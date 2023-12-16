Diamond PRO
- Asesores Expertos
- Fanur Galamov
- Versión: 17.0
- Actualizado: 25 octubre 2025
- Activaciones: 10
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :)
¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad !
Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y filtra las próximas noticias económicas, contiene protección de spreads y un algoritmo avanzado de gestión de posiciones. El objetivo principal del sistema Diamond PRO es aumentar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. Después de instalar y configurar el experto, funciona en modo totalmente automático.
Los operadores que compren Diamond PRO recibirán una bonificación personal. Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener ayuda.
- Algoritmo de trading avanzado;
- Filtro preciso de puntos de entrada;
- Mayor rendimiento de negociación.
- Lista de parámetros ampliada para un ajuste más preciso;
- Algoritmo de cierre de beneficios multietapa;
- Modo de negociación totalmente automático;
- Sistema de gestión del dinero;
- Filtro flexible de noticias económicas
- Protección contra spreads elevados;
- Filtros de días y horas.
Requisitos principales
- Terminal MT4;
- Cuenta ECN;
- Depósito mínimo $200;
- Pares: eurusd, gbpusd, usdjpy.
- Marco de tiempo H1.
- VPS estable y rápido.
Instalación Diamond Pro
- Configurar filtro de noticias.
- Conectar Diamond PRO al gráfico del par recomendado.
- Pulse el botón "Cargar" y aplique el archivo .set adecuado.
- Permita operar en vivo y active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.
Configuración del filtro de noticias
- Vaya al menú del terminal Herramientas>>Opciones>>Asesores Expertos.
- Permita "Web Requests" y añada a la lista el enlace del calendario de noticias "https://forexsb.com"
- En el parámetro ServerGMT establezca el valor GMT de su broker.
Tenga en cuenta. Filtro de noticias es una gran protección y sólo funciona en el comercio en vivo.
SoporteSistemas originales sólo en MQL5.com
Estoy siempre en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo con mensaje personal.
Absolut good EA, recovery also works well and very useful. I`m trading on all the 4 Main currency pairs and works great! Thanks!!! :)