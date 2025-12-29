Samurai Volume SR and Fractal AO

# SamuraiFX Combined Pro V14

**Master Market Turns mit Echtzeit-Volumen & Struktur**





Hören Sie auf zu raten, wo der Markt drehen wird. Der **SamuraiFX Combined Pro** ist ein umfassendes Handelssystem, das die **Tagesstruktur**, den **Volumenfluss** und die **Preisaktion** in einem einzigen, sich nicht wiederholenden Dashboard kombiniert. Es hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Umkehrungen und starke Ausbrüche zu identifizieren, ohne die Verzögerung durch traditionelle Indikatoren.





### **Schlüsselvorteile**





**Keine Verzögerung, kein Nachzeichnen:** Die Signale werden in Echtzeit auf der Grundlage des Live-Volumens und der Kursentwicklung generiert. Sobald eine Kerze geschlossen wird, ist das Signal fixiert.

* **

**DASHBOARD-ANPASSUNG** * `Dash_Text_Base`: Farbe des Haupttextes auf dem Dashboard. * `Dash_Show_Bg`: Ein- oder Ausblenden des dunklen Hintergrundfeldes.

Smart Filtering:** Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die blind "Überkauft" signalisieren, erkennt dieses Tool **Momentum Extensions**. Wenn der Trend zu stark ist, wird das Umkehrsignal aufgehoben und stattdessen ein Ausbruchssignal ausgegeben.

**Safety First:** Verfügt über ein eingebautes **Anti-Martingale-System**. Wenn ein Signal gegeben wird, sperrt das Dashboard es und verhindert ein zweites oder drittes Signal in der gleichen Zone, um Sie vor übermäßigem Handel gegen einen Trend zu schützen.

**Komplettes Dashboard:** Zeigen Sie die Stärke von Käufern und Verkäufern, Sentiment-Ratios und aktive Strategieempfehlungen direkt in Ihrem Chart an.

### **Kernfunktionen**

1. **Premium & Discount Zones:** Zeichnet automatisch tägliche Angebots- (Premium) und Nachfragezonen (Discount), um Ihnen zu helfen, hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen.

2. **Wick Rejection Tech:** Identifiziert Erschöpfung pinbars kombiniert mit Volumen Trocknen bis zu genauen Wendepunkte zu lokalisieren.

3. **Breakout Detection:** Wenn das Volumen Kraft überschreitet eine bestimmte Grenze (zB 2,5x), das Tool identifiziert eine "Fake Reversal" und zeigt eine **Fortsetzung Pfeil**, um den Trend zu verbinden.

4. **Strategieleitfaden:** Der Text auf dem Bildschirm sagt Ihnen genau, was zu tun ist: *Warten*, *Kaufen*, *Verkaufen*, oder *Warnung*.

### **Eingabeparameter**

Nachfolgend finden Sie die anpassbaren Einstellungen, die Ihrem Handelsstil entsprechen:

**STRATEGIE-LEITFADEN**

* "Strategie anzeigen": Schaltet die Textführung auf dem Bildschirm ein (True/False).

* `clrStratBuy/Sell`: Anpassen der Farben für den Strategietext.





**DASHBOARD-ANPASSUNG**

* Dashboard_Text_Base": Farbe des Haupttextes des Dashboards.

* `Dash_Show_Bg`: Ein- oder Ausblenden des dunklen Hintergrunds.

**LAUTSTÄRKE-SR-SIGNALE**

* `volRatio`: Der Multiplikator, der zwischen Käufern/Verkäufern erforderlich ist, um eine Zone zu bestätigen (Standard: 1,1).

**PUSH RATIO REVERSAL**

* `ReversalRatio`: Das Ungleichgewicht, das erforderlich ist, um ein Umkehrsignal auszulösen (Standardwert: 2,0).

* `AvoidMartingale`: **Wichtiges Sicherheitsmerkmal**: Bei "True" wird verhindert, dass der Indikator am selben Tag mehrere Signale in dieselbe Richtung gibt.





**ERSCHÖPFUNG (ADR)**

* `Use_ADR_Filter`: Filtert Signale auf der Grundlage der Erschöpfung der durchschnittlichen täglichen Spanne.

* `Use_Wick_Filter`: Aktiviert die Pinbar/Wick-Erkennung für schärfere Einträge.

* Docht_Ablehnung": Mindestgröße des Dochts (0,35 = 35% der Kerze), um eine Ablehnung zu bestätigen.





**EXTENSION / BREAKOUT (Der "Fake Trend" Filter)**

* `Detect_Extension`: Wenn True, schaltet der Indikator in den "Breakout Mode", wenn das Volumen extrem ist.

* `Ext_Volume_Force`: Das Volumenverhältnis, das erforderlich ist, um einen Breakout zu bestätigen (Standard: 2,5).

* Zeige_Ext_Pfeile": Zeigt Aqua/Rote Pfeile an, wenn der Preis ausbricht (Fortsetzung).





**FRAKTALE AO VISUALS**

* Linien/Zonen anzeigen": Schaltet das Zeichnen von fraktalen Unterstützungs-/Widerstandslinien und Zonen auf dem Diagramm ein.



