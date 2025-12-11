PAHunter

3.8
PAHunter, el innovador asesor experto de MT4, está cambiando la forma de operar con los pares de divisas gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con más de 10 años de experiencia en el mercado de divisas. La versión actual añade una serie de características que ayudan a aumentar la consistencia del sistema. Opere con la estrategia de scalping en el marco temporal M5. Las órdenes siempre vienen con un nivel fijo de stop loss y take profit.

  • Los robots no utilizan estrategias potencialmente arriesgadas. Único método de negociación basado en reglas estrictas con stop loss y take profit completos.
  • PAHunter se distingue de otros asesores expertos por su enfoque superior para optimizar los puntos de entrada. Para limitar las pérdidas, el EA utiliza stop loss y take profit fijos para cada operación.
  • Esta estrategia única permite a Strategist scalping optimizar la gestión del riesgo y minimizar las pérdidas. Al aprovechar el poder de la negociación con múltiples pares de divisas, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resistencia en condiciones de mercado difíciles.
SOLO QUEDAN 05 COPIAS A $50. PROXIMO PRECIO $100

Recomendaciones

  • Marco temporal: M5
  • Depósito mínimo: $100
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Zero con spreads muy bajos.
  • Broker: Exness, Tickmill, IC Markets
  • Usa VPS para mantener tu EA funcionando 24/7 (Altamente recomendado)

Instalación recomendada

  • Deslizamiento = 3
  • Maxspread = 10
  • Lotes Fijos = 0.01
  • Autolot = true
  • Riesgo = 5
  • StopLoss = 25
  • TakeProfit = 10
  • TradeMonday = true: Activa/desactiva la negociación el lunes.
  • TradeTuesday = true: Activa/desactiva las operaciones del martes.
  • TradeWednesday = true: Activa/desactiva las operaciones del miércoles.
  • TradeThursday = true: Activa/desactiva la negociación el jueves.
  • TradeFriday = true: Activa/desactiva la negociación el viernes.

Comentarios 5
termit520
95
termit520 2025.12.17 23:16 
 

Hi there, I bought the EA and I had one trade since 48 hours now. Based on the author's feedback, the EA needs some time in the beginning. I will monitor and update my review going forward,too

John Michael Smith
32
John Michael Smith 2025.12.12 08:33 
 

A great robot at an incredibly low price. thanks

Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.12.11 12:53 
 

It works while preserving capital

Respuesta al comentario