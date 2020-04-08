Samurai Volume SR and Fractal AO

# SamuraiFX Combined Pro V14

**Maneja los Giros del Mercado con Volumen y Estructura en Tiempo Real**


Deje de adivinar dónde girará el mercado. El **SamuraiFX Combined Pro** es un completo sistema de trading que combina **Estructura Diaria**, **Flujo de Volumen**, y **Acción del Precio** en un único panel de control que no se repinta. Le ayuda a identificar Reversiones de alta probabilidad y Breakouts potentes sin el retraso de los indicadores tradicionales.


### Ventajas clave


* **No Lag, No Repaint:** Las señales se generan en tiempo real basado en el volumen en vivo y la acción del precio. Una vez que una vela se cierra, la señal es fija.

* **

**PERSONALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS** * `Dash_Text_Base`: Color del texto principal del tablero de instrumentos. * `Dash_Show_Bg`: Mostrar u ocultar el panel de fondo oscuro.

Filtrado Inteligente:** A diferencia de otros indicadores que señalan ciegamente "Sobrecompra", esta herramienta detecta **Extensiones de Momento**. Si la tendencia es demasiado fuerte, cancela la señal de Reversión y le da una señal de Breakout en su lugar.

* **La seguridad es lo primero:** Incorpora un **Sistema Anti-Martingale**. Si se da una señal, el cuadro de mandos la bloquea y evita segundas o terceras señales en la misma zona, protegiéndole de operar en exceso contra una tendencia.

**Panel de Control Completo:** Vea la fuerza del Comprador vs. Vendedor, Ratios de Sentimiento, y consejos de Estrategia Activa directamente en su gráfico.

### **Características principales**

1. **Zonas de Prima y Descuento:** Dibuja automáticamente zonas diarias de oferta (Prima) y demanda (Descuento) para ayudarle a vender alto y comprar bajo.

2. 2. **Tecnología de Rechazo de Mecha:** Identifica las barras de agotamiento combinadas con el volumen de secado para señalar los puntos de inflexión exactos.

3. 3. **Detección de ruptura:** Si la fuerza del volumen excede un límite específico (por ejemplo, 2.5x), la herramienta identifica una "Falsa Reversión" y muestra una **Flecha de Continuación** para unirse a la tendencia.

4. **Guía de estrategia:** El texto en pantalla le indica exactamente qué hacer: *Esperar*, *Comprar*, *Vender* o *Alertar*.

### Parámetros de entrada

A continuación se muestran los ajustes personalizables para adaptarse a su estilo de negociación:

**GUÍA DE ESTRATEGIA**

* Mostrar_estrategia: Alternar la guía de texto en pantalla (Verdadero/Falso).

* `clrStratBuy/Sell`: Personaliza los colores del texto de la estrategia.


**PERSONALIZACIÓN DEL TABLERO**

* `Dash_Text_Base`: Color del texto principal del salpicadero.

* `Dash_Show_Bg`: Mostrar u ocultar el panel de fondo oscuro.

**SEÑALES SR DE VOLUMEN**

* `volRatio`: El multiplicador necesario entre compradores/vendedores para confirmar una zona (Por defecto: 1,1).

**REVERSIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPUJE**

* `ReversalRatio`: El desequilibrio necesario para activar una Señal de Reversión (Por defecto: 2,0).

* `AvoidMartingale`: **Si es True, evita que el indicador emita múltiples señales en la misma dirección el mismo día.


**AGOTAMIENTO (ADR)**

* `Use_ADR_Filter`: Filtra las señales basadas en el agotamiento del Average Daily Range.

* `Use_Wick_Filter`: Activa la detección Pinbar/Wick para entradas más nítidas.

* Rechazo de mecha: Tamaño mínimo de la mecha (0,35 = 35% de la vela) para validar un rechazo.


**EXTENSION / BREAKOUT (El filtro "Falsa tendencia")**.

* `Detectar_Extensión`: Si es True, el indicador cambia a "Breakout Mode" cuando el volumen es extremo.

* `Ext_Volume_Force`: El ratio de volumen requerido para confirmar un Breakout (Por defecto: 2.5).

* Mostrar flechas extremas: Muestra las flechas Aqua/Red cuando el precio rompe (Continuación).


**FRACTAL AO VISUALS**

* MostrarLíneas/Zonas: Alternar el dibujo de líneas y zonas de soporte/resistencia fractal en el gráfico.


Productos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Indicadores
Resumen El Indicador de ATR Multinivel y Bandas de Promedio Móvil es una herramienta potente diseñada para ayudar a los traders a identificar tendencias del mercado, niveles de soporte y resistencia, y volatilidad. El indicador combina múltiples medias móviles con un multiplicador de ATR (rango verdadero promedio) para crear un gráfico de bandas visual alrededor de la fluctuación de los precios. Ayuda a los traders a detectar posibles áreas de reversión, condiciones de tendencia y zonas de conso
FREE
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
Quantum Flash HFT Generator
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Cree sus propios asesores expertos de trading de alta frecuencia con Quantum Flash Todos hemos oído hablar de los constructores y generadores en el trading, pero ¿ha probado Quantum Flash? Es un generador innovador que le ayuda a crear sus propios asesores expertos (EA) de trading de alta frecuencia (HFT) con el código fuente completo. ¿Cómo funciona Quantum Flash? Quantum Flash utiliza un algoritmo inteligente que emplea la generación aleatoria para crear su EA de HFT. Mientras que algunos ge
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicadores
Este indicador presenta un enfoque alternativo para identificar la Estructura del Mercado. La lógica utilizada se deriva del material de aprendizaje creado por DaveTeaches (en X) Actualización v1.10: + añadir la opción de poner el valor alto/bajo protegido en el buffer (figura 11, 12) + añadir valor de Retracements al buffer cuando se muestran Retracements Al cuantificar la Estructura del Mercado, es común utilizar máximos y mínimos fractales para identificar pivotes de oscilación "significativ
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicadores
RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Descubra el impulso del mercado Descubra una nueva y potente forma de visualizar las tendencias y el impulso del mercado con Silver Zebra Trading System. Este indicador único de MetaTrader 5 está diseñado para proporcionarle una comprensión clara e inmediata de la dinámica del mercado, ayudándole a tomar decisiones comerciales más informadas. Por sólo 30 $, puede añadir esta herramienta indispensable a su arsenal comercial. ¿Qué es el Sistema de Trading Silver Zebr
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicadores
Deje una reseña para este producto, y reciba otro producto "Gratis" que usted elija. Puedes ver mis otros productos aquí: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective es un indicador avanzado de detección de tendencias que muestra puntos de entrada precisos en la dirección de la tendencia. Utiliza tecnología inteligente para detectar puntos de entrada, puntos de cambio de tendencia y puntos TP. También muestra la tasa de acierto para el gráfico actual utilizando los parámetros se
TVf Channel
Nicholas C Weber
Indicadores
Me gusta mucho este indicador. Pero yo lo hice, así que por supuesto que lo haría .. AHORA GRATIS. Pero por favor considere apoyarme comprando mis 2 indicadores en venta. Puede multiplicar el peso de cada indicador utilizado para dar más énfasis en su valor cuando el promedio entre los 3. Boost rápido TEMA y se puede mover el indicador más rápido. Boost FrAMA lento y ver cómo se suaviza. Me gusta usarlos como líneas de apertura/cierre y configurarlos para que se muevan rápido, pero que el FrAMA
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
WaveTrend WT
Erol Mutlu
Indicadores
Oscilador que muestra los cambios de precios e identifica las zonas de sobrecompra y sobreventa. También puede mostrar puntos de cambio de tendencia. El oscilador WaveTrend es una adaptación del famoso indicador TS /MT. Cuando el oscilador está por encima de la banda de sobrecompra (líneas rojas) y cruza hacia abajo la señal (línea continua), suele ser una buena señal de VENTA. Del mismo modo, cuando el oscilador cruza por encima de la señal cuando está por debajo de la banda de sobreventa (líne
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Visual Range Indicator MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Explore el poder de la precisión con el Indicador de Rango! Este indicador de vanguardia está diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de los movimientos de los rangos del mercado. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el Indicador Visual de Rango no está optimizado - ha sido creado para que usted lo adapte a sus necesidades de negociación y lo optimice para su estrategia única. Su dominio y personalización desbloquearán su verdadero potencial. La Estrategia Det
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
Momentum Wave Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador de Ondas de Momento Descubra la verdadera fuerza del mercado con Momentum Wave Analyzer ¿Está buscando un indicador que vaya más allá de las simples señales de compra y venta? ¿Desea no sólo identificar la tendencia, sino también medir su fuerza y convicción subyacentes? El Analizador de Ondas de Momento es una herramienta sofisticada pero intuitiva, diseñada para ofrecerle una representación clara y visual del impulso del mercado, ayudándole a captar movimientos potentes y a evitar
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
SamuraiFX Pro Volume Profile
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indicadores
# Nombre del producto: SamuraiFX Pro Perfil de Volumen y Señales (MT5) **Deje de operar a ciegas. Vea Donde se Mueve el "Dinero Inteligente". ** La mayoría de los indicadores sólo le dicen *cuando* el precio se mueve. **SamuraiFX Pro** revela *donde* está el volumen realmente. Esta herramienta de grado institucional combina **Perfil de Volumen**, **VWAP**, y **Análisis de la Acción del Precio** en una superposición de gráficos limpia y sin repintados. Detecta automáticamente la estructura diaria
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar Smart Analysis** es un completo sistema de trading "Smart Money" diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la clásica estrategia de **Opening Range Breakout (ORB)** mientras filtra las señales falsas usando algoritmos avanzados de Price Action (Wick Rejection & Swing Analysis). Deje de adivinar hacia dónde se dirige la sesión. Deja que Zonar dibuje las zonas, identifique la ruptura y destaque los Bloques de Órdenes institucionales para una máxima confluencia. ### Características Clave *
SamuraiFX PD Volume Dashboard
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indicadores
# SamuraiFX Volumen y Zonas - Guía de referencia rápida. ### 1. Las Zonas (Dónde Operar) * **Zona Premium (Arriba/Rosa):** Precios caros. **Zona de venta** institucional. * **Zona de descuento (Abajo/Verde):** Precios baratos. Zona **Compra** institucional. * **Equilibrio (Línea azul central):** Valor razonable. 50% del rango del día. ### 2. El Cuadro de Mando (El Filtro de Tendencias) *Comprueba el Dashboard antes de tomar cualquier operación. Le indica quién controla la zona. | Zon
SamuraiFX Momentum Hunter
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
# Nombre del producto: SamuraiFX Momentum Hunter **Versión Actual:** 4.0 (Smart Validation Update) **Categoría:** Tendencia / Osciladores / Fractales **Tiempos:** M15, H1, H4, D1 (Recomendado) ### ️ Opere con Disciplina. Elimine el Ruido. **SamuraiFX Momentum Hunter** no es sólo otro indicador de flecha. Es un completo sistema de trading que combina el impulso del **Oscilador Asombroso (AO)** y **Oscilador Acelerador (AC)** con la precisión estructural de **Fractales**. La mayoría de los indi
Gold Daily ATR Breakout
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
# Nombre del producto: Oro ATR Pro - Sistema de ruptura diaria **Gold ATR Pro** es un indicador especializado de seguimiento de tendencia diseñado exclusivamente para **XAUUSD (Oro)**. Elimina el ruido del mercado identificando zonas de ruptura de alta probabilidad basadas en el **Precio de Apertura Diario** y la volatilidad del **ATR (Average True Range)**. A diferencia de los indicadores estándar que se repintan, **Gold ATR Pro** proporciona señales fijas y fiables basadas en cierres de vela
Gold Seasonality Pro
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Nombre del producto:** Oro Estacionalidad Pro (Auto Fibonacci) ** Titular:** Automatizar el "dinero inteligente" Estrategia estacional para el oro (XAUUSD). **Overview** Deja de adivinar donde el oro se invertirá. La historia muestra que **Marzo** y **Octubre** son los dos meses más poderosos para los cambios de tendencia institucionales. **Gold Seasonality Pro** busca automáticamente estos meses clave, analiza la presión de compra o venta, y dibuja los niveles exactos de Fibonacci "Sweet Spot
Zonar Breakout System
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar** es un asistente de trading profesional diseñado para automatizar la estrategia **Opening Range Breakout (ORB)**. A diferencia de los indicadores estándar, Zonar utiliza un motor "Smart-Align" que detecta automáticamente la verdadera apertura del mercado para **Cualquier Instrumento** (Oro, US30, NASDAQ, Forex, o Acciones) sin ajustes manuales de zona horaria. Combina análisis de volatilidad (ATR), Conceptos de Dinero Inteligente (FVG/OB), y niveles de Sentimiento Diario para proporcion
Daily Active Fractals
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**La herramienta más limpia y precisa de Break & Bounce para Scalpers y Day Traders. ¿Está cansado de gráficos desordenados llenos de viejos fractales que representan niveles inválidos? ¿Le cuesta distinguir entre un máximo débil y un punto de inversión fuerte? **Daily Active Fractals AO** es una herramienta de trading de última generación diseñada específicamente para instrumentos volátiles como **Oro (XAUUSD), índices y pares de divisas**. A diferencia de los indicadores estándar que saturan s
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario