AuricPercent Grid EA
- Experts
- HUSEYIN CETINEL
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
AuricPercent Grid EA è un Expert Advisor per la gestione di portafogli e griglie basato su percentuali, progettato specificamente per XAUUSD (oro), ma dimensionato per funzionare su tutti gli strumenti (coppie Forex, metalli, indici, ecc.), operando con una logica Long-Only (solo ACQUISTO).
La differenza principale di questo EA è che le distanze della griglia e gli obiettivi di profitto sono calcolati come percentuale (%) del prezzo anziché in pip/punti. Questo riduce il comportamento incoerente causato da "valore pip/cifra/volatilità" tra i diversi simboli.
Riepilogo della strategia
-
EA apre solo posizioni di ACQUISTO (lunghe).
-
Quando il prezzo torna al valore GridStepPercent specificato, viene aggiunto un nuovo BUY.
-
Viene calcolato il prezzo medio ponderato per lotto delle negoziazioni BUY aperte.
-
Quando il prezzo sale al di sopra della media di BasketTP_Percent, il paniere viene chiuso con un profitto (tutte le negoziazioni vengono chiuse).
-
È possibile attivare moduli opzionali quali gestione del rischio (vero/falso), protezione dalla volatilità, filtro temporale, spegnimento parziale, ecc.
Perché una griglia "basata sulla % (percentuale)"?
La stessa impostazione si applica ai sistemi basati su pip:
-
In XAUUSD, molto frequentemente/molto raramente,
-
Con EURUSD è diverso,
-
Negli indici può comportarsi in modo completamente diverso.
L'approccio basato sulla percentuale, tuttavia, varia in base al prezzo:
-
Fornisce una risposta "simile" a simboli diversi.
-
Riduce la confusione tra cifre e pip.
-
Garantisce un comportamento dei parametri più coerente nei test a lungo termine.
Avviso di rischio (molto importante)
La logica grid/martingala può generare elevati ribassi in trend forti e duraturi.
I seguenti rischi sono sempre presenti:
-
La dimensione del paniere può aumentare durante i lunghi trend al ribasso.
-
Potrebbe verificarsi un'inadeguatezza dei margini.
-
Durante periodi di lacune/notizie/scarsa liquidità possono verificarsi perdite inaspettate.
Questo EA non fornisce alcuna garanzia di sicurezza del capitale.
Prima di utilizzarlo in un conto reale, devi:
-
backtest a lungo termine,
-
test in avanti (demo),
-
Utilizzo graduale con lotti di piccole dimensioni
raccomandato.
Note chiave per la conformità all'audit di mercato MQL5
-
L'EA include la logica Margin Guard per prevenire lo spam degli ordini in caso di margine insufficiente. Tenta di ridurre automaticamente la dimensione del lotto quando il margine è basso; se ciò non è possibile, interrompe l'apertura della posizione.
-
I valori restituiti da OrderClose() vengono controllati (impedendo gli avvisi "dovrebbero essere controllati" che si verificano frequentemente durante l'audit).
-
I filtri temporali e l'opzione "chiudi tutte le operazioni alla chiusura" forniscono all'utente un controllo chiaro.
Caratteristiche principali
-
Solo a lungo termine (solo ACQUISTA)
-
Percentuale del passo della griglia
-
Take profit del paniere basato sulla percentuale (BasketTP_Percent)
-
Espansione del lotto (martingala): con LotMultiplier (controllato dall'utente)
-
Un simbolo / un controllo EA: MagicNumber
Moduli opzionali (vero/falso)
-
Orari di negoziazione (filtro orario)
Apre le negoziazioni entro l'intervallo di tempo specificato.
Facoltativo: chiudere tutte le negoziazioni all'orario di chiusura (orario giornaliero fisso).
-
Spread Guard (% filtro spread)
-
Distanza minima basata su ATR (se ATR è troppo grande, aumenta il passo/TP)
-
Freno temporale (tempo minimo tra le operazioni)
-
Filtro regime (limita l'aggiunta di scambi in base alla forza del trend utilizzando EMA/ADX)
-
Equity Kill Switch (raffredda tutti i processi quando viene superato il valore massimo di Equity Kill Switch)
-
Volatility Guard (ATR%) (pausa/interruzione in caso di eccessiva volatilità)
-
Numero massimo di lotti (limite totale dei lotti)
-
Chiusura parziale (alleggerimento del canestro tramite chiusura parziale del canestro mentre si avvicina al bersaglio)
-
L'idoneità del margine viene verificata prima dell'invio dell'ordine.
-
Se necessario, la dimensione del lotto viene ridotta automaticamente.
-
Se ciò non è sufficiente, i tentativi di ordine vengono interrotti (riducendo i 134 errori osservati durante l'audit).
Istruzioni per l'uso
-
Apri il terminale MT4 → Scarica EA dalla pagina del prodotto sul tuo terminale.
-
Riavvia MT4 / Vedi EA in Navigator.
-
Aggiungilo a un grafico (suggerito: XAUUSD H1/H4).
-
Deve essere abilitato “AutoTrading”.
-
Configurare le impostazioni di input in base alle dimensioni dell'account.
Impostazioni iniziali consigliate
Questo EA è gratuito e può variare a seconda delle condizioni del broker/conto. Approccio generale:
-
Per piccoli conti: BaseLot è basso, LotMultiplier è basso, MaxOrders è basso.
-
Per motivi di sicurezza, si consiglia la seguente combinazione: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (tariffa giornaliera fissa).
-
Primo test: conto demo + backtesting a lungo termine (almeno qualche anno)
Descrizioni dei parametri (Guida rapida) Nozioni di base
-
BaseLot: la dimensione del lotto della transazione iniziale.
-
LotMultiplier: Moltiplicatore di lotti ad ogni aggiunta (valori più alti aumentano il rischio)
-
MaxOrders: numero massimo di ordini di ACQUISTO aperti.
-
GridStepPercent: intervallo di inserimento (%) quando il prezzo si inverte
-
BasketTP_Percent: Obiettivo di profitto del carrello (%)
-
UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: impedisce le negoziazioni se lo spread è eccessivo.
-
UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: aumenta il passo/TP se ATR è alto.
-
UseTimeBrake: tempo minimo tra gli inserimenti delle transazioni.
-
UseRegimeFilter: limita le aggiunte in situazioni di tendenza utilizzando EMA/ADX.
-
UseEquityKillSwitch: chiude il paniere quando viene superato il limite di drawdown azionario.
-
UseVoltageGuard: mette in pausa/interrompe quando viene superata la soglia ATR%.
-
UseMaxTotalLots: Limite totale del lotto
-
UsePartialClose: esegue un arresto parziale quando ci si avvicina al target.
-
UseTradingHours: non apre negoziazioni al di fuori dell'intervallo di tempo specificato.
-
CloseAllAtSessionEnd: chiude tutte le sessioni all'orario di chiusura (orario giornaliero fisso)
-
UseMarginGuard: riduce la dimensione del lotto / interrompe l'apertura delle negoziazioni se il margine è insufficiente.
Domande frequenti
1) Perché a volte EA non apre le negoziazioni?
I filtri selezionati (Orari di negoziazione, Spread Guard, Filtro regime, Margin Guard, ecc.) potrebbero impedirti di aprire nuove negoziazioni.
2) È possibile che si verifichi l'errore "Non ci sono abbastanza soldi / errore 134"?
Margin Guard riduce automaticamente la dimensione del lotto o interrompe le negoziazioni per mitigare questa situazione. Tuttavia, un margine insufficiente può comunque verificarsi con impostazioni eccessivamente aggressive.
3) Con quali simboli funziona?
È progettato per funzionare con tutti i simboli. Tuttavia, le prestazioni possono variare a seconda del simbolo/broker. Si consiglia un utilizzo ottimizzato per XAUUSD.
4) Il sistema Martingala è pericoloso?
Sì, comporta un rischio elevato se configurato in modo errato. Protezioni come LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots e kill-switch devono essere utilizzate correttamente.
Disclaimer
Questo EA non costituisce consulenza finanziaria. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i rischi sono a carico dell'utente. Si consiglia vivamente di effettuare una prova demo prima di passare a un conto reale.Esempio di preset conservativo (consigliato)
-
BaseLot: basso
-
Moltiplicatore di lotto: 1,10–1,20
-
Ordini massimi: 4–7
-
GridStepPercent: più alto
-
MaxTotalLots: abilitato
-
EquityKillSwitch: abilitato
-
TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: on
-
Moltiplicatore di lotti alto
-
MaxOrders alto
-
Puntare a una chiusura rapida con un piccolo TP (Triple Tip).
Questa modalità è ad alto rischio e non è consigliata.