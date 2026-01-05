EngineV12
- Asesores Expertos
- Sif-eddine Tabet
- Versión: 2.40
- Activaciones: 5
engineV12 - Rejilla cuantitativa y recuperación EA para MT5
engineV12 es un Asesor Experto de ingeniería cuantitativa para MetaTrader 5, diseñado para AUDCAD y NZDCAD en el marco temporal H1.
El EA se construye utilizando las matemáticas basadas en el precio y la evaluación estadística, sin depender de los indicadores clásicos de retraso como el RSI, las Bandas de Bollinger, MACD, o medias móviles.
El sistema combina la ejecución estructurada en cuadrícula con un modelo de recuperación controlado al estilo martingala, manteniendo niveles explícitos de Stop Loss y Take Profit en cada operación.
Mercado soportado
-
Símbolos: AUDCAD, NZDCAD
-
Marco temporal: H1 (obligatorio)
-
Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada)
-
Saldo inicial recomendado: 1.000 $.
Diseño Cuantitativo y Estructural
engineV12 opera utilizando:
-
Matemática directa de precios (no señales indicadoras)
-
Evaluación estadística de las condiciones del mercado
-
Lógica de ejecución adaptativa que responde a los cambios de volatilidad
-
Despliegue de rejilla basado en reglas con escalado controlado de posiciones
El componente de martingala está estrictamente regulado e integrado en el sistema como mecanismo de recuperación, no como esquema de apuestas agresivas.
Ejecución y gestión de operaciones:
-
Negociación totalmente automatizada
-
Gestión de posiciones basada en cuadrícula
-
Recuperación controlada de la martingala
-
Cada posición está protegida por su propio TP y SL
-
Colocación de stop-loss y take-profit en función de la volatilidad
-
Filtros de ejecución internos (diferencial, condiciones, comprobaciones de seguridad)
-
Aislamiento de posiciones basado en números mágicos (seguro para uso multiEA)
Filosofía de riesgo y rendimiento
engineV12 está diseñado con una mentalidad basada en la probabilidad, centrándose en:
-
Expectativa matemática
-
Contención del Drawdown
-
Estabilidad de la secuencia de operaciones
-
Consistencia a largo plazo por encima de la agresividad a corto plazo
El EA puede pausar las operaciones durante condiciones desfavorables - este es un comportamiento de protección intencional.
Entradas y personalización
Todos los parámetros están claramente agrupados:
-
Tamaño del lote y controles de riesgo
-
Límites de rejilla y recuperación
-
Filtros de seguridad
-
Restricciones operativas
Instalación
-
Conectar engineV12 a un gráfico AUDCAD o NZDCAD H1
-
Activar Algo Trading
-
Establezca sus parámetros de riesgo preferidos
-
Permita que el EA opere automáticamente