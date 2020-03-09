AuricPercent Grid EA
- 专家
- HUSEYIN CETINEL
- 版本: 1.0
- 激活: 5
AuricPercent Grid EA是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。
这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。
战略概要
-
EA 只开立买入（多头）交易。
-
当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。
-
计算未平仓买入交易的加权平均价格。
-
当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。
-
可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。
为什么使用“基于百分比”的表格？
同样的设置也适用于基于 pip 的系统：
-
在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见，
-
欧元兑美元的情况则不同。
-
它在索引中的表现可能完全不同。
然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整：
-
它对不同的符号会给出“类似”的反应。
-
它减少了数字/点数混淆。
-
它在长期测试中提供了更一致的参数行为。
风险警示（非常重要）
在强劲且持续时间长的趋势中，网格/马丁格尔策略可能会产生较大的回撤。
以下风险始终存在：
-
在长期下跌趋势中，篮子规模可以增加。
-
可能出现利润率不足的情况。
-
在市场出现空白期/新闻发布期/流动性不足期，可能会发生意外损失。
此EA不提供本金安全保证。
在真实账户中使用前，您必须：
-
长期回测
-
前向测试（演示），
-
逐步小批量使用
受到推崇的。
MQL5市场审计合规性要点
-
该EA包含保证金保护逻辑，可防止在保证金不足的情况下频繁下单。当保证金较低时，它会尝试自动减少交易手数；如果无法减少，则会停止开仓。
-
对 OrderClose() 返回值进行检查（防止出现审计过程中经常遇到的“应该检查”警告）。
-
时间筛选器和“关闭时关闭所有操作”选项为用户提供了清晰的控制。
核心功能
-
仅做多（仅买入）
-
网格步长百分比
-
基于百分比的篮子止盈（BasketTP_Percent）
-
手数扩展（马丁格尔）：使用 LotMultiplier（用户控制）
-
一个符号/一个EA控件：MagicNumber
可选模块（真/假）
-
交易时间（时间筛选）
它会在指定的时间范围内开仓交易。
可选：在收盘时平仓所有交易（每日平仓）。
-
扩散防护（%扩散过滤器）
-
基于 ATR 的最小距离（如果 ATR 过大，则增加步长/TP）
-
时间缓冲（操作之间的最短时间）
-
机制过滤器（根据EMA/ADX的趋势强度限制交易添加）
-
权益终止开关（当超过最大权益终止开关 (DD) 值时，冷却所有进程）
-
波动率保护（ATR%）（波动过大时暂停/终止）
-
最大总手数（手数上限）
-
部分闭合（在篮筐接近目标时，通过部分闭合篮筐来减轻重量）
-
订单发出前会检查保证金资格。
-
必要时，批量大小将自动减少。
-
如果这还不够，则停止下单尝试（减少了审计期间观察到的 134 个错误）。
使用说明
-
打开 MT4 终端 → 从产品页面下载 EA 到您的终端。
-
重启MT4 / 在导航器中查看EA。
-
将其添加到图表中（建议：XAUUSD H1/H4）。
-
必须启用“自动交易”功能。
-
根据账户规模配置输入设置。
推荐初始设置
此EA免费，但可能因不同的经纪商/账户条件而异。一般方法：
-
对于小额账户：基础手数低，手数倍数低，最大订单数低。
-
为了安全起见，建议采用以下组合：MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours（每日固定）。
-
首次测试：模拟账户 + 长期（至少几年）回测
参数说明（快速指南）基础知识
-
基础手数：初始交易的手数。
-
LotMultiplier：每次加注的乘数（数值越高，风险越大）
-
MaxOrders：未结的买单数量上限。
-
GridStepPercent：价格反转时的插入间隔（%）
-
BasketTP_Percent：购物篮利润目标 (%)
-
UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent：如果价差过大，则阻止交易。
-
UseATR_MinStep / UseATR_MinTP：如果 ATR 值较高，则增加步长/TP。
-
UseTimeBrake：事务插入之间的最短时间。
-
UseRegimeFilter：使用 EMA/ADX 限制趋势情况下的新增交易。
-
UseEquityKillSwitch：当权益回撤超过限制时，关闭投资组合。
-
UseVoltageGuard：当 ATR% 超过阈值时暂停/终止。
-
使用最大手数：总手数限制
-
UsePartialClose：接近目标时执行部分关闭。
-
使用交易时间：不会在指定时间范围之外开仓。
-
CloseAllAtSessionEnd：在每日结束时关闭所有会话（每日固定时间）
-
使用保证金保护：如果保证金不足，则减少交易手数/停止开仓。
常见问题解答
1）为什么EA有时不开仓？
选定的筛选条件（交易时间、点差保护、交易制度筛选、保证金保护等）可能会阻止您开立新交易。
2) 是否有可能出现“资金不足/错误 134”？
保证金保障功能会自动减少交易手数或暂停交易以缓解这种情况。但是，如果设置过于激进，仍然可能出现保证金不足的情况。
3）它支持哪些符号？
它旨在与所有交易品种兼容。但是，性能可能因交易品种/经纪商而异。建议针对 XAUUSD 进行优化使用。
4）马丁格尔系统危险吗？
是的，如果配置不当，风险很高。必须正确使用 LotMultiplier、MaxOrders、MaxTotalLots 和终止开关等保护措施。
免责声明
此EA并非财务建议。过往业绩并不代表未来表现。所有风险均由用户自行承担。强烈建议在切换到真实账户前进行模拟测试。示例预设：保守（推荐）
-
基础批次：低
-
拍数倍数：1.10–1.20
-
最大订单数量：4-7
-
GridStepPercent：较高
-
MaxTotalLots：已启用
-
EquityKillSwitch：已启用
-
交易时间 + 会话结束时全部收盘：开启
-
批次倍率高
-
最大订单数高
-
目标是用小号 TP（三重尖端）快速收尾。
此模式风险较高，不建议使用。