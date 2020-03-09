AuricPercent Grid EA
Советник AuricPercent Grid EA — это сеточный советник, основанный на процентах, для управления портфелем, разработанный специально для XAUUSD (золото), но адаптированный для работы со всеми инструментами (валютные пары, металлы, индексы и т. д.) и работающий по логике «только покупка» (Long-Only).
Ключевое отличие этого советника заключается в том, что расстояния между точками сетки и целевые уровни прибыли рассчитываются в процентах (%) от цены, а не в пунктах/пипсах. Это уменьшает непоследовательность поведения, вызванную "значением пункта / цифрой / волатильностью" для разных символов.
Краткое описание стратегии
Советник открывает только сделки на покупку (длинные позиции).
Когда цена вернется к указанному значению GridStepPercent, будет добавлена новая заявка на покупку.
Рассчитывается средневзвешенная по лотам цена открытых сделок на покупку.
Когда цена поднимается выше среднего значения на BasketTP_Percent, корзина закрывается с прибылью (все сделки закрываются).
Дополнительные модули, такие как управление рисками (истина/ложь), защита от волатильности, временной фильтр, частичное отключение и т. д., могут быть активированы.
Почему именно сетка, основанная на процентах?
Аналогичные настройки применяются и к системам на основе pip:
В валютном паре XAUUSD — очень часто/очень редко.
С парой EURUSD все иначе.
В индексах это может вести себя совершенно по-разному.
Однако подход, основанный на процентах, масштабируется в зависимости от цены:
Он дает "похожий" ответ на разные символы.
Это уменьшает путаницу между цифрами и пипами.
Это обеспечивает более стабильное поведение параметров в долгосрочных тестах.
Предупреждение о риске (очень важно)
Логика сетки/мартингейла может приводить к значительным просадкам в условиях сильных и продолжительных трендов.
Следующие риски присутствуют всегда:
Размер корзины может увеличиваться во время длительных нисходящих трендов.
Может возникнуть нехватка рентабельности.
Непредвиденные убытки могут возникать в периоды разрывов в котировках/новостей/низкой ликвидности.
Данный экспортный ордер не гарантирует сохранность капитала.
Перед использованием его на реальном счете необходимо:
долгосрочное тестирование на исторических данных,
Тестирование методом переадресации (демонстрация),
Постепенное использование с небольшими объемами партии.
рекомендуется.
Основные положения по соблюдению требований аудита рынка MQL5
Советник EA включает в себя логику Margin Guard для предотвращения спама ордерами в случае недостаточного маржинального обеспечения. Он пытается автоматически уменьшить размер лота при низком маржинальном обеспечении; если это невозможно, он прекращает открытие сделки.
Проверяются возвращаемые значения функции OrderClose() (что предотвращает появление предупреждений типа «следует проверить», которые часто встречаются при аудите).
Временные фильтры и опция «закрыть все операции при закрытии» предоставляют пользователю четкий контроль.
Основные функции
Только длинная позиция (только покупка)
Процент шага сетки
Фиксированная прибыль по корзине покупок в процентах (BasketTP_Percent)
Расширение земельного участка (мартингейл): с использованием LotMultiplier (управляется пользователем)
Один символ / один элемент управления советником: MagicNumber
Дополнительные модули (верно/неверно)
Время работы (фильтр по времени)
Это открывает сделки в течение указанного временного промежутка.
Дополнительно: закрыть все сделки в момент закрытия торгов (ежедневная ставка фиксированная).
Защита от распространения (% фильтр распространения)
Минимальное расстояние, рассчитанное на основе ATR (если ATR слишком велико, увеличивается шаг/TP).
Временной тормоз (минимальное время между операциями)
Фильтр режима (ограничивает добавление сделок в зависимости от силы тренда с использованием EMA/ADX)
Функция аварийного отключения (Equity Kill Switch) (охлаждает все процессы при превышении максимального значения Equity Kill Switch).
Защита от волатильности (ATR%) (пауза/отмена в случае чрезмерной волатильности)
Максимальное общее количество лотов (лимит общего количества лотов)
Частичное сжатие (облегчение корзины за счет частичного сжатия корзины при приближении к цели)
Возможность получения маржинального кредита проверяется перед отправкой заказа.
Размер участка автоматически уменьшается при необходимости.
Если этого недостаточно, попытки оформления заказа прекращаются (что уменьшает количество ошибок, выявленных в ходе аудита, до 134).
Инструкция по применению
Откройте терминал MT4 → Загрузите советника EA со страницы продукта на свой терминал.
Перезапустите MT4 / Посмотрите советника в навигаторе.
Добавьте это на график (рекомендуется: XAUUSD H1/H4).
Необходимо включить функцию «Автоматическая торговля».
Настройте параметры ввода в соответствии с размером учетной записи.
Рекомендуемые начальные настройки
Данный советник бесплатен и может отличаться в зависимости от брокера/условий счета. Общий подход:
Для небольших аккаунтов: BaseLot низкий, LotMultiplier низкий, MaxOrders низкий.
-
Для обеспечения безопасности рекомендуется следующая комбинация: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (ежедневная фиксированная ставка).
-
Первый тест: демо-счет + долгосрочное (как минимум несколько лет) тестирование стратегии на исторических данных.
Описание параметров (краткое руководство) Основные положения
BaseLot: Размер лота при первоначальной сделке.
LotMultiplier: Множитель партии при каждом добавлении (более высокие значения увеличивают риск)
MaxOrders: Максимальное количество открытых ордеров на покупку.
GridStepPercent: Интервал вставки (%) при изменении цены.
BasketTP_Percent: Целевой показатель прибыли корзины (%)
UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Предотвращает сделки, если спред чрезмерен.
UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Увеличивает количество шагов/TP, если ATR высок.
UseTimeBrake: Минимальное время между вставками транзакций.
UseRegimeFilter: Ограничивает добавление позиций в трендовых ситуациях с использованием EMA/ADX.
UseEquityKillSwitch: Закрывает корзину при превышении лимита просадки по акциям.
UseVoltageGuard: Приостанавливать/завершать выполнение при превышении порогового значения ATR%.
UseMaxTotalLots: Общий лимит лотов
UsePartialClose: Выполняет частичное завершение работы при приближении к целевому объекту.
UseTradingHours: Не открывает сделки вне указанного временного диапазона.
CloseAllAtSessionEnd: Закрывает все сессии в момент окончания сессии (ежедневная фиксированная плата)
UseMarginGuard: Уменьшает размер лота / останавливает открытие сделок, если маржи недостаточно.
Часто задаваемые вопросы
1) Почему советник иногда не открывает сделки?
Выбранные фильтры (торговые часы, защита от спреда, фильтр режима, защита маржи и т. д.) могут препятствовать открытию новых сделок.
2) Возможно ли появление ошибки «Недостаточно денег / ошибка 134»?
Функция Margin Guard автоматически уменьшает размер лота или приостанавливает сделки для предотвращения подобных ситуаций. Однако при слишком агрессивных настройках нехватка маржи всё ещё может возникнуть.
3) С какими символами он работает?
Он разработан для работы со всеми символами. Однако производительность может варьироваться в зависимости от символа/брокера. Оптимизированное использование рекомендуется для XAUUSD.
4) Опасна ли система Мартингейла?
Да, неправильная настройка сопряжена с высоким риском. Необходимо правильно использовать такие средства защиты, как LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots и аварийный выключатель.
Отказ от ответственности
Данный советник не является финансовой рекомендацией. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют будущих результатов. Все риски несет пользователь. Настоятельно рекомендуется провести тестирование на демо-счете перед переходом на реальный счет.Примеры настроек: Консервативный (рекомендуемый)
Базовый уровень: низкий
Коэффициент лота: 1,10–1,20
Максимальное количество заказов: 4–7
GridStepPercent: выше
MaxTotalLots: включено
EquityKillSwitch: включен
TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: on
LotMultiplier высокий
MaxOrders высокий
Цель – быстрое закрытие сделки с помощью небольшого тройного совета (TP).
Этот режим сопряжен с высоким риском и не рекомендуется.