AuricPercent Grid EA est un Expert Advisor de gestion de portefeuille et de grille basé sur un pourcentage, conçu spécifiquement pour XAUUSD (Or), mais adapté pour fonctionner sur tous les instruments (paires de devises, métaux, indices, etc.), fonctionnant selon une logique Long-Only (ACHAT uniquement).

La principale différence de ce conseiller expert réside dans le fait que les distances de la grille et les objectifs de profit sont calculés en pourcentage du prix, et non en pips ou en points. Cela réduit les comportements incohérents dus aux variations de valeur du pip, de la valeur numérique et de la volatilité entre les différents symboles.





Résumé de la stratégie

EA n'ouvre que des positions d'achat (longues). Lorsque le prix revient au pourcentage GridStepPercent spécifié, un nouvel ACHAT est ajouté. Le prix moyen pondéré par lot des ordres d'achat ouverts est calculé. Lorsque le prix dépasse la moyenne de BasketTP_Percent, le panier est clôturé avec un profit (toutes les transactions sont clôturées). Des modules optionnels tels que la gestion des risques (vrai/faux), la protection contre la volatilité, le filtre temporel, l'arrêt partiel, etc., peuvent être activés.





Pourquoi une grille « basée sur % (pourcentage) » ?

Le même paramètre s'applique aux systèmes basés sur pip :

Sur le XAUUSD, très fréquemment/très rarement,

C'est différent avec l'EUR/USD,

Son comportement peut être totalement différent selon les indices.

L'approche basée sur les pourcentages, en revanche, s'adapte au prix :

Elle donne une réponse « similaire » à différents symboles.

Cela réduit la confusion entre les chiffres et les barres verticales.

Il assure un comportement plus cohérent des paramètres lors des tests à long terme.





Alerte aux risques (Très important)

La logique de grille/martingale peut générer des pertes importantes dans les tendances fortes et durables.

Les risques suivants sont toujours présents :

La taille du panier peut augmenter lors de longues périodes de baisse.

Une marge insuffisante peut survenir.

Des pertes inattendues peuvent survenir pendant les périodes de rupture de marché, d'actualités ou de faible liquidité.

Ce conseiller expert ne fournit aucune garantie de sécurité du capital.

Avant de l'utiliser sur un compte réel, vous devez :

rétrotest à long terme,

test en direct (démo),

Utilisation progressive en petites quantités

recommandé.





Points clés concernant la conformité à l'audit de marché MQL5

Le robot de trading intègre une logique de protection de marge afin d'empêcher les ordres abusifs en cas de marge insuffisante. Il tente de réduire automatiquement la taille des lots lorsque la marge est faible ; si cela s'avère impossible, il bloque l'ouverture de la position.

Les valeurs de retour de OrderClose() sont vérifiées (évitant ainsi les avertissements « devrait être vérifié » fréquemment rencontrés lors des audits).

Les filtres temporels et l'option « fermer toutes les opérations à la fermeture » offrent à l'utilisateur un contrôle clair.





Fonctionnalités principales

Achat uniquement (long terme)

Pourcentage d'étape de la grille

Prise de profit basée sur le pourcentage du panier (BasketTP_Percent)

Extension de lot (martingale) : avec LotMultiplier (contrôlé par l’utilisateur)

Un symbole / un contrôle EA : Numéro Magique





Modules optionnels (vrai/faux)

Horaires de négociation (Filtre horaire)

Il ouvre des positions dans le délai imparti.

Facultatif : clôturer toutes les transactions à l'heure de clôture (fixe journalier).

Protection contre la propagation (filtre de propagation %)

Distance minimale basée sur l'ATR (si l'ATR est trop grand, le pas/TP augmente)

Pause temporelle (temps minimum entre les opérations)

Filtre de régime (limite l'ajout de transactions en fonction de la force de la tendance à l'aide de l'EMA/ADX)

Interrupteur d'arrêt d'équité (interrompt tous les processus lorsque le seuil maximal d'interrupteur d'arrêt d'équité est dépassé)

Protection contre la volatilité (ATR%) (pause/arrêt en cas de volatilité excessive)

Nombre maximal de lots (limite totale de lots)

Fermeture partielle (alléger le panier en le fermant partiellement à mesure qu'il s'approche de la cible)

Protection supplémentaire : Margin Guard

L'éligibilité à la marge est vérifiée avant l'envoi de la commande.

La taille du lot est automatiquement réduite si nécessaire.

Si cela s’avère insuffisant, les tentatives de commande sont arrêtées (réduisant ainsi les 134 erreurs observées lors de l’audit).





Mode d'emploi

Ouvrez le terminal MT4 → Téléchargez l'EA depuis sa page produit vers votre terminal. Redémarrez MT4 / Consultez EA dans Navigator. Ajoutez-le à un graphique (suggestion : XAUUSD H1/H4). Le « trading automatique » doit être activé. Configurez les paramètres d'entrée en fonction de la taille du compte.





Paramètres initiaux recommandés

Ce conseiller expert est gratuit et peut varier selon les conditions du courtier et du compte. Approche générale :

Pour les petits comptes : BaseLot est faible, LotMultiplier est faible, MaxOrders est faible.

Pour des raisons de sécurité, la combinaison suivante est recommandée : MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (quotidien fixe).

Premier test : compte démo + backtesting à long terme (au moins quelques années)





Descriptions des paramètres (Guide rapide) Principes de base

Lot de base : La taille du lot de la transaction initiale.

LotMultiplier : Multiplicateur de lot appliqué à chaque ajout (plus la valeur est élevée, plus le risque augmente).

MaxOrders : Nombre maximal d'ordres d'achat ouverts.

GridStepPercent : Intervalle d’insertion (%) lorsque le prix s’inverse

Pourcentage de profit du panier : Objectif de profit du panier (%)

Protection / Filtre

UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent : empêche les transactions si l’écart est excessif.

UseATR_MinStep / UseATR_MinTP : Augmente le pas/TP si l’ATR est élevé.

UseTimeBrake : Délai minimum entre les insertions de transactions.

UseRegimeFilter : limite les ajouts dans les situations de tendance en utilisant EMA/ADX.

UseEquityKillSwitch : Ferme le panier lorsque la limite de perte en actions est dépassée.

UseVoltageGuard : Mettre en pause/arrêter lorsque le seuil ATR % est dépassé.

UseMaxTotalLots : limite totale de lots

UsePartialClose : Effectue un arrêt partiel à l’approche de la cible.

UseTradingHours : N’ouvre pas de positions en dehors de la plage horaire spécifiée.

CloseAllAtSessionEnd : Ferme toutes les sessions à l’heure de fermeture (quotidienne fixe).

UseMarginGuard : réduit la taille des lots / empêche l’ouverture de transactions si la marge est insuffisante.





Foire aux questions

1) Pourquoi l'EA n'ouvre-t-il parfois pas de transactions ?

Certains filtres (Heures de négociation, Protection contre les écarts, Filtre de régime, Protection contre les marges, etc.) peuvent vous empêcher d'ouvrir de nouvelles transactions.

2) Est-il possible que « Argent insuffisant / erreur 134 » ?

Margin Guard réduit automatiquement la taille des lots ou interrompt les transactions pour atténuer ce risque. Cependant, une insuffisance de marge peut toujours survenir avec des paramètres trop restrictifs.

3) Avec quels symboles cela fonctionne-t-il ?

Il est conçu pour fonctionner avec tous les symboles. Toutefois, ses performances peuvent varier selon le symbole ou le courtier. Une utilisation optimale est recommandée pour la paire XAUUSD.

4) Le système de martingale est-il dangereux ?

Oui, une configuration incorrecte comporte un risque élevé. Les protections telles que LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots et le coupe-circuit doivent être utilisées correctement.





Clause de non-responsabilité

Ce robot de trading n'est pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'utilisateur assume l'intégralité des risques. Il est fortement recommandé de tester le robot sur un compte démo avant de passer à un compte réel.

Exemple de préréglages conservateurs (recommandés)

BaseLot : faible

Multiplicateur de lot : 1,10–1,20

Commandes maximum : 4 à 7

Pourcentage d'étapes de grille : plus élevé

MaxTotalLots : activé

EquityKillSwitch : activé

TradingHours + CloseAllAtSessionEnd : activé

Agressif (à haut risque)

LotMultiplier élevé

MaxOrders élevé

Cibler une conclusion rapide avec un petit TP (Triple Tip).

Ce mode est à haut risque et n'est pas recommandé.