistentes de BTC con precisión y disciplina.
Este EA tieneun tremendo potencial, pero como cualquier herramienta profesional, los resultados dependen decómo se utilice y optimice.
No hayuna configuración mágica o una configuración única - cada condición de mercado requiere adaptación.
Pruebe, aprenda y perfeccione. El EA ya tiene una base sólida - usted puede ser el queencuentre la mejor configuración que desbloquee todo su potencial.
¡BONUS: Este robot no sólo puede hacer Scalping, pero puede ser utilizado tanto para el día de comercio, Swing Trading y Position Trading también.
So far this EA delivers promising results. After demo account use I have it running on my VPS live account for a week now. So far it is replicating the backtest results to a very high degree. This is promising. The support of the developer is outstanding I must admit! He is always just a message away and even implemented 2 feature ideas in a very short period of time. I'm looking forward how things will unfold in the next weeks.