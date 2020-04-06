¡Oferta Especial de Fin de Año!

Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD.

No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado para mejorar su trading con estrategias automatizadas premium a un precio inmejorable.





¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Libere todo el potencial de su cuenta de trading con LifeHack Prime EA, un Asesor Experto codificado profesionalmente que combina dos estrategias de trading potentes y distintas en un sistema automatizado robusto. Este EA está diseñado para encontrar oportunidades, gestionar operaciones y proteger su capital en cualquier condición de mercado.

Construido para pasar los rigurosos estándares del Mercado MQL5, este EA es perfecto tanto para traders principiantes que buscan una solución fiable como para traders experimentados que quieren personalizar y optimizar estrategias probadas.

Recomendaciones:

Par de divisas : XAUUSD

Marco de tiempo : M15

Depósito mínimo : $100 (o equivalente)

Depósito recomendado : $1000

Tipo de cuenta : ECN o Raw con spreads muy bajos. IMPORTANTE : Utilice cuentas con LOW SPREAD para obtener mejores resultados.

Apalancamiento : mínimo 1:100, recomendado 1:500

VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Recomendado para un mejor rendimiento)





Características principales de LifeHack Prime EA