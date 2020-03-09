AuricPercent Grid EA 는 XAUUSD(금)에 특화되어 설계되었지만 모든 금융 상품(외환쌍, 금속, 지수 등)에서 작동하도록 확장된 백분율 기반 그리드 및 포트폴리오 관리 전문가 어드바이저이며, 매수 전용(Long-Only) 로직으로 운영됩니다.

이 EA의 핵심적인 차이점은 그리드 거리와 목표 수익을 핍/포인트가 아닌 가격의 백분율(%)로 계산한다는 점입니다. 이는 다양한 심볼에서 "핍 값/자릿수/변동성"으로 인해 발생하는 일관성 없는 동작을 줄여줍니다.





전략 요약

EA는 매수(롱) 거래만 개설합니다. 가격이 지정된 GridStepPercent로 돌아오면 새로운 BUY 주문이 추가됩니다. 미결된 매수 거래의 로트 가중 평균 가격이 계산됩니다. 가격이 BasketTP_Percent만큼 평균치를 상회하면, 해당 바스켓은 수익을 내고 청산됩니다(모든 거래가 종료됩니다). (참/거짓) 위험 관리, 변동성 보호, 시간 필터, 부분 종료 등과 같은 선택적 모듈을 활성화할 수 있습니다.





왜 "백분율(%) 기반" 그리드를 사용하나요?

pip 기반 시스템에도 동일한 설정이 적용됩니다.

XAUUSD에서는 매우 자주/매우 드물게,

EURUSD는 상황이 다릅니다.

인덱스에 따라 완전히 다른 방식으로 작동할 수 있습니다.

하지만 백분율 기반 접근 방식은 가격에 따라 규모가 달라집니다.

서로 다른 기호에 대해 "유사한" 반응을 보입니다.

숫자/점 혼동을 줄여줍니다.

이를 통해 장기 테스트에서 매개변수 동작이 더욱 일관적입니다.





위험 경보 (매우 중요)

그리드/마팅게일 전략은 강하고 장기적인 추세에서 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

다음과 같은 위험은 항상 존재합니다.

장기적인 하락 추세 동안에는 바스켓 크기가 커질 수 있습니다.

여유 자금 부족이 발생할 수 있습니다.

예상치 못한 손실은 시장 공백/뉴스 발표/유동성 부족 기간 동안 발생할 수 있습니다.

본 EA는 원금 보장을 제공하지 않습니다.

실제 계정에서 사용하기 전에 다음 사항을 반드시 확인해야 합니다.

장기 백테스트,

포워드 테스트(데모)

소량씩 점진적으로 사용

추천합니다.





MQL5 시장 감사 준수를 위한 주요 사항

EA에는 마진 부족 시 주문 스팸을 방지하기 위한 마진 가드 로직이 포함되어 있습니다. 마진이 부족할 경우 자동으로 거래량을 줄이려고 시도하며, 이것이 불가능할 경우 거래 개시를 중지합니다.

OrderClose() 함수의 반환 값은 검사됩니다(감사 중에 자주 발생하는 "검사해야 함" 경고를 방지합니다).

시간 필터와 "종료 시 모든 작업 종료" 옵션은 사용자에게 명확한 제어 기능을 제공합니다.





주요 기능

장기 투자 (구매 전용)

그리드 단계 백분율

퍼센트 기반 바스켓 이익 실현(BasketTP_Percent)

로트 확장(마팅게일 방식): LotMultiplier(사용자 제어) 사용

심볼 하나 / EA 컨트롤 하나: 매직넘버





선택적 모듈 (참/거짓)

거래 시간 (시간 필터)

지정된 시간 내에 거래를 시작합니다.

선택 사항: 모든 거래를 마감 시간(일일 고정 가격)에 종료합니다.

확산 방지(% 확산 필터)

ATR 기반 최소 거리 (ATR이 너무 크면 스텝/TP가 증가합니다)

시간 간격(작업 간 최소 시간)

추세 강도(EMA/ADX 사용)에 따라 거래 추가를 제한하는 체제 필터

에쿼티 킬 스위치(최대 에쿼티 킬 스위치 값을 초과하면 모든 프로세스를 냉각시킵니다)

변동성 보호 기능(ATR%)(과도한 변동성 발생 시 일시 중지/종료)

최대 필지 수 (총 필지 수 제한)

부분 닫힘 (목표물에 접근할 때 바스켓을 부분적으로 닫아 무게를 줄이는 것)

추가 보호 장치: 마진 가드

주문이 발송되기 전에 마진 적격성을 확인합니다.

필요한 경우 로트 크기가 자동으로 줄어듭니다.

이것으로 충분하지 않으면 주문 시도가 중단됩니다(감사 중에 관찰된 134개의 오류를 줄임).





사용 설명서

MT4 터미널을 열고 → 제품 페이지에서 EA를 터미널로 다운로드하세요. MT4를 재시작하거나 네비게이터에서 EA를 확인하세요. 차트에 추가하세요 (예: XAUUSD H1/H4). "자동거래" 기능을 활성화해야 합니다. 계정 규모에 따라 입력 설정을 구성하십시오.





권장 초기 설정

이 EA는 무료이며 브로커/계좌 조건에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 일반적인 접근 방식:

소규모 계정의 경우: 기본 주문량(BaseLot), 주문량 배율(LotMultiplier), 최대 주문량(MaxOrders)을 낮게 설정하세요.

보안을 위해 MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours(일일 고정 거래 시간) 조합을 권장합니다.

첫 번째 테스트: 데모 계정 + 장기간(최소 몇 년) 백테스팅





매개변수 설명 (빠른 가이드) 기본 사항

BaseLot: 최초 거래의 로트 크기입니다.

LotMultiplier: 추가될 때마다 적용되는 로트 배율 (값이 높을수록 위험도가 높아짐)

MaxOrders: 개설 가능한 최대 매수 주문 수.

GridStepPercent: 가격 반전 시 삽입 간격(%)

BasketTP_Percent: 바스켓 이익 목표치(%)

보호/필터

UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: 스프레드가 과도할 경우 거래를 방지합니다.

UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: ATR이 높을 경우 스텝/TP를 증가시킵니다.

UseTimeBrake: 트랜잭션 삽입 간 최소 시간 간격.

UseRegimeFilter: EMA/ADX를 사용하는 추세 상황에서 추가를 제한합니다.

UseEquityKillSwitch: 자산 인출 한도를 초과하면 바스켓을 닫습니다.

UseVoltageGuard: ATR% 임계값을 초과하면 일시 중지/종료합니다.

UseMaxTotalLots: 총 로트 수 제한

UsePartialClose: 대상에 접근할 때 부분 종료를 수행합니다.

UseTradingHours: 지정된 시간 범위 외에는 거래를 시작하지 않습니다.

CloseAllAtSessionEnd: 종료 시간(매일 고정)에 모든 세션을 종료합니다.

UseMarginGuard: 증거금이 부족할 경우 거래량을 줄이거나 거래 개시를 중지합니다.





자주 묻는 질문

1) EA가 때때로 거래를 시작하지 않는 이유는 무엇입니까?

선택한 필터(거래 시간, 스프레드 제한, 거래 조건 필터, 마진 제한 등)로 인해 새로운 거래를 시작할 수 없을 수도 있습니다.

2) "잔액 부족 / 오류 134"가 발생할 수 있나요?

마진 가드는 이러한 상황을 완화하기 위해 자동으로 거래량을 줄이거나 거래를 중단합니다. 그러나 지나치게 공격적인 설정에서는 여전히 마진 부족이 발생할 수 있습니다.

3) 어떤 기호와 호환되나요?

이 도구는 모든 심볼에서 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 성능은 심볼/브로커에 따라 다를 수 있습니다. XAUUSD의 경우 최적화된 사용을 권장합니다.

4) 마팅게일 시스템은 위험한가?

네, 설정이 잘못되면 위험성이 매우 높습니다. LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots 및 킬 스위치와 같은 보호 기능을 올바르게 사용해야 합니다.





부인 성명

본 EA는 금융 자문이 아닙니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 모든 위험은 사용자 본인의 책임입니다. 실제 계좌로 전환하기 전에 데모 테스트를 강력히 권장합니다.

예시 사전 설정 보수적(권장)

베이스랏: 낮음

LotMultiplier: 1.10–1.20

최대 주문 수량: 4~7개

GridStepPercent: 더 높음

MaxTotalLots: 활성화됨

EquityKillSwitch: 활성화됨

거래 시간 + 세션 종료 시 모두 닫기: 켜짐

공격적 (고위험)

LotMultiplier 높음

최대 주문 수 높음

짧은 TP(트리플 팁)를 사용하여 빠른 마무리를 목표로 합니다.

이 모드는 위험도가 높으므로 권장하지 않습니다.