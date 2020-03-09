AuricPercent Grid EA

AuricPercent Grid EA ist ein Expert Advisor für prozentuales Grid- und Portfoliomanagement, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber so skaliert ist, dass er für alle Instrumente (Forex-Paare, Metalle, Indizes usw.) funktioniert und nach dem Long-Only-Prinzip (nur Kauf) arbeitet.

Der entscheidende Unterschied dieses Expert Advisors (EA) besteht darin, dass Rasterabstände und Gewinnziele als Prozentsatz (%) des Preises anstatt in Pips/Punkten berechnet werden. Dadurch werden Inkonsistenzen reduziert, die durch „Pip-Wert/Ziffer/Volatilität“ bei verschiedenen Symbolen entstehen können.


Strategieübersicht

  1. Der EA eröffnet ausschließlich Kaufpositionen (Long-Positionen).

  2. Wenn der Preis wieder den festgelegten GridStepPercent erreicht, wird ein neuer Kaufauftrag hinzugefügt.

  3. Der lotgewichtete Durchschnittspreis der offenen Kaufpositionen wird berechnet.

  4. Wenn der Preis um BasketTP_Percent über den Durchschnitt steigt, wird der Warenkorb mit einem Gewinn geschlossen (alle Positionen werden geschlossen).

  5. Optionale Module können verwendet werden, um Funktionen wie (wahr/falsch) Risikomanagement, Volatilitätsschutz, Zeitfilter, Teilabschaltung usw. zu aktivieren.


Warum ein „prozentbasiertes“ Raster?

Die gleiche Einstellung gilt für pip-basierte Systeme:

  • In XAUUSD, sehr häufig/sehr selten,

  • Bei EURUSD ist das anders.

  • In den Indizes kann es sich völlig anders verhalten.

Der prozentuale Ansatz skaliert jedoch proportional zum Preis:

  • Es liefert eine "ähnliche" Reaktion auf verschiedene Symbole.

  • Es reduziert die Verwechslung von Ziffern und Pips.

  • Es sorgt für ein konsistenteres Parameterverhalten bei Langzeittests.


Risikowarnung (Sehr wichtig)

Grid-/Martingal-Logik kann bei starken und lang anhaltenden Trends zu hohen Drawdowns führen.
Folgende Risiken bestehen stets:

  • Die Warenkorbgröße kann sich bei längeren Abwärtstrends erhöhen.

  • Es kann zu unzureichenden Sicherheitsmargen kommen.

  • Unerwartete Verluste können in Zeiten von Informationslücken/Nachrichten/geringer Liquidität auftreten.

Dieser EA bietet keine Garantie für die Kapitalsicherheit.
Bevor Sie es in einem echten Konto verwenden, müssen Sie Folgendes beachten:

  • Langzeit-Backtest,

  • Vorwärtstest (Demo),

  • schrittweise Verwendung bei kleinen Losgrößen
    empfohlen.


Wichtige Hinweise zur Einhaltung der MQL5-Marktprüfung

  • Der Expert Advisor (EA) beinhaltet eine Margin-Guard-Logik, um bei unzureichender Margin das wiederholte Auslösen von Order-Spamming zu verhindern. Er versucht, die Positionsgröße automatisch zu reduzieren, wenn die Margin niedrig ist; ist dies nicht möglich, wird die Position nicht eröffnet.

  • Die Rückgabewerte von OrderClose() werden überprüft (wodurch die bei der Überprüfung häufig auftretenden Warnungen „sollte überprüft werden“ vermieden werden).

  • Zeitfilter und die Option „Alle Operationen beim Schließen beenden“ bieten dem Benutzer eine klare Kontrolle.


Kernfunktionen

  • Long-only (nur Kauf)

  • Rasterschrittprozentsatz

  • Prozentbasierter Warenkorb-Gewinnmitnahmebetrag (BasketTP_Percent)

  • Grundstückserweiterung (Martingal): Mit Grundstücksmultiplikator (vom Benutzer gesteuert)

  • Ein Symbol / ein EA-Steuerelement: MagicNumber


Optionale Module (wahr/falsch)

  • Handelszeiten (Zeitfilter)
    Es eröffnet Positionen innerhalb des festgelegten Zeitraums.
    Optional: Alle Positionen zum Handelsschluss schließen (tägliche Flatrate).

  • Spread Guard (% Spread-Filter)

  • ATR-basierter Mindestabstand (wenn ATR zu groß ist, erhöht sich der Schritt/TP)

  • Zeitbremse (Mindestzeit zwischen den Arbeitsgängen)

  • Regimefilter (Beschränkt die Hinzufügung von Positionen basierend auf der Trendstärke unter Verwendung von EMA/ADX)

  • Equity-Kill-Switch (kühlt alle Prozesse ab, wenn der maximale Equity-Kill-Switch-Wert überschritten wird)

  • Volatilitätsschutz (ATR%) (Pause/Abschaltung bei übermäßiger Volatilität)

  • Maximale Gesamtzahl der Parzellen (Gesamtanzahl der Parzellen)

  • Teilweises Schließen (Verringern des Gewichts des Korbes durch teilweises Schließen beim Annähern an das Ziel)

Zusätzlicher Schutz: Margin Guard

  • Die Berechtigung zur Margin-Finanzierung wird vor dem Versand der Bestellung geprüft.

  • Die Losgröße wird bei Bedarf automatisch reduziert.

  • Reicht dies nicht aus, werden die Bestellversuche abgebrochen (wodurch die während des Audits festgestellten 134 Fehler reduziert werden).


Gebrauchsanweisung

  1. Öffnen Sie das MT4-Terminal → Laden Sie den Expert Advisor (EA) von der Produktseite in Ihr Terminal herunter.

  2. MT4 neu starten / EA im Navigator anzeigen.

  3. Fügen Sie es einem Chart hinzu (Vorschlag: XAUUSD H1/H4).

  4. „AutoTrading“ muss aktiviert sein.

  5. Konfigurieren Sie die Eingabeeinstellungen entsprechend der Kontogröße.


Empfohlene Anfangseinstellungen

Dieser Expert Advisor (EA) ist kostenlos und kann je nach Broker/Kontobedingungen variieren. Allgemeine Vorgehensweise:

  • Für kleine Konten: BaseLot ist niedrig, LotMultiplier ist niedrig, MaxOrders ist niedrig.

  • Aus Sicherheitsgründen wird folgende Kombination empfohlen: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (täglich pauschal).

  • Erster Test: Demokonto + langfristiges (mindestens einige Jahre) Backtesting


Parameterbeschreibungen (Kurzanleitung) Grundlagen

  • BaseLot: Die Losgröße des ursprünglichen Handels.

  • Losmultiplikator: Mit jeder Hinzufügung erhöht sich der Losmultiplikator (höhere Werte erhöhen das Risiko).

  • MaxOrders: Maximale Anzahl offener Kaufaufträge.

  • GridStepPercent: Einfügungsintervall (%) bei Kursumkehr

  • BasketTP_Percent: Zielvorgabe für den Warenkorbgewinn (%)

Schutz / Filter

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Verhindert Trades, wenn der Spread zu hoch ist.

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Erhöht Schrittweite/TP, wenn ATR hoch ist.

  • UseTimeBrake: Mindestzeit zwischen Transaktionseinfügungen.

  • UseRegimeFilter: Beschränkt Hinzufügungen in Trendsituationen unter Verwendung von EMA/ADX.

  • UseEquityKillSwitch: Schließt den Warenkorb, wenn das Eigenkapital-Auszahlungslimit überschritten wird.

  • UseVoltageGuard: Anhalten/Beenden, wenn der ATR%-Schwellenwert überschritten wird.

  • UseMaxTotalLots: Gesamtanzahl der Grundstücke

  • UsePartialClose: Führt beim Annähern an das Ziel ein teilweises Herunterfahren durch.

  • UseTradingHours: Öffnet keine Positionen außerhalb des angegebenen Zeitraums.

  • CloseAllAtSessionEnd: Schließt alle Sitzungen zum Sitzungsschluss (täglich pauschal)

  • UseMarginGuard: Reduziert die Positionsgröße / stoppt die Eröffnung von Positionen, wenn die Margin nicht ausreicht.


Häufig gestellte Fragen

1) Warum eröffnet der EA manchmal keine Trades?
Ausgewählte Filter (Handelszeiten, Spread-Schutz, Regime-Filter, Margin-Schutz usw.) verhindern möglicherweise, dass Sie neue Positionen eröffnen können.

2) Ist die Fehlermeldung „Nicht genügend Geld / Fehler 134“ möglich?
Margin Guard reduziert automatisch die Positionsgröße oder stoppt den Handel, um diese Situation zu entschärfen. Bei zu aggressiven Einstellungen kann es jedoch weiterhin zu einer Margin-Insuffizienz kommen.

3) Mit welchen Symbolen funktioniert es?
Es ist für die Verwendung mit allen Symbolen konzipiert. Die Performance kann jedoch je nach Symbol/Broker variieren. Für XAUUSD wird eine optimierte Nutzung empfohlen.

4) Ist das Martingale-System gefährlich?
Ja, bei falscher Konfiguration besteht ein hohes Risiko. Schutzmechanismen wie LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots und der Kill-Switch müssen korrekt angewendet werden.


Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor (EA) stellt keine Finanzberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Nutzer trägt das gesamte Risiko. Wir empfehlen dringend, vor der Aktivierung eines Echtgeldkontos ein Demokonto zu nutzen.

Beispielvoreinstellungen Konservativ (Empfohlen)

  • Grundgrundstück: niedrig

  • Losmultiplikator: 1,10–1,20

  • Maximale Bestellmenge: 4–7

  • GridStepPercent: höher

  • MaxTotalLots: aktiviert

  • EquityKillSwitch: aktiviert

  • Handelszeiten + Alle schließen bei Sitzungsende: an

Aggressiv (Hohes Risiko)

  • LotMultiplikator hoch

  • MaxOrders hoch

  • Ziel ist ein schneller Abschluss mit einem kleinen TP (Triple Tip).

Dieser Modus ist mit hohen Risiken verbunden und wird nicht empfohlen.


