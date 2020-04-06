Cyberia Pro Sc

Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD

CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600.

Luego $600 para los siguientes 10 compradores

Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores

Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del mercado y la madurez del producto

Descripción del producto

CYBERIA PRO 3.8 es un avanzado Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para operar en condiciones de mercado en tiempo real aprovechando algoritmos de última generación. Integra el análisis de datos de tick en múltiples marcos temporales, la adaptación dinámica de la volatilidad, la confirmación del momentum y sofisticados sistemas de gestión del riesgo y del dinero para navegar eficientemente en entornos de mercado complejos.

Aviso crítico: Limitaciones de las pruebas retrospectivas y enfoque en las operaciones en tiempo real

CYBERIA PRO 3.8 es un EA de scalping basado en ticks diseñado exclusivamente para condiciones de mercado en vivo. Los resultados de las pruebas retrospectivas tienen una validez extremadamente limitada y no pueden representar con exactitud el rendimiento real de las operaciones.

La estrategia empleada por CYBERIA PRO 3.8 depende de la velocidad de los ticks en tiempo real, de las fluctuaciones de los diferenciales y de las complejas microestructuras del mercado, que no pueden reproducirse con precisión en entornos de backtesting.

Los backtests tradicionales no son capaces de modelizar:

Velocidades y secuencias exactas de llegada de los ticks

Cambios dinámicos e instantáneos de los diferenciales

Deslizamiento en tiempo real y latencia en la ejecución de órdenes.

Condiciones reales de mercado bajo volatilidad

Debido a que el Probador de Estrategias de MT5 no puede proporcionar la sincronización exacta de los ticks, los datos de velocidad y las condiciones de ejecución que ofrece el mercado en vivo, las pruebas retrospectivas de este EA producirán resultados poco fiables y a menudo engañosos. Nuestro objetivo no es producir curvas de equidad perfectas a partir de datos históricos, sino demostrar resultados consistentes y robustos de trading en vivo a través de nuestro servicio de streaming 24/5.

Este EA está diseñado para operar en vivo, no para backtesting.

Características técnicas y parámetros

Análisis de mercado y generación de señales

Buffer de datos de ticks reales actualizados dinámicamente para análisis multi-marco de tiempo

Los filtros de velocidad de tick definen velocidades de tick mínimas y máximas para calificar las señales de operación

Confirmación del impulso mediante recuentos de ticks configurables dentro de los búferes móviles.

Los multiplicadores de volatilidad ajustan las distancias de negociación, sintonizando la sensibilidad dinámicamente

Gestión del riesgo y del dinero

Tamaño de lote adaptable en función del saldo de la cuenta y la configuración del riesgo

La gestión del riesgo incorpora rangos de stop loss configurables de 800 a 3000 pips con factores de ajuste basados en la volatilidad

Las operaciones de promediación utilizan cálculos de distancia inteligentes en función de la volatilidad del mercado para evitar reducciones prematuras.

Los límites máximos de las órdenes y los periodos de enfriamiento ayudan a contener la exposición al riesgo.

Ejecución y gestión de órdenes

Tipos de órdenes configurables y dígitos de redondeo para controlar la granularidad.

Los modos de operación separados de COMPRA y VENTA permiten una gestión de doble estrategia

Trailing stops avanzados con cuatro modos que van desde la protección conservadora a la progresiva

Stop loss dinámico basado en ATR y activadores del punto de equilibrio optimizan las salidas

La confirmación multitemporal afina el momento de la salida para reducir los falsos disparos.

Filtrado y adaptación al mercado

Los filtros de diferenciales excluyen los diferenciales altos e inestables.

Los bloqueos opcionales de eventos noticiosos evitan la negociación durante los principales acontecimientos económicos.

La gestión de las sesiones de negociación garantiza que sólo se opere en las franjas horarias preferidas.

Ajustes personalizables

Comprobación manual o automática de diferenciales

Modo de señal inversa para operaciones contra tendencia

Ajustes dinámicos y manuales de take profit y stop loss

Control del horario de negociación, incluidos protocolos de cierre automáticos y definidos por el usuario

Consideraciones sobre comisiones y swaps en el cálculo del tamaño de las posiciones y del riesgo

Descargo de responsabilidad

La negociación de instrumentos financieros conlleva un riesgo considerable y puede dar lugar a la pérdida de todo el capital invertido. Las rentabilidades pasadas, incluidos los resultados de las operaciones en directo mostrados a través del servicio de streaming, no garantizan rentabilidades futuras. Los usuarios deben comprender plenamente estos riesgos y evaluar en consecuencia sus objetivos de inversión antes de utilizar CYBERIA PRO 3.8.