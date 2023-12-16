Diamond PRO

4.79

Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y filtra las próximas noticias económicas, contiene protección de spreads y un algoritmo avanzado de gestión de posiciones. El objetivo principal del sistema Diamond PRO es aumentar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. Después de instalar y configurar el experto, funciona en modo totalmente automático.

Los operadores que compren Diamond PRO recibirán una bonificación personal. Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener ayuda.


Características principales

  • Algoritmo de trading avanzado;
  • Filtro preciso de puntos de entrada;
  • Mayor rendimiento de negociación.
  • Lista de parámetros ampliada para un ajuste más preciso;
  • Algoritmo de cierre de beneficios multietapa;
  • Modo de negociación totalmente automático;
  • Sistema de gestión del dinero;
  • Filtro flexible de noticias económicas
  • Protección contra spreads elevados;
  • Filtros de días y horas.


Requisitos principales

  • Terminal MT4;
  • Cuenta ECN;
  • Depósito mínimo $200;
  • Pares: eurusd, gbpusd, usdjpy.
  • Marco de tiempo H1.
  • VPS estable y rápido.


Instalación Diamond Pro

  1. Configurar filtro de noticias.
  2. Conectar Diamond PRO al gráfico del par recomendado.
  3. Pulse el botón "Cargar" y aplique el archivo .set adecuado.
  4. Permita operar en vivo y active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.


Configuración del filtro de noticias

  1. Vaya al menú del terminal Herramientas>>Opciones>>Asesores Expertos.
  2. Permita "Web Requests" y añada a la lista el enlace del calendario de noticias "https://forexsb.com"
  3. En el parámetro ServerGMT establezca el valor GMT de su broker.

Tenga en cuenta. Filtro de noticias es una gran protección y sólo funciona en el comercio en vivo.


Soporte

Sistemas originales sólo en MQL5.com
Estoy siempre en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo con mensaje personal.


Comentarios 75
TT77IRL
336
TT77IRL 2025.10.03 18:29 
 

Absolut good EA, recovery also works well and very useful. I`m trading on all the 4 Main currency pairs and works great! Thanks!!! :)

asrin mehmet
44
asrin mehmet 2025.09.20 06:50 
 

perfect perfect perfect

Jeniw
38
Jeniw 2025.08.17 14:45 
 

EA works really great. Fanur is very responsive

Audusd Glider
Koen Arnold Terpstra
Asesores Expertos
Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/130562?source=Site+Profile Operar con el AUDUSD, uno de los pares de divisas más limpios y tranquilos del mercado, exige paciencia, una estrategia y una buena gestión del riesgo. AUDUSD Glider integra a la perfección estos elementos en un sofisticado sistema diseñado para un trading óptimo en Forex. El robot ha sido probado a fondo desde 2010 hasta ahora. Con 0.01 lotes nunca ha superado el 5% (500$) de Drawdown en una cuenta de 10.000 dólare
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Asesores Expertos
El enfoque científico del trading y el desarrollo responsable son los principios fundamentales de Millennium EA. Para crear este EA, se realizó un trabajo de investigación en el campo del trading. La teoría de Dow, la teoría del análisis fractal, los métodos de Bill Williams y otros traders, todo esto sirvió como base teórica para el asesor, que está diseñado para automatizar las decisiones de trading. Señales: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Asesores Expertos
EUROGEDDON EA – Inigualable Performance con Riesgo Controlado EUROGEDDON EA es un robot de INTELIGENCIA ADAPTATIVA , 100% automático, que realiza un verdadero trabajo hormiga para el crecimiento de cuentas pequeñas, manteniendo una gran estabilidad y control total sobre tu capital. Con un lote de 0.01 por cada $200 en cuenta, opera con un riesgo realmente bajo y logra un drawdown mínimo , con una performance inigualable que vale la pena probar por ti mismo. Descarga la versión demo y compr
Desbot
Luke Joel Desmaris
Asesores Expertos
Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Asesores Expertos
Smart Grid FX - es el comercio contra-tendencia multidivisa EA para el comercio automatizado de Forex. EA utiliza el principio de Martingala. EA algoritmo de trabajo: Al inicio del ciclo el par de órdenes opuestas se abre con lotes iniciales. Más rejilla de órdenes se está construyendo con el paso variable y el volumen de lote en la dirección del movimiento del precio. En el que cada vez en la apertura de la siguiente orden el nivel de cierre de todas las órdenes de la cuadrícula se cambia con r
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Asesores Expertos
El EA opera según la tendencia especificada. Sólo abre operaciones en la dirección de la tendencia y cambia de dirección una vez que la tendencia cambia. Tiene función de recuperación para compensar cualquiera de las operaciones que entre en negativo, buscando cerrar todas en algún beneficio o breakeven o pérdida mínima. La configuración es totalmente personalizable, ya sea para scalping o intradía. AJUSTES POR DEFECTO OPTIMIZADOS PARA EURUSD, EURJPY y EURGBP. Al probar, asegúrese de que el spre
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Magical Powers
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en sistemas de seguimiento de tendencias . El mecanismo (stop-and-reverse ) indicador técnico. Basado en un sistema de negociación de precio y tiempo, el indicador se utiliza para analizar las tendencias del mercado. El indicador sigue al precio a medida que la tendencia se extiende en el tiempo. Es similar a la Media Móvil, ya que la única diferencia es que el indicador se mueve con mayor aceleración y puede cambiar su posición con respecto al precio. En general, el
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System Pro se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes r
Filtro:
Aaron C
91
Aaron C 2025.11.21 16:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Antoine Castagné
54
Antoine Castagné 2025.10.09 10:35 
 

Juste nul,... strat inefficace, -40% en 15jours d'utilisation, puis zero trade... impeccable. Un conseil, fuyez.

Fanur Galamov
22394
Respuesta del desarrollador Fanur Galamov 2025.11.09 14:46
Actually Diamond created for stable profitable trading and does its job well. The thing is that I don’t even know who you are and what your goals are.. there is not even single message from you. Pls check your PM for recommendations.
Upd: Well I'm not sure, but it's weird 1 month rent + immediate review, neхt any my messages hasn't been read at all and it's been silence for 4 weeks now)
TT77IRL
336
TT77IRL 2025.10.03 18:29 
 

Absolut good EA, recovery also works well and very useful. I`m trading on all the 4 Main currency pairs and works great! Thanks!!! :)

Paul Donnelly
81
Paul Donnelly 2025.09.28 11:36 
 

I have been using Diamond pro for 2 weeks in demo; during that time it has not missed a beat, and has returned the equivalent of 20% per mo - a short time indeed, but nonetheless a remarkable result, and better than any other EA I''ve tried out. Launching in to prop trading soon, and will report again. Clearly Fanur is an EA design genius, and is also very helpful.

asrin mehmet
44
asrin mehmet 2025.09.20 06:50 
 

perfect perfect perfect

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.07 18:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jeniw
38
Jeniw 2025.08.17 14:45 
 

EA works really great. Fanur is very responsive

alexgfyhj44
40
alexgfyhj44 2025.08.16 22:29 
 

Excellent purchase. I rented Diamond for 3 months to test it, and I have to say it works great. They have excellent customer support, they can answer any questions, and if you have any problems, they'll help you. I started with a 1k account, and in 1 month, I made 35% profit. With the 3k account, in 1 month, I made 22.60%. I highly recommend this bot and the person behind it!

reza49
62
reza49 2025.08.09 14:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Marcin Pakulski
1503
Marcin Pakulski 2025.08.07 20:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

thomaslampe65
641
thomaslampe65 2025.07.31 20:24 
 

I have been running Diamond PRO on a real account since 5/28/25 and it continues to impress. I started with the low-risk settings, changed to mid-risk on 6/21/25 and to high-risk on 7/5/25. As per myfxbook profit for June was 5.05%, July 7.71%, max DD 10.91%, profit factor 1.79, 83/89% wins. This may turn into my favorite EA - thank you, Fanur!

nexr22
46
nexr22 2025.06.25 14:08 
 

So far, I have been able to make a stable profit! The backtesting has been stable, and it is an EA that I would like to use for the next few years.

Roberto Minarini
322
Roberto Minarini 2025.06.23 22:01 
 

I have to say that this expert is really reliable and solid. Among all the experts that I have used in my life, this allows me to sleep to the night serene. The developer is very available and competent and I thinks that thanks to his continuous work this expert will still improve. My final judgment is very positive.

eucalipto369
19
eucalipto369 2025.06.16 12:48 
 

Not recommended.

Ibrahim Hussein Kamel Ibrahim Hussein
411
Ibrahim Hussein Kamel Ibrahim Hussein 2025.06.12 12:09 
 

I would like to thank the author first for his efforts and support and second for his work. This expert advisor deserves to be discussed and relied upon, so I highly recommend him.

sanpaul
254
sanpaul 2025.05.27 17:20 
 

Хочу немного добавить от себя! Давно пользуюсь Diamond Pro, очень доволен работой эксперта и поддержкой автора!!! Рекомендую!!!👍

Zhiyu Tan
556
Zhiyu Tan 2025.05.09 07:26 
 

Absolutely recommended, both the 10 years of backtesting and live trading have proven that Diamond Pro is a profitable EA, and while it may not make you rich overnight, it's capable of making you a steady profit. Since I can't provide screenshots here, I've left them in the comments, I hope this helps. https://www.mql5.com/zh/market/product/109651#!tab=comments&page=17&comment=56659485

De Wynn Hernandez Rivera
141
De Wynn Hernandez Rivera 2025.05.07 11:05 
 

I just wanted to take a moment to write my review. This EA is consistent, and after using it for about two months, I can say that it was profitable as long as you followed the recommended settings. I appreciate Fanur for responding to all my questions.

richardforex
433
richardforex 2025.05.01 01:58 
 

The Diamond EA has proven to be a reliable and profitable trading tool, delivering consistent daily gains even in volatile market conditions. Its strategy employs a progressive position-sizing method, gradually adjusting trade volumes following losses to help balance previous drawdowns. While this method can amplify risk during extended losing streaks, the EA’s refined risk management and my backtesting validation—using 99.9% tick data and time-shifted data—demonstrate its robustness. Results remained stable across tests, confirming the developer avoided data manipulation or overfitting. Priced affordably, the EA is accessible to most traders, though its strategy of increasing trade sizes after losses demands caution. The recommended $200 minimum deposit is feasible, but a larger account balance(e.g.,1,000+) is advisable to withstand potential equity swings. Broker compatibility is critical: low latency, hedging permissions, and no trade restrictions are essential. What truly distinguishes this EA is its developer’s commitment. The author, a long-standing figure in the MQL market, provides regular updates to adapt to market changes and platform updates, unlike transient sellers who abandon users post-purchase. Support is responsive, with clear guidance on optimization and risk management. While the Diamond EA's strategy involves compounding risks, its proven performance, transparent approach, and the developer's trustworthy track record make it a compelling option. Ideal for traders comfortable with calculated risk and sufficient capital buffers, it earns a ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) rating. I also highly recommend exploring the author’s other products, given their proven track record.

Simone Lollobrigida
254
Simone Lollobrigida 2025.04.24 15:44 
 

Fanur made several good robots, but the Diamond PRO is his masterpiece in my opinion. A solid algorithm, combined with the economic news filter, make this robot an excellent machine. If you are interested in making good real profit, this EA is the one for you.

1234
Respuesta al comentario