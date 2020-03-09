AuricPercent Grid EA

Советник AuricPercent Grid EA — это сеточный советник, основанный на процентах, для управления портфелем, разработанный специально для XAUUSD (золото), но адаптированный для работы со всеми инструментами (валютные пары, металлы, индексы и т. д.) и работающий по логике «только покупка» (Long-Only).

Ключевое отличие этого советника заключается в том, что расстояния между точками сетки и целевые уровни прибыли рассчитываются в процентах (%) от цены, а не в пунктах/пипсах. Это уменьшает непоследовательность поведения, вызванную "значением пункта / цифрой / волатильностью" для разных символов.


Краткое описание стратегии

  1. Советник открывает только сделки на покупку (длинные позиции).

  2. Когда цена вернется к указанному значению GridStepPercent, будет добавлена новая заявка на покупку.

  3. Рассчитывается средневзвешенная по лотам цена открытых сделок на покупку.

  4. Когда цена поднимается выше среднего значения на BasketTP_Percent, корзина закрывается с прибылью (все сделки закрываются).

  5. Дополнительные модули, такие как управление рисками (истина/ложь), защита от волатильности, временной фильтр, частичное отключение и т. д., могут быть активированы.


Почему именно сетка, основанная на процентах?

Аналогичные настройки применяются и к системам на основе pip:

  • В валютном паре XAUUSD — очень часто/очень редко.

  • С парой EURUSD все иначе.

  • В индексах это может вести себя совершенно по-разному.

Однако подход, основанный на процентах, масштабируется в зависимости от цены:

  • Он дает "похожий" ответ на разные символы.

  • Это уменьшает путаницу между цифрами и пипами.

  • Это обеспечивает более стабильное поведение параметров в долгосрочных тестах.


Предупреждение о риске (очень важно)

Логика сетки/мартингейла может приводить к значительным просадкам в условиях сильных и продолжительных трендов.
Следующие риски присутствуют всегда:

  • Размер корзины может увеличиваться во время длительных нисходящих трендов.

  • Может возникнуть нехватка рентабельности.

  • Непредвиденные убытки могут возникать в периоды разрывов в котировках/новостей/низкой ликвидности.

Данный экспортный ордер не гарантирует сохранность капитала.
Перед использованием его на реальном счете необходимо:

  • долгосрочное тестирование на исторических данных,

  • Тестирование методом переадресации (демонстрация),

  • Постепенное использование с небольшими объемами партии.
    рекомендуется.


Основные положения по соблюдению требований аудита рынка MQL5

  • Советник EA включает в себя логику Margin Guard для предотвращения спама ордерами в случае недостаточного маржинального обеспечения. Он пытается автоматически уменьшить размер лота при низком маржинальном обеспечении; если это невозможно, он прекращает открытие сделки.

  • Проверяются возвращаемые значения функции OrderClose() (что предотвращает появление предупреждений типа «следует проверить», которые часто встречаются при аудите).

  • Временные фильтры и опция «закрыть все операции при закрытии» предоставляют пользователю четкий контроль.


Основные функции

  • Только длинная позиция (только покупка)

  • Процент шага сетки

  • Фиксированная прибыль по корзине покупок в процентах (BasketTP_Percent)

  • Расширение земельного участка (мартингейл): с использованием LotMultiplier (управляется пользователем)

  • Один символ / один элемент управления советником: MagicNumber


Дополнительные модули (верно/неверно)

  • Время работы (фильтр по времени)
    Это открывает сделки в течение указанного временного промежутка.
    Дополнительно: закрыть все сделки в момент закрытия торгов (ежедневная ставка фиксированная).

  • Защита от распространения (% фильтр распространения)

  • Минимальное расстояние, рассчитанное на основе ATR (если ATR слишком велико, увеличивается шаг/TP).

  • Временной тормоз (минимальное время между операциями)

  • Фильтр режима (ограничивает добавление сделок в зависимости от силы тренда с использованием EMA/ADX)

  • Функция аварийного отключения (Equity Kill Switch) (охлаждает все процессы при превышении максимального значения Equity Kill Switch).

  • Защита от волатильности (ATR%) (пауза/отмена в случае чрезмерной волатильности)

  • Максимальное общее количество лотов (лимит общего количества лотов)

  • Частичное сжатие (облегчение корзины за счет частичного сжатия корзины при приближении к цели)

Дополнительная защита: защита от повреждения кромки.

  • Возможность получения маржинального кредита проверяется перед отправкой заказа.

  • Размер участка автоматически уменьшается при необходимости.

  • Если этого недостаточно, попытки оформления заказа прекращаются (что уменьшает количество ошибок, выявленных в ходе аудита, до 134).


Инструкция по применению

  1. Откройте терминал MT4 → Загрузите советника EA со страницы продукта на свой терминал.

  2. Перезапустите MT4 / Посмотрите советника в навигаторе.

  3. Добавьте это на график (рекомендуется: XAUUSD H1/H4).

  4. Необходимо включить функцию «Автоматическая торговля».

  5. Настройте параметры ввода в соответствии с размером учетной записи.


Рекомендуемые начальные настройки

Данный советник бесплатен и может отличаться в зависимости от брокера/условий счета. Общий подход:

  • Для небольших аккаунтов: BaseLot низкий, LotMultiplier низкий, MaxOrders низкий.

  • Для обеспечения безопасности рекомендуется следующая комбинация: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (ежедневная фиксированная ставка).

  • Первый тест: демо-счет + долгосрочное (как минимум несколько лет) тестирование стратегии на исторических данных.


Описание параметров (краткое руководство) Основные положения

  • BaseLot: Размер лота при первоначальной сделке.

  • LotMultiplier: Множитель партии при каждом добавлении (более высокие значения увеличивают риск)

  • MaxOrders: Максимальное количество открытых ордеров на покупку.

  • GridStepPercent: Интервал вставки (%) при изменении цены.

  • BasketTP_Percent: Целевой показатель прибыли корзины (%)

Защита / Фильтр

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Предотвращает сделки, если спред чрезмерен.

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Увеличивает количество шагов/TP, если ATR высок.

  • UseTimeBrake: Минимальное время между вставками транзакций.

  • UseRegimeFilter: Ограничивает добавление позиций в трендовых ситуациях с использованием EMA/ADX.

  • UseEquityKillSwitch: Закрывает корзину при превышении лимита просадки по акциям.

  • UseVoltageGuard: Приостанавливать/завершать выполнение при превышении порогового значения ATR%.

  • UseMaxTotalLots: Общий лимит лотов

  • UsePartialClose: Выполняет частичное завершение работы при приближении к целевому объекту.

  • UseTradingHours: Не открывает сделки вне указанного временного диапазона.

  • CloseAllAtSessionEnd: Закрывает все сессии в момент окончания сессии (ежедневная фиксированная плата)

  • UseMarginGuard: Уменьшает размер лота / останавливает открытие сделок, если маржи недостаточно.


Часто задаваемые вопросы

1) Почему советник иногда не открывает сделки?
Выбранные фильтры (торговые часы, защита от спреда, фильтр режима, защита маржи и т. д.) могут препятствовать открытию новых сделок.

2) Возможно ли появление ошибки «Недостаточно денег / ошибка 134»?
Функция Margin Guard автоматически уменьшает размер лота или приостанавливает сделки для предотвращения подобных ситуаций. Однако при слишком агрессивных настройках нехватка маржи всё ещё может возникнуть.

3) С какими символами он работает?
Он разработан для работы со всеми символами. Однако производительность может варьироваться в зависимости от символа/брокера. Оптимизированное использование рекомендуется для XAUUSD.

4) Опасна ли система Мартингейла?
Да, неправильная настройка сопряжена с высоким риском. Необходимо правильно использовать такие средства защиты, как LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots и аварийный выключатель.


Отказ от ответственности

Данный советник не является финансовой рекомендацией. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют будущих результатов. Все риски несет пользователь. Настоятельно рекомендуется провести тестирование на демо-счете перед переходом на реальный счет.

Примеры настроек: Консервативный (рекомендуемый)

  • Базовый уровень: низкий

  • Коэффициент лота: 1,10–1,20

  • Максимальное количество заказов: 4–7

  • GridStepPercent: выше

  • MaxTotalLots: включено

  • EquityKillSwitch: включен

  • TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: on

Агрессивный (высокий риск)

  • LotMultiplier высокий

  • MaxOrders высокий

  • Цель – быстрое закрытие сделки с помощью небольшого тройного совета (TP).

Этот режим сопряжен с высоким риском и не рекомендуется.


