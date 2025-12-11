PAHunter
- Asesores Expertos
- Van Hoa Nguyen
- Versión: 5.1
- Activaciones: 12
- Los robots no utilizan estrategias potencialmente arriesgadas. Único método de negociación basado en reglas estrictas con stop loss y take profit completos.
- PAHunter se distingue de otros asesores expertos por su enfoque superior para optimizar los puntos de entrada. Para limitar las pérdidas, el EA utiliza stop loss y take profit fijos para cada operación.
- Esta estrategia única permite a Strategist scalping optimizar la gestión del riesgo y minimizar las pérdidas. Al aprovechar el poder de la negociación con múltiples pares de divisas, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resistencia en condiciones de mercado difíciles.
Recomendaciones
- Marco temporal: M5
- Depósito mínimo: $100
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Zero con spreads muy bajos.
- Broker: Exness, Tickmill, IC Markets
- Usa VPS para mantener tu EA funcionando 24/7 (Altamente recomendado)
Instalación recomendada
- Deslizamiento = 3
- Maxspread = 10
- Lotes Fijos = 0.01
- Autolot = true
- Riesgo = 5
- StopLoss = 25
- TakeProfit = 10
- TradeMonday = true: Activa/desactiva la negociación el lunes.
- TradeTuesday = true: Activa/desactiva las operaciones del martes.
- TradeWednesday = true: Activa/desactiva las operaciones del miércoles.
- TradeThursday = true: Activa/desactiva la negociación el jueves.
- TradeFriday = true: Activa/desactiva la negociación el viernes.
Hi there, I bought the EA and I had one trade since 48 hours now. Based on the author's feedback, the EA needs some time in the beginning. I will monitor and update my review going forward,too