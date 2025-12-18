Venom ICT Model Indicator MT5

Indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5

El Indicador Modelo Venom ICT para MetaTrader 5 está desarrollado en base a tres principios fundamentales del mercado: Liquidez, Tiempo y Precio, siguiendo la estrategia Venom dentro del marco ICT (Inner Circle Trader).

Esta avanzada herramienta de negociación está diseñada para ayudar a los operadores a identificar los acaparamientos de liquidez, las falsas rupturas y los retrocesos estructurales, centrándose específicamente en el periodo de negociación más activo del día: la sesión de Nueva York.

Detección del rango de la sesión de Nueva York

El indicador identifica automáticamente el rango inicial del mercado neoyorquino entre las 08:00 y las 09:30, hora de Nueva York, y lo resalta en el gráfico mediante un recuadro rojo.
Este rango actúa como zona de referencia clave para el análisis basado en la liquidez.

Tras la apertura oficial de la sesión neoyorquina a las 09:30, el precio suele romper por encima o por debajo de este rango para recoger liquidez. Una vez completado este proceso, el indicador genera:

  • Flechas verdes que indican señales de entrada de compra
  • Flechas rojas que indican señales de entrada de venta

Estas señales sólo aparecen tras la absorción de liquidez y la confirmación de cambios estructurales.

Especificaciones del indicador Venom ICT Model (MT5)

Las principales especificaciones del indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5 se resumen en la siguiente tabla:

Característica

Descripción

Categorías de indicadores

Señal y previsión Indicadores MT5
Liquidez Indicadores MT5
Trading Assist Indicadores MT5

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Avanzado

Tipo de Indicador

Breakout MT5 Indicadores
Reversal MT5 Indicadores

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Día de negociación

Mercados soportados

Divisas
Criptodivisas
Índices
Materias primas
Acciones

Visión general del indicador Venom ICT Model

El indicador Venom ICT Model integra varios conceptos básicos de ICT para detectar con precisión falsas rupturas y definir entradas óptimas en las operaciones, entre los que se incluyen:

  • Cambio en la Estructura del Mercado (MSS)
  • Cambio en el Estado de Entrega (CISD)
  • Brecha de valor razonable (FVG)

Al centrarse en las zonas de liquidez, este indicador distingue los movimientos genuinos del mercado de las acciones engañosas de los precios causadas por el comportamiento de caza de stops.

Ejemplo de tendencia alcista

En un escenario alcista -como CAD/JPY en el marco temporal de 15 minutos- el indicador identifica una falsa ruptura por debajo del mínimo del rango de liquidez.

Tras este barrido de liquidez

  • El precio reacciona bruscamente al alza
  • Se confirma un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)
  • El precio respeta y reacciona desde una Brecha de Valor Justo (FVG)

Una vez que estas condiciones se alinean, el indicador emite una señal de entrada de compra, indicando una configuración alcista de alta probabilidad.

Ejemplo de tendencia bajista

En un ejemplo bajista, como el USD/CHF en el marco temporal de 15 minutos, el precio realiza inicialmente un breve movimiento correctivo antes de romper por encima del máximo del rango.

Las confirmaciones clave incluyen:

  • Absorción de liquidez del lado comprador
  • Formación de un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)
  • Rechazo de una zona de Fair Value Gap (FVG)

Tras estas confirmaciones, el indicador Venom ICT Model genera una señal de entrada de venta, alineándose con la estructura bajista del mercado.

Conclusión

El indicador Venom ICT Model para MetaTrader 5 es una herramienta de negociación especializada basada en las TIC y construida en torno a los conceptos de liquidez, tiempo y precio. Su objetivo principal es identificar barridos de liquidez, falsas rupturas y retrocesos estructurales con gran precisión.

Al combinar las Zonas de Liquidez, el MSS, el CISD y el FVG, este indicador filtra eficazmente los movimientos falsos del mercado y destaca las oportunidades de negociación de alta calidad.

Además, su enfoque en el rango inicial de la sesión de Nueva York lo hace especialmente adecuado para los operadores diarios que buscan puntos precisos de entrada y salida durante condiciones de mercado de alta liquidez.

Productos recomendados
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales : Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce patrones Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y AB=CD. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas de patrones en desarrollo.
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Indicadores
Otro indicador basado en renko. Devuelve diferentes valores utilizables para un EA, y se muestra directamente en el gráfico principal. Su configuración es muy sencilla: El tamaño del renko El número de barras que se tienen en cuenta El color a la baja El color al alza Valores devueltos: Buffer 0 : Valor del medio Buffer 1 : Valor de la parte superior Buffer 2 : Valor de la parte inferior Buffer 3 : Dirección del renko (0.0 para arriba ; 1.0 para abajo) Buffer 4 : Ratio del renko, por ejemplo, s
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilidades
El Asesor Experto se utiliza para crear Renko gráfico, actualizaciones en tiempo real, fácil para el análisis técnico. Backtest su estrategia con todos los indicadores con Renko gráfico en MetaTrader 5. Parámetros Tamaño de la caja: introduzca el número de tamaño de la caja. Show Wicks : si es true , dibuja una vela con máximos y mínimos. History Start: introduce la fecha de la primera vela. Máximo de barras: limita el número de barras en el gráfico renko. Como utilizarlo Adjunte el Asesor Expe
Nova AC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AC Trader es una automatización moderna del Accelerator Oscillator (AC) , una herramienta de impulso de Bill Williams diseñada para detectar cambios en la aceleración del mercado antes de que se formen completamente las tendencias. Este EA transforma la naturaleza de alerta temprana del indicador en un sistema de trading estructurado que reacciona sólo cuando los cambios de momentum son claros y consistentes. En lugar de esperar a que la tendencia sea obvia, Nova AC Trader identifica cuándo
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Las velas Heikin Ashi son una poderosa herramienta para los operadores, ya que ofrecen una visualización clara y fluida de las tendencias del mercado. A diferencia de las velas tradicionales, filtran el ruido del mercado, proporcionando una visión más limpia de la dirección y la fuerza del mercado, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas. El indicador Hull Heikin Ashi Smoothed de Minions Labs va un paso más allá al integrar la Media Móvil Hull para mejorar el suavizado y
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilidades
RENKO PRICE ACTION ATR es un "Asesor Experto" desarrollado a través de la construcción del Cuadro Renko donde cada LADRILLO tiene el tamaño calculado a través del ATR del período seleccionado por el usuario. Los gráficos de Renko están diseñados para filtrar los movimientos de precios menores, lo que facilita que los operadores se centren en las tendencias importantes. Debido a su eficiencia en la detección de tendencias de precios, también es posible identificar claramente los soportes y resis
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5 El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación. Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valo
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, C
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión. Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT4 La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo: Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de riesgo y recompensa MT4 El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) , al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R. En el gráfico, los
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 En el mundo del trading, es esencial identificar los desequilibrios de precios y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. El indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 es una poderosa herramienta que ayuda a los operadores a detectar estas oportunidades con precisión. Un FVG representa una brecha en el mercado que se produce cuando el precio se mueve bruscamente, dejando un área donde la oferta y la demanda están fuera de equili
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Risk to Reward Ratio Múltiples Órdenes MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 es un indicador dedicado de MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a controlar con precisión la relación entre los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) en tiempo real. Cuando se abre una operación en MT4 con SL y TP definidos, esta herramienta calcula la distancia entre estos niveles en relación con el precio de entrada y muestra la relación riesgo/recompensa en la esquina superior izquierda d
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador ZigZag para MetaTrader 4 El indicador ZigZag en MetaTrader 4 es ampliamente utilizado para la identificación de máximos y mínimos significativos, conocidos como puntos de pivote, directamente en el gráfico de precios. Al marcar pivotes mayores y menores , ayuda a los operadores a reconocer posibles zonas de inversión y a comprender la estructura general del mercado. Cada pivote se etiqueta como HH, HL, LH o LL , lo que facilita la detección de las tendencias dominantes, así como los mo
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloqueo de Órdenes para ICT y Smart Money Trading en MT4 El indicador de bloque de órdenes es una herramienta importante para los operadores que utilizan los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca las zonas de precios clave donde es probable que se posicionen las órdenes institucionales, ayudando a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y niveles de reacción fuertes. Los bloques de órdenes alc
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT4 El Indicador de Estructura de Mercado BOS-CHOCH es una herramienta inspirada en las TIC desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñada para ayudar a los operadores que siguen metodologías TIC a identificar cambios en las tendencias dominantes y secundarias del mercado. Al señalar las rupturas estructurales y los cambios en el carácter del mercado, este indicador mejora el análisis técnico y permite tomar decisiones de negociación más precisa
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asistente de Gestión de Operaciones Expert TF MT4 El Asistente de Gestión de Operaciones es un Asesor Experto (EA) especializado diseñado para agilizar la asignación de capital y reforzar el control de riesgos dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA ofrece un panel de control intuitivo en pantalla que permite una ejecución fluida de las operaciones, una mejor gestión del riesgo y una distribución eficiente del capital. También incluye funciones automatizadas esenciales como el ajuste
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloque de Órdenes Refinado MetaTrader 4 El indicador Refined Order Block (OBR ) es una herramienta especializada diseñada para los operadores que siguen las metodologías ICT y Smart Money (SMC) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca los bloques de órdenes alcistas en verde y los bloques de órdenes bajistas en marrón, ayudando a los operadores a identificar las zonas críticas del mercado. Las zonas de bloques de órdenes son áreas de precios clave donde las órden
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT4 El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4 . Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas. Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados. Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operacion
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4 El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas. Con siete módulos de configuración dedi
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4 El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money. Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo. Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo,
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple. Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una z
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4 El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automati
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4 El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4 , diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas . Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo. Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4 El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money . Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico , permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados) . Especificaciones del indicador de canal FVG Las especificaciones del i
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4 El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4 , basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD . Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo. Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers , proporcionando puntos de entra
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) . Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4 El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos , la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi , diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Combinando el análisis avanzado de la acción del precio , las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG) , este robot identifica oportunidades comerciales de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario