Venom ICT Model Indicator MT5

Indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5

El Indicador Modelo Venom ICT para MetaTrader 5 está desarrollado en base a tres principios fundamentales del mercado: Liquidez, Tiempo y Precio, siguiendo la estrategia Venom dentro del marco ICT (Inner Circle Trader).

Esta avanzada herramienta de negociación está diseñada para ayudar a los operadores a identificar los acaparamientos de liquidez, las falsas rupturas y los retrocesos estructurales, centrándose específicamente en el periodo de negociación más activo del día: la sesión de Nueva York.

Detección del rango de la sesión de Nueva York

El indicador identifica automáticamente el rango inicial del mercado neoyorquino entre las 08:00 y las 09:30, hora de Nueva York, y lo resalta en el gráfico mediante un recuadro rojo.

Este rango actúa como zona de referencia clave para el análisis basado en la liquidez.

Tras la apertura oficial de la sesión neoyorquina a las 09:30, el precio suele romper por encima o por debajo de este rango para recoger liquidez. Una vez completado este proceso, el indicador genera:

Flechas verdes que indican señales de entrada de compra

Flechas rojas que indican señales de entrada de venta

Estas señales sólo aparecen tras la absorción de liquidez y la confirmación de cambios estructurales.

Especificaciones del indicador Venom ICT Model (MT5)

Las principales especificaciones del indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5 se resumen en la siguiente tabla:

Característica Descripción Categorías de indicadores Señal y previsión Indicadores MT5

Liquidez Indicadores MT5

Trading Assist Indicadores MT5 Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Avanzado Tipo de Indicador Breakout MT5 Indicadores

Reversal MT5 Indicadores Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Día de negociación Mercados soportados Divisas

Criptodivisas

Índices

Materias primas

Acciones

Visión general del indicador Venom ICT Model

El indicador Venom ICT Model integra varios conceptos básicos de ICT para detectar con precisión falsas rupturas y definir entradas óptimas en las operaciones, entre los que se incluyen:

Cambio en la Estructura del Mercado (MSS)

Cambio en el Estado de Entrega (CISD)

Brecha de valor razonable (FVG)

Al centrarse en las zonas de liquidez, este indicador distingue los movimientos genuinos del mercado de las acciones engañosas de los precios causadas por el comportamiento de caza de stops.

Ejemplo de tendencia alcista

En un escenario alcista -como CAD/JPY en el marco temporal de 15 minutos- el indicador identifica una falsa ruptura por debajo del mínimo del rango de liquidez.

Tras este barrido de liquidez

El precio reacciona bruscamente al alza

Se confirma un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

El precio respeta y reacciona desde una Brecha de Valor Justo (FVG)

Una vez que estas condiciones se alinean, el indicador emite una señal de entrada de compra, indicando una configuración alcista de alta probabilidad.

Ejemplo de tendencia bajista

En un ejemplo bajista, como el USD/CHF en el marco temporal de 15 minutos, el precio realiza inicialmente un breve movimiento correctivo antes de romper por encima del máximo del rango.

Las confirmaciones clave incluyen:

Absorción de liquidez del lado comprador

Formación de un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

Rechazo de una zona de Fair Value Gap (FVG)

Tras estas confirmaciones, el indicador Venom ICT Model genera una señal de entrada de venta, alineándose con la estructura bajista del mercado.

Conclusión



El indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5 es una herramienta de negociación especializada basada en las TIC y construida en torno a los conceptos de liquidez, tiempo y precio. Su objetivo principal es identificar barridos de liquidez, falsas rupturas y retrocesos estructurales con gran precisión.

Al combinar las Zonas de Liquidez, el MSS, el CISD y el FVG, este indicador filtra eficazmente los movimientos falsos del mercado y destaca las oportunidades de negociación de alta calidad.

Además, su enfoque en el rango inicial de la sesión de Nueva York lo hace especialmente adecuado para los operadores diarios que buscan puntos precisos de entrada y salida durante condiciones de mercado de alta liquidez.