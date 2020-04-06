LifeHack Prime EA
- Asesores Expertos
- Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
- Versión: 2.1
- Actualizado: 18 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Libere todo el potencial de su cuenta de trading con LifeHack Prime EA, un Asesor Experto codificado profesionalmente que combina dos estrategias de trading potentes y distintas en un sistema automatizado robusto. Este EA está diseñado para encontrar oportunidades, gestionar operaciones y proteger su capital en cualquier condición de mercado.
Construido para pasar los rigurosos estándares del Mercado MQL5, este EA es perfecto tanto para traders principiantes que buscan una solución fiable como para traders experimentados que quieren personalizar y optimizar estrategias probadas.
Recomendaciones:
-
Par de divisas: XAUUSD
-
Marco de tiempo: M15
-
Depósito mínimo: $100 (o equivalente)
-
Depósito recomendado: $1000
-
Tipo de cuenta: ECN o Raw con spreads muy bajos. IMPORTANTE: Utilice cuentas con LOW SPREAD para obtener mejores resultados.
-
Apalancamiento: mínimo 1:100, recomendado 1:500
-
VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Recomendado para un mejor rendimiento)
Características principales de LifeHack Prime EA
-
Sistema de Estrategia Dual: Ejecute las estrategias Protección de Capital y Breakout Diario de forma independiente o simultánea para cubrir todas las condiciones del mercado.
-
Gestión Avanzada del Dinero: Elija entre un Tamaño de Lote Fijo tradicional o un tamaño de lote dinámico calculado como un Porcentaje del Capital de la Cuenta.
-
MQL5 Validado por el Mercado: Codificado con los más altos estándares para asegurar que maneja las cuentas de bajo margen y las limitaciones del servidor con elegancia.
-
Compatibilidad Universal: Funciona sin problemas en cualquier par de divisas, índice o materia prima.
-
Totalmente personalizable: Cada parámetro está expuesto en las entradas, lo que le da un control total para adaptar el EA a su estilo personal de negociación y tolerancia al riesgo.
-
Visualización clara en el gráfico: Muestra la información importante del EA y de la compañía directamente en su gráfico para una fácil monitorización.