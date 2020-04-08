Samurai Volume SR and Fractal AO

# SamuraiFX Combined Pro V14

**Maneja los Giros del Mercado con Volumen y Estructura en Tiempo Real**





Deje de adivinar dónde girará el mercado. El **SamuraiFX Combined Pro** es un completo sistema de trading que combina **Estructura Diaria**, **Flujo de Volumen**, y **Acción del Precio** en un único panel de control que no se repinta. Le ayuda a identificar Reversiones de alta probabilidad y Breakouts potentes sin el retraso de los indicadores tradicionales.





### Ventajas clave





* **No Lag, No Repaint:** Las señales se generan en tiempo real basado en el volumen en vivo y la acción del precio. Una vez que una vela se cierra, la señal es fija.

Filtrado Inteligente:** A diferencia de otros indicadores que señalan ciegamente "Sobrecompra", esta herramienta detecta **Extensiones de Momento**. Si la tendencia es demasiado fuerte, cancela la señal de Reversión y le da una señal de Breakout en su lugar.

* **La seguridad es lo primero:** Incorpora un **Sistema Anti-Martingale**. Si se da una señal, el cuadro de mandos la bloquea y evita segundas o terceras señales en la misma zona, protegiéndole de operar en exceso contra una tendencia.

**Panel de Control Completo:** Vea la fuerza del Comprador vs. Vendedor, Ratios de Sentimiento, y consejos de Estrategia Activa directamente en su gráfico.

### **Características principales**

1. **Zonas de Prima y Descuento:** Dibuja automáticamente zonas diarias de oferta (Prima) y demanda (Descuento) para ayudarle a vender alto y comprar bajo.

2. 2. **Tecnología de Rechazo de Mecha:** Identifica las barras de agotamiento combinadas con el volumen de secado para señalar los puntos de inflexión exactos.

3. 3. **Detección de ruptura:** Si la fuerza del volumen excede un límite específico (por ejemplo, 2.5x), la herramienta identifica una "Falsa Reversión" y muestra una **Flecha de Continuación** para unirse a la tendencia.

4. **Guía de estrategia:** El texto en pantalla le indica exactamente qué hacer: *Esperar*, *Comprar*, *Vender* o *Alertar*.

### Parámetros de entrada

A continuación se muestran los ajustes personalizables para adaptarse a su estilo de negociación:

**GUÍA DE ESTRATEGIA**

* Mostrar_estrategia: Alternar la guía de texto en pantalla (Verdadero/Falso).

* `clrStratBuy/Sell`: Personaliza los colores del texto de la estrategia.





**PERSONALIZACIÓN DEL TABLERO**

* `Dash_Text_Base`: Color del texto principal del salpicadero.

* `Dash_Show_Bg`: Mostrar u ocultar el panel de fondo oscuro.

**SEÑALES SR DE VOLUMEN**

* `volRatio`: El multiplicador necesario entre compradores/vendedores para confirmar una zona (Por defecto: 1,1).

**REVERSIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPUJE**

* `ReversalRatio`: El desequilibrio necesario para activar una Señal de Reversión (Por defecto: 2,0).

* `AvoidMartingale`: **Si es True, evita que el indicador emita múltiples señales en la misma dirección el mismo día.





**AGOTAMIENTO (ADR)**

* `Use_ADR_Filter`: Filtra las señales basadas en el agotamiento del Average Daily Range.

* `Use_Wick_Filter`: Activa la detección Pinbar/Wick para entradas más nítidas.

* Rechazo de mecha: Tamaño mínimo de la mecha (0,35 = 35% de la vela) para validar un rechazo.





**EXTENSION / BREAKOUT (El filtro "Falsa tendencia")**.

* `Detectar_Extensión`: Si es True, el indicador cambia a "Breakout Mode" cuando el volumen es extremo.

* `Ext_Volume_Force`: El ratio de volumen requerido para confirmar un Breakout (Por defecto: 2.5).

* Mostrar flechas extremas: Muestra las flechas Aqua/Red cuando el precio rompe (Continuación).





**FRACTAL AO VISUALS**

* MostrarLíneas/Zonas: Alternar el dibujo de líneas y zonas de soporte/resistencia fractal en el gráfico.



