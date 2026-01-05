engineV12 - Rejilla cuantitativa y recuperación EA para MT5

engineV12 es un Asesor Experto de ingeniería cuantitativa para MetaTrader 5, diseñado para AUDCAD y NZDCAD en el marco temporal H1.

El EA se construye utilizando las matemáticas basadas en el precio y la evaluación estadística, sin depender de los indicadores clásicos de retraso como el RSI, las Bandas de Bollinger, MACD, o medias móviles.

El sistema combina la ejecución estructurada en cuadrícula con un modelo de recuperación controlado al estilo martingala, manteniendo niveles explícitos de Stop Loss y Take Profit en cada operación.





Mercado soportado

Símbolos: AUDCAD, NZDCAD

Marco temporal: H1 (obligatorio)

Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada)

Saldo inicial recomendado: 1.000 $.

Diseño Cuantitativo y Estructural

engineV12 opera utilizando:

Matemática directa de precios (no señales indicadoras)

Evaluación estadística de las condiciones del mercado

Lógica de ejecución adaptativa que responde a los cambios de volatilidad

Despliegue de rejilla basado en reglas con escalado controlado de posiciones

El componente de martingala está estrictamente regulado e integrado en el sistema como mecanismo de recuperación, no como esquema de apuestas agresivas.

Ejecución y gestión de operaciones:

Negociación totalmente automatizada

Gestión de posiciones basada en cuadrícula

Recuperación controlada de la martingala

Cada posición está protegida por su propio TP y SL

Colocación de stop-loss y take-profit en función de la volatilidad

Filtros de ejecución internos (diferencial, condiciones, comprobaciones de seguridad)

Aislamiento de posiciones basado en números mágicos (seguro para uso multiEA)

Filosofía de riesgo y rendimiento

engineV12 está diseñado con una mentalidad basada en la probabilidad, centrándose en:

Expectativa matemática

Contención del Drawdown

Estabilidad de la secuencia de operaciones

Consistencia a largo plazo por encima de la agresividad a corto plazo

El EA puede pausar las operaciones durante condiciones desfavorables - este es un comportamiento de protección intencional.

Entradas y personalización

Todos los parámetros están claramente agrupados:

Tamaño del lote y controles de riesgo

Límites de rejilla y recuperación

Filtros de seguridad

Restricciones operativas

Instalación