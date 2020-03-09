AuricPercent Grid EA

AuricPercent Grid EAは、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。

このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。


戦略概要

  1. EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。

  2. 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。

  3. 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。

  4. 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。

  5. オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャットダウンなど）を有効にできます。


なぜ「% (パーセンテージ) ベース」のグリッドなのでしょうか?

同じ設定が pip ベースのシステムにも適用されます。

  • XAUUSDでは、非常に頻繁に/非常にまれに、

  • EURUSDの場合は違います。

  • インデックスではまったく異なる動作をする可能性があります。

ただし、パーセンテージベースのアプローチは価格に応じて調整されます。

  • 異なるシンボルに対して「同様の」応答を返します。

  • 数字とピップの混乱を軽減します。

  • 長期テストにおいて、より一貫したパラメータ動作を実現します。


リスクアラート（非常に重要）

グリッド/マーチンゲール ロジックは、強力で長期的なトレンドにおいて大きなドローダウンを生み出す可能性があります。
以下のリスクは常に存在します。

  • 長期の下降トレンドではバスケットのサイズが増加する可能性があります。

  • マージン不足が発生する可能性があります。

  • ギャップ/ニュース/流動性が低い期間中は予期しない損失が発生する可能性があります。

この EA は資本の安全性を保証するものではありません。
実際のアカウントで使用する前に、次の操作を行う必要があります。

  • 長期バックテスト、

  • フォワードテスト（デモ）

  • 小ロットで段階的に使用
    推奨。


MQL5 市場監査コンプライアンスに関する重要な注意事項

  • EAには、証拠金不足時に注文のスパムを防ぐためのマージンガードロジックが搭載されています。証拠金が低い場合、自動的にロットサイズを縮小しようとします。これが不可能な場合は、取引の開始を停止します。

  • OrderClose() の戻り値がチェックされます (監査中に頻繁に発生する「チェックする必要があります」という警告を防止します)。

  • 時間フィルターと「終了時にすべての操作を閉じる」オプションにより、ユーザーは明確な制御を行うことができます。


機能 コア機能

  • ロングオンリー（買いのみ）

  • グリッドステップのパーセンテージ

  • パーセントベースのバスケットテイクプロフィット（BasketTP_Percent）

  • ロット拡張（マーチンゲール）：LotMultiplier（ユーザー制御）を使用

  • 1つのシンボル/1つのEAコントロール: MagicNumber


オプションモジュール（true/false）

  • 取引時間（時間フィルター）
    指定された時間枠内で取引を開始します。
    オプション: 取引終了時にすべての取引を終了します (日次フラット)。

  • スプレッドガード（%スプレッドフィルター）

  • ATRベースの最小距離（ATRが大きすぎると、ステップ/TPが増加します）

  • タイムブレーキ（操作間の最小時間）

  • レジームフィルター（EMA/ADXを使用してトレンドの強さに基づいて取引の追加を制限）

  • エクイティ キル スイッチ (エクイティ キル スイッチの最大値を超えるとすべてのプロセスを冷却します)

  • ボラティリティガード（ATR％）（過剰なボラティリティの場合は一時停止/停止）

  • 最大合計ロット数（合計ロット制限）

  • パーシャルクローズ（ターゲットに近づくにつれてバスケットを部分的に閉じて軽量化する）

追加保護：マージンガード

  • 注文が送信される前に、証拠金の適格性が確認されます。

  • 必要に応じてロットサイズは自動的に縮小されます。

  • これが不十分な場合、注文の試行は停止されます (監査中に確認された 134 件のエラーが削減されます)。


使用方法

  1. MT4ターミナルを開く→製品ページからEAをターミナルにダウンロードします。

  2. MT4を再起動し、ナビゲーターでEAを確認します。

  3. チャートに追加します (推奨: XAUUSD H1/H4)。

  4. 「自動取引」を有効にする必要があります。

  5. アカウントのサイズに応じて入力設定を構成します。


推奨初期設定

このEAは無料ですが、ブローカーや口座の状況によって異なる場合があります。一般的なアプローチ：

  • 小口口座の場合: BaseLot が低く、LotMultiplier が低く、MaxOrders が低くなります。

  • セキュリティ上、次の組み合わせが推奨されます: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (日次フラット)。

  • 最初のテスト: デモアカウント + 長期（少なくとも数年）のバックテスト


パラメータの説明（クイックガイド）基本

  • BaseLot: 最初の取引のロットサイズ。

  • LotMultiplier: 追加ごとのロット乗数（値が高いほどリスクが増加）

  • MaxOrders: オープン BUY 注文の最大数。

  • GridStepPercent: 価格反転時の挿入間隔（％）

  • BasketTP_Percent: バスケット利益目標（%）

保護/フィルター

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: スプレッドが過剰な場合は取引を防止します。

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: ATR が高い場合にステップ/TP を増加させます。

  • UseTimeBrake: トランザクション挿入間の最小時間。

  • UseRegimeFilter: EMA/ADX を使用してトレンド状況での追加を制限します。

  • UseEquityKillSwitch: エクイティドローダウン制限を超えたときにバスケットをクローズします。

  • UseVoltageGuard: ATR% しきい値を超えたときに一時停止/停止します。

  • UseMaxTotalLots: 合計ロット制限

  • UsePartialClose: ターゲットに近づくときに部分的なシャットダウンを実行します。

  • UseTradingHours: 指定された時間範囲外で取引を開きません。

  • CloseAllAtSessionEnd: 終了時間にすべてのセッションを終了します（毎日フラット）

  • UseMarginGuard: マージンが不十分な場合はロットサイズを減らし、取引の開始を停止します。


よくある質問

1) EA が取引を開始しないことがあるのはなぜですか?
選択したフィルター (取引時間、スプレッド ガード、レジーム フィルター、マージン ガードなど) により、新しい取引を開始できない可能性があります。

2) 「残高不足/エラー134」は起こり得ますか？
マージンガードは、ロットサイズを自動的に縮小するか、取引を停止することで、この状況を緩和します。ただし、過度に積極的な設定では、依然として証拠金不足が発生する可能性があります。

3) どの記号が使用できますか?
すべての銘柄で動作するように設計されています。ただし、銘柄やブローカーによってパフォーマンスが異なる場合があります。XAUUSDの場合は最適化された使用をお勧めします。

4) マーチンゲール法は危険ですか?
はい、設定を誤ると大きなリスクを伴います。LotMultiplier、MaxOrders、MaxTotalLots、キルスイッチなどの保護機能を正しく使用する必要があります。


免責事項

このEAは金融アドバイスではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。すべてのリスクはユーザーの責任となります。リアル口座に切り替える前に、デモ口座でテストすることを強くお勧めします。

プリセット例 保守的 (推奨)

  • ベースロット: 低

  • ロット乗数: 1.10～1.20

  • 最大注文数: 4～7

  • GridStepPercent: 高い

  • MaxTotalLots: 有効

  • EquityKillSwitch: 有効

  • TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: オン

攻撃的（高リスク）

  • ロット乗数が高い

  • MaxOrdersが高い

  • 小さなTP（トリプルチップ）で素早いクローズを狙う。

このモードはリスクが高いため、推奨されません。


おすすめのプロダクト
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
エキスパート
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Big Deal
Ong Wee Kiat
エキスパート
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
エキスパート
Golden King Expert Advisor は、主に金 (XAU/USD) の取引に焦点を当てた独自のスキャルピング戦略を備えた外国為替市場向けに特別に設計された自動取引プログラムです。 この EA は、金の価格変動から高頻度かつ迅速にお金を稼ぐ方法を探しているトレーダー向けに設計されています。 「ゴールデンキング」の主な特徴: スキャルピング戦略: この EA はスキャルピング戦略を使用します。これは、ポジションを短期間 (多くの場合数分以内) にオープンおよびクローズすることを意味します。 これにより、小さな価格変動でもすぐに利益を得ることができます。 独自の開発: アドバイザーの作成者は、金市場で最適な結果を得るために独自かつ洗練された戦略の開発に特別な注意を払いました。 自動取引: Golden King は完全に自動化されており、人間の介入を必要とせずに 24 時間年中無休で操作できます。 トレーダーはパラメータを調整して結果を監視するだけで済みます。 リスクコンプライアンス: この EA には通常、損失を最小限に抑え、トレーダーの投資を保護するためのス
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
エキスパート
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
エキスパート
Strategy Bybit Scalper - fully automated cryptocurrency trading algorithm, the main direction of the trading advisor for trading on the Bybit crypto exchange, IC Markets and other crypto exchanges and low spread brokers. The algorithm bybit scalping does not use dangerous trading methods - martingale, grid and averaging, it always uses only fixed stop loss, take profit and built-in trailing stop. To trade, install the adviser on the M1, M5, M15, H1 chart, cryptocurrency (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSD
FREE
IMA Recover Loss
Paranchai Tensit
エキスパート
IMA Recover Loss is the expert advisor based on moving average and some technical indicators. This concept uses statistical tools that help in price analysis. By creating a trend line to find trading signals. This expert advisor has developed and improved the moving average to work well with current data and reduce delays. Long and Short Trade Signals: The method for using the Multiple Moving Average indicator is to trade a basic moving average crossover system using all of the MAs. This system
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
エキスパート
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
エキスパート
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This expert is created by almost free artificial intelligence (Chat GPT) This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136347 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in variou
FREE
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
ユーティリティ
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Forest
Vadim Podoprigora
エキスパート
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
エキスパート
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
エキスパート
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
エキスパート
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
エキスパート
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
EA Black Spark
Suparma Suparma
エキスパート
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
エキスパート
Atena スペシャリストは、ロボット自身の傾向と戦略を操作することを目的としたメタ トレーダー用のロボットです。 Atena Gold EA を無料で入手し、アカウントにインストールして動作させてください。プライベート メッセージを送ってください。 Atena は、アメリカン メタル (GOLD、XAUUSD) をより安全に動作させるために開発されました。 Atena GOLD は長期的なロボットであり、毎週および毎月の利益が得られます。クローズするまでに時間がかかることがあっても、あまり心配する必要はありません。 Athena は買いと売りの両方の市場トレンドで動作することを忘れないでください。古い (回復) 注文がオープンしているかどうかに関係なく、資本は常に増加します:)! 以下に 1 年間のバックテストを添付します。質問がある場合、またはテストしたい場合は、Atena を 1 か月間レンタルするか、DEMO バージョンをダウンロードできます。 Athena は市場の両方向に動作し、売買、ヘッジ、ロング注文の保護、利益の獲得を行います。逆トレンドでは、注文回復手順 (マ
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Elvis79
Artem Konkov
4 (1)
エキスパート
This trend Advisor is based on Alexander elder's multi-timeframe strategy. Automatic Advisor "Elvis79" royally strict, reliable and chic. It is optimized for the USDZAR currency pair. With the author's settings is set to the timeframe H4. At the same time, the EA trades at the level of the daily timeframe, that is, it holds the trade for several days. The EA uses a sophisticated trading system "Giant". His whole concept is directed against the risky and irresponsible policies. Before trading on
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
エキスパート
EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
エキスパート
Capybara EA は、ハマ指標に基づく高度な自動トレンド追跡システムです。 市場が弱気になってインジケーターが赤に変わった場合、EA は売ります。市場が強気になってインジケーターが青に変わった場合、EA は買います。 EA は上昇トレンドと下降トレンドの始まりを正確に検出でき、TP に達するまでオープン取引をマーチンゲール/グリッド スタイルで制御します。 推奨ペア: eurusd などのすべての主要なペア。オードゥスド; gbpusd; nzdusd と audcad のようなマイナーなペアも。 NZDCAD; m15 タイムフレームの xauusd を含む eurnzd および eurcad。 開始時間 – EA の開始時間 開始分 – EA の開始分 終了時間 – EA の終了時間 終了分 – EA の終了分 ロット – 取引を開始する最初のロット 可変ロットの使用 – True/False – 資金管理を使用する True/False 0.01 ロットごとのフリー マージン – 0.01 ロットごとのフリー マージン 乗算 – 1.5 などの乗数 最大ロット – 許可され
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
EA Aurum Trader は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
エキスパート
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
作者のその他のプロダクト
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
エキスパート
Callous EA – ルールベースの自動取引システム Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。 システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。 ポジションを開く ポジション管理 ポジションのクローズ 人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。 ライブシグナル（参考用） 実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。 https://www.mql5.com/ja/signals/2349517 このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。 推奨される作業環境 C
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合 「取引を開始する」だけでなく、 資本の保護にも重点を置く エキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。 この EA は 、トレンド内の変動を 活用するインテリジェントなグリッド構造と、 株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の 両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。 1. 概要 Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化された グリッド取引システム です。 戦略1 – 買い（BUY）グリッド 価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。 戦略2 – セールスグリッド これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。 ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAは さまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを 提供します。 2. 主な特徴 デュアル戦略グリッド構造 買いオプションと売
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合 「取引を開始する」だけでなく、 資本の保護にも重点を置く エキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。 この EA は 、トレンド内の変動を 活用するインテリジェントなグリッド構造と、 株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の 両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。 1. 概要 Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化された グリッド取引システム です。 戦略1 – 買い（BUY）グリッド 価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。 戦略2 – セールスグリッド これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。 ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAは さまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを 提供します。 2. 主な特徴 デュアル戦略グリッド構造 買いオプションと売
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Callous EA – ルールベースの自動取引システム Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。 システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。 ポジションを開く ポジション管理 ポジションのクローズ 人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。 ライブシグナル（参考用） 実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。 https://www.mql5.com/ja/signals/2349517 このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。 推奨される作業環境 C
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
AuricPercent Grid EA は、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。 このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。 戦略概要 EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。 オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャッ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信