Nova HAR Trader es una automatización disciplinada que combina Heiken Ashi y el Índice de Fuerza Relativa (RSI), combinando la suavización de la tendencia con la confirmación del impulso para una ejecución precisa de las operaciones. Este EA analiza las velas Heiken Ashi para identificar una dirección de tendencia clara, mientras que el RSI confirma las condiciones de sobrecompra o sobreventa para filtrar las entradas y salidas.

En lugar de reaccionar a cada pequeña oscilación, Nova HAR Trader espera señales alineadas: las operaciones se toman sólo cuando Heiken Ashi muestra una tendencia clara y el RSI confirma el impulso, reduciendo el ruido y las configuraciones débiles.

Es un enfoque limpio, basado en reglas: operar con estructura, sincronización y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova HAR Trader

Heiken Ashi + RSI, totalmente automatizado:

Combina la suavización de la tendencia y la confirmación del momento con reglas precisas de entrada y salida.

Confirmación de Tendencia y Momento:

Opera sólo cuando la tendencia Heiken Ashi se alinea con las señales RSI.

Gestión del riesgo integrada:

Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a todos los mercados:

Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas - efectivo desde gráficos H1 a diarios.

Claro, eficaz y transparente:

Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova HAR Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para un trading disciplinado basado en la tendencia y el momentum.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.