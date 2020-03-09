AuricPercent Grid EA

AuricPercent Grid EA es un asesor experto en gestión de cartera y cuadrícula basado en porcentajes, diseñado específicamente para XAUUSD (oro), pero escalado para funcionar en todos los instrumentos (pares de Forex, metales, índices, etc.) y que opera con una lógica de solo compra (solo compra).

La principal diferencia de este EA es que las distancias de la cuadrícula y los objetivos de ganancias se calculan como un porcentaje (%) del precio, en lugar de pips/puntos. Esto reduce el comportamiento inconsistente causado por el valor del pip/dígito/volatilidad entre diferentes símbolos.


Resumen de la estrategia

  1. EA solo abre operaciones de COMPRA (largas).

  2. Cuando el precio vuelve al GridStepPercent especificado, se agrega una nueva COMPRA.

  3. Se calcula el precio promedio ponderado por lote de las operaciones de COMPRA abiertas.

  4. Cuando el precio sube por encima del promedio en BasketTP_Percent, la cesta se cierra con una ganancia (se cierran todas las operaciones).

  5. Se pueden activar módulos opcionales como gestión de riesgos (verdadero/falso), protección contra volatilidad, filtro de tiempo, apagado parcial, etc.


¿Por qué una cuadrícula basada en porcentajes?

La misma configuración se aplica a los sistemas basados en pip:

  • En XAUUSD, muy frecuentemente/muy raramente,

  • Con EURUSD es diferente,

  • Puede comportarse de forma completamente diferente en los índices.

Sin embargo, el enfoque basado en porcentajes se ajusta según el precio:

  • Da una respuesta "similar" a diferentes símbolos.

  • Reduce la confusión entre dígitos y puntos.

  • Proporciona un comportamiento de parámetros más consistente en pruebas a largo plazo.


Alerta de riesgo (muy importante)

La lógica de cuadrícula/martingala puede generar grandes caídas en tendencias fuertes y duraderas.
Los siguientes riesgos siempre están presentes:

  • El tamaño de la cesta puede aumentar durante tendencias bajistas prolongadas.

  • Podría producirse una insuficiencia de márgenes.

  • Pueden producirse pérdidas inesperadas durante períodos de brechas/noticias/baja liquidez.

Este EA no proporciona una garantía de seguridad de capital.
Antes de usarlo en una cuenta real, debes:

  • backtesting a largo plazo,

  • prueba de avance (demo),

  • Uso gradual con lotes pequeños
    recomendado.


Notas clave para el cumplimiento de la auditoría de mercado MQL5

  • El EA incluye la lógica de protección de margen para evitar el spam de órdenes en caso de margen insuficiente. Intenta reducir automáticamente el tamaño del lote cuando el margen es bajo; si esto no es posible, detiene la apertura de la operación.

  • Se verifican los valores de retorno de OrderClose() (evitando las advertencias de "debería verificarse" que se encuentran con frecuencia durante la auditoría).

  • Los filtros de tiempo y la opción "cerrar todas las operaciones al cerrar" proporcionan al usuario un control claro.


Características Características principales

  • Solo largo plazo (solo COMPRA)

  • Porcentaje de paso de la cuadrícula

  • Toma de beneficios de la cesta basada en porcentaje (BasketTP_Percent)

  • Expansión de lotes (martingala): con LotMultiplier (controlado por el usuario)

  • Un símbolo / un control EA: MagicNumber


Módulos opcionales (verdadero/falso)

  • Horario de negociación (filtro de tiempo)
    Abre operaciones dentro del marco de tiempo especificado.
    Opcional: cerrar todas las operaciones a la hora de cierre (plana diaria).

  • Spread Guard (filtro de spread porcentual)

  • Distancia mínima basada en ATR (si ATR es demasiado grande, aumenta el paso/TP)

  • Freno de tiempo (tiempo mínimo entre operaciones)

  • Filtro de régimen (restringe la adición de operaciones según la fuerza de la tendencia utilizando EMA/ADX)

  • Interruptor de seguridad de equidad (enfría todos los procesos cuando se excede el interruptor de seguridad de equidad máximo)

  • Volatility Guard (ATR%) (pausa/elimina en caso de volatilidad excesiva)

  • Lotes totales máximos (límite total de lotes)

  • Cierre parcial (aligerar la cesta cerrándola parcialmente a medida que se acerca al objetivo)

Protección adicional: protección de margen

  • La elegibilidad del margen se verifica antes de enviar el pedido.

  • El tamaño del lote se reduce automáticamente si es necesario.

  • Si esto no es suficiente, se detienen los intentos de pedido (reduciendo los 134 errores observados durante la auditoría).


Instrucciones de uso

  1. Abra la terminal MT4 → Descargue EA desde su página de producto a su terminal.

  2. Reiniciar MT4 / Ver EA en Navigator.

  3. Agréguelo a un gráfico (sugerido: XAUUSD H1/H4).

  4. “AutoTrading” debe estar habilitado.

  5. Configure los ajustes de entrada según el tamaño de la cuenta.


Configuración inicial recomendada

Este EA es gratuito y puede variar según las condiciones de cada bróker o cuenta. Enfoque general:

  • Para cuentas pequeñas: BaseLot es bajo, LotMultiplier es bajo, MaxOrders es bajo.

  • Por seguridad, se recomienda la siguiente combinación: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (plana diaria).

  • Primera prueba: Cuenta demo + backtesting a largo plazo (al menos algunos años)


Descripciones de parámetros (Guía rápida) Conceptos básicos

  • BaseLot: El tamaño del lote de la operación inicial.

  • LotMultiplier: Multiplicador de lote con cada adición (valores más altos aumentan el riesgo)

  • MaxOrders: Número máximo de órdenes de COMPRA abiertas.

  • GridStepPercent: Intervalo de inserción (%) a medida que el precio se revierte

  • BasketTP_Percent: Objetivo de beneficio de la cesta (%)

Protección / Filtro

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: evita operaciones si el spread es excesivo.

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: aumenta el paso/TP si ATR es alto.

  • UseTimeBrake: Tiempo mínimo entre inserciones de transacciones.

  • UseRegimeFilter: limita las adiciones en situaciones de tendencia utilizando EMA/ADX.

  • UseEquityKillSwitch: cierra la canasta cuando se excede el límite de extracción de capital.

  • UseVoltageGuard: Pausa/interrumpe cuando se excede el umbral de ATR%.

  • UseMaxTotalLots: Límite total de lotes

  • UsePartialClose: realiza un apagado parcial al aproximarse al objetivo.

  • UseTradingHours: No abre operaciones fuera del rango de tiempo especificado.

  • CloseAllAtSessionEnd: cierra todas las sesiones a la hora de cierre (plana diaria)

  • UseMarginGuard: reduce el tamaño del lote / detiene la apertura de operaciones si el margen es insuficiente.


Preguntas frecuentes

1) ¿Por qué EA a veces no abre operaciones?
Es posible que algunos filtros seleccionados (Horas de negociación, Protección de diferencial, Filtro de régimen, Protección de margen, etc.) le impidan abrir nuevas operaciones.

2) ¿Es posible el error “No hay suficiente dinero / error 134”?
La protección de margen reduce automáticamente el tamaño del lote o detiene las operaciones para mitigar esta situación. Sin embargo, la insuficiencia de margen puede ocurrir con configuraciones demasiado agresivas.

3) ¿Con qué símbolos funciona?
Está diseñado para funcionar con todos los símbolos. Sin embargo, el rendimiento puede variar según el símbolo o el bróker. Se recomienda un uso optimizado para XAUUSD.

4) ¿Es peligroso el sistema Martingala?
Sí, conlleva un alto riesgo si se configura incorrectamente. Las protecciones como LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots y el interruptor de seguridad deben usarse correctamente.


Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto (EA) no constituye asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todos los riesgos son responsabilidad del usuario. Se recomienda encarecidamente realizar una prueba demo antes de abrir una cuenta real.

Ejemplo de ajustes preestablecidos conservadores (recomendados)

  • BaseLot: bajo

  • Multiplicador de lote: 1,10–1,20

  • Pedidos máximos: 4–7

  • GridStepPercent: más alto

  • MaxTotalLots: habilitado

  • EquityKillSwitch: habilitado

  • Horario de negociación + Cerrar todo al final de la sesión: activado

Agresivo (alto riesgo)

  • LotMultiplier alto

  • MaxOrders alto

  • Apuntando a un cierre rápido con un pequeño TP (Triple Tip).

Este modo es de alto riesgo y no se recomienda.


