Naked Bitcoin Scalper

[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT]

¿Buscas un scalper de bitcoin seguro? Implementar este bot y el comercio de la mayor criptomoneda en el mundo sin esfuerzo.

Nota:
La última actualización ya es plug and play para las empresas de apoyo y cuentas reales.
Si desea dejar que la EA, hacer más operaciones para cuentas reales, simplemente desactivar la configuración de protección Drawdown.
NO utilice nakedbitcoinscalper2.0.set de la sección de comentarios. Esto ya no es válido.

Envíeme un mensaje si usted piensa que la configuración predeterminada / parámetros no están trabajando para usted.

Diseñado específicamente para BTCUSD, este Asesor Experto utiliza la misma metodología probada de ruptura de la acción del precio que su homólogo de Oro, pero optimizado para la volatilidad única y la estructura de Bitcoin. Sin indicadores de retraso, sin conjeturas - sólo la estructura del mercado en bruto, la precisión de ruptura, y la gestión de riesgos de nivel profesional.

Este no es un EA más - es un sistema de scalping construido para traders que demandan seguridad, eficiencia y consistencia.

Por qué los operadores eligen Naked Bitcoin Scalper

  • Breakouts Inteligentes - Detecta máximos y mínimos reales para entradas precisas.

  • Órdenes de Expiración Automática - Sin señales tardías ni obsoletas

  • Gestión de Riesgo Profesional - SL de arrastre, doble tamaño, margen de seguridad

  • Filtros de sesión y noticias: opere sólo cuando se den las condiciones adecuadas

  • Spread & Slippage Protection - Evita configuraciones peligrosas

  • 24/7 VPS-Ready - Ligero, estable y totalmente automatizado

Configuración recomendada

  • Símbolo: BTCUSD

  • Marco temporal: M5

  • Broker: ECN con spreads brutos (IC Markets, Pepperstone, XM Pro)

  • Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:500 preferido)

  • Saldo inicial: $100+ (0.01 lote) - $500+ recomendado

  • VPS: Muy recomendable

Perfil de la estrategia

  • Estilo: Breakout Momentum Scalping

  • Frecuencia:5-15 operaciones al día ( depende de la sesión)

  • Tiempo de retención: De segundos a minutos

  • Riesgo: Controlado por filtros y tamaño de la posición

  • Evita rangos estrechos y diferenciales inestables

  • Bloquea los beneficios de forma agresiva minimizando las caídas

Ideal para

  • Traders que quieren unsistema profesionalde scalping de Bitcoin

  • Principiantes que buscanautomatización plug-and-play

  • Profesionales que requierencontrol de riesgo y optimización VPS

  • Traders de acción de precios a los que no les gustan los indicadores

Nota del Desarrollador

Naked Bitcoin Scalper fue construido con un objetivo - ayudar a los operadores a capturar ganancias consistentes de BTC con precisión y disciplina.

Este EA tieneun tremendo potencial, pero como cualquier herramienta profesional, los resultados dependen decómo se utilice y optimice.
No hayuna configuración mágica o una configuración única - cada condición de mercado requiere adaptación.

Pruebe, aprenda y perfeccione. El EA ya tiene una base sólida - usted puede ser el queencuentre la mejor configuración que desbloquee todo su potencial.

    ¡BONUS: Este robot no sólo puede hacer Scalping, pero puede ser utilizado tanto para el día de comercio, Swing Trading y Position Trading también.

    Mensaje mí directamente para más preguntas!

    pieterpain
    pieterpain 2025.10.17 21:01 
     

    So far this EA delivers promising results. After demo account use I have it running on my VPS live account for a week now. So far it is replicating the backtest results to a very high degree. This is promising. The support of the developer is outstanding I must admit! He is always just a message away and even implemented 2 feature ideas in a very short period of time. I'm looking forward how things will unfold in the next weeks.

    pieterpain 2025.10.17 21:01 
     

    So far this EA delivers promising results. After demo account use I have it running on my VPS live account for a week now. So far it is replicating the backtest results to a very high degree. This is promising. The support of the developer is outstanding I must admit! He is always just a message away and even implemented 2 feature ideas in a very short period of time. I'm looking forward how things will unfold in the next weeks.

    Jestoni Santiago
    Respuesta del desarrollador Jestoni Santiago 2025.10.18 16:22
    Thanks for the feedback. I'm glad that the bot is working well for you. This helps me motivate to deliver significant improvement. Really appreciate it bro!
    Respuesta al comentario