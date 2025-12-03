Callous EA Fixed

Callous EA: Sistema de trading automatizado basado en reglas

Callous EA es un asesor experto basado en reglas desarrollado para ejecutar operaciones totalmente automatizadas en los mercados financieros.

El sistema analiza los datos del mercado en tiempo real y según reglas algorítmicas predefinidas:

Apertura de la posición

Gestión de posiciones

Cierre de posición

Ejecuta sus procesos automáticamente sin intervención humana. Este producto no ofrece garantía de ganancias ni rentabilidad. El rendimiento puede variar según las condiciones del mercado, la volatilidad, el spread, la liquidez y la infraestructura del bróker.

Señal en vivo (para fines de referencia)

La cuenta de señales en vivo de Callous EA, que opera en condiciones reales de mercado, se puede ver a través del siguiente enlace para los usuarios que deseen monitorear de forma transparente el comportamiento del sistema:

https://www.mql5.com/es/signals/2349517

Esta señal es solo para fines informativos y de referencia. Los resultados de la señal no constituyen garantía alguna de rendimiento ni ganancia.

Entorno de trabajo sugerido

Callous EA está optimizado para un período de tiempo y un par de divisas específicos.

Configuraciones recomendadas:

Par: USDJPY

Zona horaria: H1 (1 hora)

Los parámetros predeterminados están optimizados para la combinación USDJPY – H1. El marco temporal M15 utilizado en versiones anteriores ya no es compatible. El EA puede ejecutarse en diferentes pares de divisas y marcos temporales; sin embargo, el comportamiento y el rendimiento del sistema pueden variar en este caso. Cualquier uso fuera de la configuración predeterminada es responsabilidad exclusiva del usuario.

Política de precios

Se ha adoptado un enfoque de precios transparente.

Cada nuevo pico de saldo generado en la cuenta de señal en vivo se utiliza como referencia en la evaluación de precios.

En cada nuevo pico, el precio de venta de EA aumenta gradualmente en $5.

Estas actualizaciones de precios solo se aplican de forma prospectiva. Los usuarios que hayan adquirido el producto previamente no se verán afectados por estos cambios.

Principio de funcionamiento

Callous EA analiza continuamente las fluctuaciones de precios y el comportamiento del mercado. Las decisiones de entrada y salida se toman mediante una estructura algorítmica propia que evalúa múltiples criterios simultáneamente. Los detalles de la estrategia y los métodos de cálculo no se comparten para proteger la integridad y la propiedad intelectual del sistema.

Disciplina y normas procesales

Callous EA adopta un enfoque de proceso controlado y disciplinado:

El Stop Loss es obligatorio en todas las operaciones.

Al mismo tiempo, puede haber un máximo de 1 posición abierta para la misma estrategia.

Las transacciones son intradía (intraday)

Las posiciones abiertas no se transfieren al día siguiente.

Al final del día: Las operaciones abiertas están cerradas. Los pedidos pendientes están cancelados.



Gracias a esta estructura:

Costos de swap

La liquidez nocturna cae

Ampliaciones repentinas de la propagación

Estos riesgos se minimizan.

¿Qué NO hace EA?

EA insensible:

No tiene como objetivo abrir operaciones de forma consistente en todas las condiciones del mercado.

Pueden permanecer deliberadamente pasivos en condiciones de mercado desfavorables.

El objetivo es evitar transacciones innecesarias y proteger el capital.

Gestión de riesgos y capital

Gracias a los mecanismos de gestión de capital de múltiples capas dentro de EA:

El tamaño de la transacción se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo definidos.

Según lo implementado por el broker: Lote mínimo Lote máximo Paso de lote

Se tienen en cuenta dichas restricciones.

El sistema no abrirá nuevas operaciones en condiciones desfavorables del mercado o de la cuenta.

Condiciones del mercado y mecanismos de protección

Callous EA cuenta con filtros de protección avanzados que cumplen con los estándares del mercado:

Protección de spread: es posible que el sistema no abra una nueva operación si se excede el nivel de spread máximo establecido.

Control de distancia mínima del corredor: las reglas StopLevel y FreezeLevel se verifican automáticamente.

Condiciones de mercado inusuales: en casos de spreads excesivos o baja liquidez, el sistema entra en modo protector.

Enfoque de negociación intradía y sincronización

EA solo funciona durante el intervalo de tiempo especificado por el usuario.

Fuera de este horario:

No se abrirán nuevos puestos.

Las operaciones abiertas están cerradas.

Los pedidos pendientes están cancelados.

Esta estructura es perfectamente adecuada para el trading intradiario.

Divulgación de riesgos

Las transacciones en los mercados financieros conllevan un alto riesgo y pueden resultar en la pérdida parcial o total del capital invertido. Este producto no constituye asesoramiento de inversión.

La instalación, configuración y uso del EA son responsabilidad exclusiva del usuario. Este está obligado a realizar los ajustes necesarios según su propia tolerancia al riesgo y las condiciones del bróker.