AuricPercent Grid EA

O AuricPercent Grid EA é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only).

A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento inconsistente causado pelo "valor do pip/dígito/volatilidade" entre diferentes símbolos.


Resumo da estratégia

  1. O EA abre apenas ordens de COMPRA (long).

  2. Quando o preço retorna ao GridStepPercent especificado, uma nova ordem de COMPRA é adicionada.

  3. É calculado o preço médio ponderado por lote das ordens de COMPRA em aberto.

  4. Quando o preço sobe acima da média em BasketTP_Percent, a cesta é fechada com lucro (todas as negociações são encerradas).

  5. Módulos opcionais podem ser usados para ativar recursos como gerenciamento de risco (verdadeiro/falso), proteção contra volatilidade, filtro de tempo, desligamento parcial, etc.


Por que uma grade “baseada em porcentagem”?

A mesma configuração se aplica a sistemas baseados em pip:

  • Em XAUUSD, muito frequentemente/muito raramente,

  • Com o EURUSD é diferente.

  • Pode comportar-se de maneira completamente diferente nos índices.

A abordagem baseada em percentagens, no entanto, é escalável de acordo com o preço:

  • Ela fornece uma resposta "semelhante" a diferentes símbolos.

  • Isso reduz a confusão entre dígitos e pontos.

  • Isso proporciona um comportamento de parâmetros mais consistente em testes de longo prazo.


Alerta de Risco (Muito Importante)

A lógica de grid/martingale pode gerar grandes reduções em tendências fortes e duradouras.
Os seguintes riscos estão sempre presentes:

  • O tamanho da cesta pode aumentar durante longas tendências de baixa.

  • Pode ocorrer insuficiência de margem.

  • Perdas inesperadas podem ocorrer durante períodos de hiato, notícias ou baixa liquidez.

Este EA não oferece garantia de segurança de capital.
Antes de usar em uma conta real, você deve:

  • backtest de longo prazo,

  • teste de avanço (demonstração),

  • Uso gradual com lotes pequenos.
    Recomendado.


Pontos-chave para a conformidade com a auditoria de mercado MQL5

  • O EA inclui lógica de Margin Guard para evitar spam de ordens em casos de margem insuficiente. Ele tenta reduzir automaticamente o tamanho do lote quando a margem está baixa; se isso não for possível, ele interrompe a abertura da negociação.

  • Os valores de retorno de OrderClose() são verificados (evitando os avisos de "deveria ser verificado" que são frequentemente encontrados durante a auditoria).

  • Os filtros de tempo e a opção "fechar todas as operações ao fechar" proporcionam ao usuário um controle claro.


Funcionalidades Principais

  • Somente para compra (Long only)

  • porcentagem de etapa da grade

  • Lucro percentual da cesta de compras (BasketTP_Percent)

  • Expansão de lote (martingale): Com LotMultiplier (controlado pelo usuário)

  • Um símbolo / um controle EA: MagicNumber


Módulos opcionais (verdadeiro/falso)

  • Horário de negociação (filtro de tempo)
    Abre negociações dentro do prazo especificado.
    Opcional: encerrar todas as operações no horário de fechamento (preço fixo diário).

  • Spread Guard (filtro de dispersão percentual)

  • Distância mínima baseada no ATR (se o ATR for muito grande, aumenta o passo/TP)

  • Tempo de pausa (tempo mínimo entre operações)

  • Filtro de Regime (Restringe a adição de negociações com base na força da tendência usando EMA/ADX)

  • Interruptor de Equidade (resfria todos os processos quando o limite máximo do Interruptor de Equidade é excedido)

  • Proteção contra volatilidade (ATR%) (pausa/encerra em caso de volatilidade excessiva)

  • Número máximo de lotes (limite total de lotes)

  • Fechamento parcial (aliviar a pressão da cesta fechando-a parcialmente à medida que se aproxima do alvo)

Proteção adicional: Proteção de margem

  • A elegibilidade da margem é verificada antes do envio do pedido.

  • O tamanho do lote é reduzido automaticamente, se necessário.

  • Caso isso seja insuficiente, as tentativas de pedido são interrompidas (reduzindo os 134 erros observados durante a auditoria).


Instruções de Uso

  1. Abra o terminal MT4 → Baixe o EA (Expert Advisor) da página do produto para o seu terminal.

  2. Reinicie o MT4 / Consulte o EA no Navegador.

  3. Adicione-o a um gráfico (sugestão: XAUUSD H1/H4).

  4. A opção “Negociação Automática” deve estar ativada.

  5. Configure as definições de entrada de acordo com o tamanho da conta.


Configurações iniciais recomendadas

Este EA é gratuito e pode variar dependendo das condições da corretora/conta. Abordagem geral:

  • Para contas pequenas: BaseLot é baixo, LotMultiplier é baixo, MaxOrders é baixo.

  • Para segurança, recomenda-se a seguinte combinação: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (valor fixo diário).

  • Primeiro teste: Conta demo + backtesting de longo prazo (pelo menos alguns anos)


Descrição dos parâmetros (Guia rápido) Noções básicas

  • BaseLot: O tamanho do lote da negociação inicial.

  • Multiplicador de lote: Multiplicador de lote a cada adição (valores mais altos aumentam o risco)

  • MaxOrders: Número máximo de ordens de COMPRA em aberto.

  • GridStepPercent: Intervalo de inserção (%) conforme o preço se inverte

  • BasketTP_Percent: Meta de lucro da cesta (%)

Proteção/Filtro

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Impede negociações se o spread for excessivo.

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Aumenta o passo/TP se o ATR estiver alto.

  • UseTimeBrake: Tempo mínimo entre inserções de transações.

  • UseRegimeFilter: Limita as adições em situações de tendência usando EMA/ADX.

  • UseEquityKillSwitch: Fecha o carrinho quando o limite de saque de capital próprio for excedido.

  • UseVoltageGuard: Pausa/encerra quando o limite de ATR% for excedido.

  • UseMaxTotalLots: Limite total de lotes

  • UsePartialClose: Executa um desligamento parcial ao se aproximar do alvo.

  • UseTradingHours: Não abre negociações fora do intervalo de tempo especificado.

  • CloseAllAtSessionEnd: Encerra todas as sessões no horário de encerramento (horário fixo diário).

  • UseMarginGuard: Reduz o tamanho do lote/interrompe a abertura de negociações se a margem for insuficiente.


Perguntas frequentes

1) Por que o EA às vezes não abre negociações?
Os filtros selecionados (Horário de Negociação, Spread Guard, Filtro de Regime, Margin Guard, etc.) podem estar impedindo você de abrir novas negociações.

2) É possível que apareça a mensagem “Dinheiro insuficiente / erro 134”?
O Margin Guard reduz automaticamente o tamanho do lote ou interrompe as negociações para mitigar essa situação. No entanto, a insuficiência de margem ainda pode ocorrer com configurações excessivamente agressivas.

3) Com quais símbolos ele funciona?
Ele foi projetado para funcionar com todos os símbolos. No entanto, o desempenho pode variar dependendo do símbolo/corretora. Recomenda-se o uso otimizado para XAUUSD.

4) O sistema Martingale é perigoso?
Sim, apresenta um alto risco se configurado incorretamente. Proteções como LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots e kill-switch devem ser usadas corretamente.


Isenção de responsabilidade

Este EA não constitui aconselhamento financeiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todos os riscos são de responsabilidade do usuário. Recomenda-se fortemente o teste em conta demo antes de migrar para uma conta real.

Exemplos de predefinições: Conservador (Recomendado)

  • Lote base: baixo

  • Multiplicador de lote: 1,10–1,20

  • Pedidos máximos: 4–7

  • GridStepPercent: maior

  • MaxTotalLotes: ativado

  • EquityKillSwitch: ativado

  • Horário de negociação + Fechar tudo ao final da sessão: ativado

Agressivo (Alto risco)

  • Multiplicador de lote alto

  • MaxOrders alto

  • Visando um fechamento rápido com uma pequena ponta tripla (TP).

Este modo de operação apresenta alto risco e não é recomendado.


Produtos recomendados
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experts
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experts
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Experts
Golden King Expert Advisor é um programa de negociação automatizado projetado especificamente para o mercado Forex com uma estratégia de scalping exclusiva focada principalmente na negociação de ouro (XAU/USD). Este EA foi projetado para traders que procuram uma maneira rápida e de alta frequência de ganhar dinheiro com as flutuações do preço do ouro. As principais características do "Rei Dourado": Estratégia de Scalping: Este EA utiliza uma estratégia de scalping, o que significa que abre e
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Experts
Strategy Bybit Scalper - fully automated cryptocurrency trading algorithm, the main direction of the trading advisor for trading on the Bybit crypto exchange, IC Markets and other crypto exchanges and low spread brokers. The algorithm bybit scalping does not use dangerous trading methods - martingale, grid and averaging, it always uses only fixed stop loss, take profit and built-in trailing stop. To trade, install the adviser on the M1, M5, M15, H1 chart, cryptocurrency (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSD
FREE
IMA Recover Loss
Paranchai Tensit
Experts
IMA Recover Loss is the expert advisor based on moving average and some technical indicators. This concept uses statistical tools that help in price analysis. By creating a trend line to find trading signals. This expert advisor has developed and improved the moving average to work well with current data and reduce delays. Long and Short Trade Signals: The method for using the Multiple Moving Average indicator is to trade a basic moving average crossover system using all of the MAs. This system
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This expert is created by almost free artificial intelligence (Chat GPT) This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136347 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in variou
FREE
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilitários
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
O especialista Atena é um robô para Meta Trader com objetivos de trabalhar com tendência e estratégias próprias do robô. OBTENHA Atena Gold EA GRATUITAMENTE INSTALADO E OPERANDO EM SUA CONTA, ME PERGUNTE MANDE MENSAGEM NO PRIVADO. Atena foi desenvolvido para operar com maior segurança no metal americano (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD é um robô de longo prazo, com lucros SEMANAL E MENSAL, não se apavore muito se as vezes demorar algum fechamento. Lembre-se que Atena opera nas duas tendências do merca
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Elvis79
Artem Konkov
4 (1)
Experts
This trend Advisor is based on Alexander elder's multi-timeframe strategy. Automatic Advisor "Elvis79" royally strict, reliable and chic. It is optimized for the USDZAR currency pair. With the author's settings is set to the timeframe H4. At the same time, the EA trades at the level of the daily timeframe, that is, it holds the trade for several days. The EA uses a sophisticated trading system "Giant". His whole concept is directed against the risky and irresponsible policies. Before trading on
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experts
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
Mais do autor
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
Experts
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros. O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas: Abrir vaga Gestão de cargos Encerramento da posição Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempe
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também   se concentre em proteger seu capital   , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade. Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita   as flutuações dentro da tendência   com   a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown   em um único pacote. 1. Visão geral O
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também   se concentre em proteger seu capital   , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade. Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita   as flutuações dentro da tendência   com   a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown   em um único pacote. 1. Visão geral O
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
Experts
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros. O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas: Abrir vaga Gestão de cargos Encerramento da posição Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempe
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
O AuricPercent Grid EA   é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only). A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento i
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário