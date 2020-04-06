Nova HAR Trader

Nova HAR Trader es una automatización disciplinada que combina Heiken Ashi y el Índice de Fuerza Relativa (RSI), combinando la suavización de la tendencia con la confirmación del impulso para una ejecución precisa de las operaciones. Este EA analiza las velas Heiken Ashi para identificar una dirección de tendencia clara, mientras que el RSI confirma las condiciones de sobrecompra o sobreventa para filtrar las entradas y salidas.

En lugar de reaccionar a cada pequeña oscilación, Nova HAR Trader espera señales alineadas: las operaciones se toman sólo cuando Heiken Ashi muestra una tendencia clara y el RSI confirma el impulso, reduciendo el ruido y las configuraciones débiles.

Es un enfoque limpio, basado en reglas: operar con estructura, sincronización y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova HAR Trader

  • Heiken Ashi + RSI, totalmente automatizado:
    Combina la suavización de la tendencia y la confirmación del momento con reglas precisas de entrada y salida.

  • Confirmación de Tendencia y Momento:
    Opera sólo cuando la tendencia Heiken Ashi se alinea con las señales RSI.

  • Gestión del riesgo integrada:
    Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Aplicable a todos los mercados:
    Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas - efectivo desde gráficos H1 a diarios.

  • Claro, eficaz y transparente:
    Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova HAR Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para un trading disciplinado basado en la tendencia y el momentum.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.


Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
EclipesPro
Themichl LLC
Asesores Expertos
EclipesPro II es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que utiliza los indicadores FRAMA y VIDYA para el seguimiento de tendencias en los mercados de divisas. Genera señales de compra/venta basadas en los cruces de los indicadores y la posición del precio en relación con FRAMA, con RSI utilizado para el filtrado de salida. El EA emplea estrategias de salida avanzadas, incluido el cierre parcial de posiciones y la triple confirmación. La gestión del riesgo incluye múltiples métodos de dimensionami
FREE
Seek And Finds Eps
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Seek And Find - Asesor experto de cuadrícula adaptable para MetaTrader . Busca el patrón. Encuentra la oportunidad. Seek And Find es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado que combina una estrategia de cuadrícula estructurada con un análisis dinámico del mercado. Identifica zonas de consolidación de precios mediante un sistema de canales basado en barras y activa una secuencia de órdenes calculada cuando se cumplen las condiciones óptimas, todo ello sin depender de indicador
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Visión general: Ravenok Gold MT5 es un robot de trading altamente eficaz diseñado específicamente para operar por la noche en los mercados financieros. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones basadas en estrategias probadas a fondo. El robot opera principalmente durante la noche, cuando la volatilidad del mercado puede ser menor, lo que le permite generar beneficios con un riesgo mínimo. Características principales: Baja Drawdown: NightProfit Trade
FREE
Libim
Tai Fung Pontus To
Asesores Expertos
Libim - Robot de negociación Breakout para MetaTrader 5 Libera el poder de las operaciones de ruptura con Libim , un robot de Forex de vanguardia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Libim se especializa en la identificación y capitalización de oportunidades de ruptura, asegurando que nunca se pierda un movimiento potencial del mercado. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Libim ofrece una solución fiable y automatizada para mejorar su rendimiento comercial. Característ
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
EA BOOM y CRASH Envelopes Scalper MT5 Libere su potencial de trading con el EA BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 , un Asesor Experto meticulosamente diseñado para MetaTrader 5, adaptado específicamente para los índices de alto octanaje Boom and Crash. Este EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una sólida estrategia de scalping, ofreciendo a los operadores una herramienta dinámica para capitalizar los rápidos movimientos del mercado. Si usted es un scalper experimentad
FREE
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Vortex Pro EA Vortex Pro EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado específicamente para el par de divisas   USDCHF   en la temporalidad de   H1 . Opera con una sofisticada estrategia a contra-tendencia, con el objetivo de identificar posibles puntos de reversión del mercado donde una tendencia predominante puede estar perdiendo impulso. Funcionamiento El EA emplea un proceso de confirmación de múltiples capas antes de entrar en cualquier operación: Identificación de la Tenden
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Asesores Expertos
Intrade Sentinel BOS Assistant – Motor de ejecución por estructura del mercado Estructura precisa. Lógica BOS automatizada. Intrade Sentinel BOS Assistant es un EA para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el S&P 500 (US500 / SPX500) , que combina lógica Smart Money con gestión de riesgo controlada y control manual completo mediante panel en el gráfico. Puede usarse en modo totalmente automático o semiautomático . Detecta automáticamente la ruptura de estructura (BOS) y actúa sólo ante im
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Nasdaq Quantum PRO EA
Ilies Zalegh
Asesores Expertos
Nasdaq Quantum EA – El Asesor Experto exclusivo para NASDAQ 100 (US100) Hola traders , Nos enorgullece presentar Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nueva generación para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para NASDAQ 100 (US100) – uno de los índices más poderosos y volátiles del mundo. Después de meses de desarrollo y optimización, este EA fue construido con un objetivo claro: capturar las oportunidades únicas del NASDAQ mientras gestiona el riesgo de manera inteligente y sostenib
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
