Venom ICT Model Indicator MT5

Venom ICT Modell-Indikator für MetaTrader 5

Der Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 5 wurde auf der Grundlage von drei fundamentalen Marktprinzipien entwickelt: Liquidität, Zeit und Preis. Er folgt der Venom-Strategie im Rahmen des ICT (Inner Circle Trader).

Dieses fortschrittliche Handelsinstrument wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Liquiditätsengpässe, falsche Ausbrüche und strukturelle Umkehrungen zu erkennen, mit einem besonderen Fokus auf die aktivste Handelsperiode des Tages - die New York Session.

Erkennung der New York Session Range

Der Indikator erkennt automatisch die anfängliche New Yorker Marktspanne zwischen 08:00 und 09:30 Uhr New Yorker Zeit und hebt sie auf dem Diagramm durch einen roten Kasten hervor.
Diese Spanne dient als wichtige Referenzzone für die liquiditätsbasierte Analyse.

Nach der offiziellen Eröffnung der New Yorker Börsensitzung um 09:30 Uhr brechen die Kurse häufig über oder unter diese Spanne, um Liquidität zu sammeln. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird der Indikator generiert:

  • Grüne Pfeile, die Kaufsignale anzeigen
  • Rote Pfeile, die Verkaufssignale anzeigen

Diese Signale erscheinen erst nach der Liquiditätsabsorption und der Bestätigung von Strukturveränderungen.

Venom ICT Model Indikator Spezifikationen (MT5)

Die wichtigsten Spezifikationen des Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 5 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Funktion

Beschreibung

Indikator-Kategorien

Signal & Prognose MT5-Indikatoren
Liquidität MT5-Indikatoren
Trading Assist MT5-Indikatoren

Plattform

MetaTrader 5

Level der Handelsfähigkeiten

Fortgeschritten

Indikator Typ

Breakout MT5 Indikatoren
Reversal MT5 Indikatoren

Zeitrahmen

Multi-Timeframe

Handelsstil

Day-Trading

Unterstützte Märkte

Forex
Kryptowährungen
Indizes
Rohstoffe
Aktien

Venom ICT Modell-Indikator Überblick

Der Venom ICT Model Indicator integriert mehrere zentrale ICT-Konzepte, um falsche Ausbrüche zu erkennen und optimale Handelseinstiege zu definieren, darunter:

  • Marktstrukturverschiebung (MSS)
  • Veränderung des Lieferzustands (CISD)
  • Fair-Value-Lücke (FVG)

Durch die Konzentration auf Liquiditätszonen unterscheidet dieser Indikator echte Marktbewegungen von irreführenden Preisaktionen, die durch Stop-Hunting-Verhalten verursacht werden.

Beispiel für einen Aufwärtstrend

In einem Aufwärtsszenario - wie z. B. CAD/JPY auf dem 15-Minuten-Zeitfenster - identifiziert der Indikator einen falschen Ausbruch unter den Tiefpunkt der Liquiditätszone.

Im Anschluss an diesen Liquiditätsausbruch:

  • Der Kurs reagiert stark nach oben
  • Eine Marktstrukturverschiebung (MSS) wird bestätigt
  • Der Kurs respektiert eine Fair Value Gap (FVG) und reagiert auf diese.

Sobald diese Bedingungen zusammentreffen, gibt der Indikator ein Kaufsignal aus, das auf eine sehr wahrscheinliche Aufwärtsbewegung hinweist.

Beispiel für einen Abwärtstrend

In einem bärischen Beispiel - wie z. B. USD/CHF auf dem 15-Minuten-Zeitfenster - macht der Kurs zunächst eine kurze Korrekturbewegung, bevor er über das Hoch der Handelsspanne ausbricht.

Zu den wichtigsten Bestätigungen gehören:

  • Absorption von Liquidität auf der Kaufseite
  • Bildung einer Marktstrukturverschiebung (MSS)
  • Ausbruch aus einer Fair Value Gap (FVG)- Zone

Nach diesen Bestätigungen erzeugt der Venom ICT Model Indicator ein Verkaufssignal, das mit der bärischen Marktstruktur übereinstimmt.

Schlussfolgerung

Der Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 5 ist ein spezialisiertes ICT-basiertes Handelsinstrument, das auf den Konzepten von Liquidität, Zeit und Preis aufbaut. Sein Hauptzweck besteht darin, Liquiditätsschwankungen, falsche Ausbrüche und strukturelle Umkehrungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Durch die Kombination von Liquiditätszonen, MSS, CISD und FVG filtert dieser Indikator effektiv gefälschte Marktbewegungen heraus und hebt hochwertige Handelsmöglichkeiten hervor.

Da er sich auf die anfängliche Spanne der New Yorker Börsensitzung konzentriert, eignet er sich besonders für Daytrader, die während der hochliquiden Marktbedingungen präzise Ein- und Ausstiegspunkte suchen.

