EngineV12

engineV12 - Rejilla cuantitativa y recuperación EA para MT5

engineV12 es un Asesor Experto de ingeniería cuantitativa para MetaTrader 5, diseñado para AUDCAD y NZDCAD en el marco temporal H1.
El EA se construye utilizando las matemáticas basadas en el precio y la evaluación estadística, sin depender de los indicadores clásicos de retraso como el RSI, las Bandas de Bollinger, MACD, o medias móviles.

El sistema combina la ejecución estructurada en cuadrícula con un modelo de recuperación controlado al estilo martingala, manteniendo niveles explícitos de Stop Loss y Take Profit en cada operación.


Mercado soportado

  • Símbolos: AUDCAD, NZDCAD

  • Marco temporal: H1 (obligatorio)

  • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada)

  • Saldo inicial recomendado: 1.000 $.

Diseño Cuantitativo y Estructural

engineV12 opera utilizando:

  • Matemática directa de precios (no señales indicadoras)

  • Evaluación estadística de las condiciones del mercado

  • Lógica de ejecución adaptativa que responde a los cambios de volatilidad

  • Despliegue de rejilla basado en reglas con escalado controlado de posiciones

El componente de martingala está estrictamente regulado e integrado en el sistema como mecanismo de recuperación, no como esquema de apuestas agresivas.

Ejecución y gestión de operaciones:

  • Negociación totalmente automatizada

  • Gestión de posiciones basada en cuadrícula

  • Recuperación controlada de la martingala

  • Cada posición está protegida por su propio TP y SL

  • Colocación de stop-loss y take-profit en función de la volatilidad

  • Filtros de ejecución internos (diferencial, condiciones, comprobaciones de seguridad)

  • Aislamiento de posiciones basado en números mágicos (seguro para uso multiEA)

Filosofía de riesgo y rendimiento

engineV12 está diseñado con una mentalidad basada en la probabilidad, centrándose en:

  • Expectativa matemática

  • Contención del Drawdown

  • Estabilidad de la secuencia de operaciones

  • Consistencia a largo plazo por encima de la agresividad a corto plazo

El EA puede pausar las operaciones durante condiciones desfavorables - este es un comportamiento de protección intencional.

Entradas y personalización

Todos los parámetros están claramente agrupados:

  • Tamaño del lote y controles de riesgo

  • Límites de rejilla y recuperación

  • Filtros de seguridad

  • Restricciones operativas

Instalación

  1. Conectar engineV12 a un gráfico AUDCAD o NZDCAD H1

  2. Activar Algo Trading

  3. Establezca sus parámetros de riesgo preferidos

  4. Permita que el EA opere automáticamente
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario