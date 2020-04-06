Cyberia Pro Sc

CYBERIA PRO SCALPER

Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings!

CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios

Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600.
Luego $600 para los siguientes 10 compradores
Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores
Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del mercado y la madurez del producto

Descripción del producto

CYBERIA PRO 3.8 es un avanzado Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para operar en condiciones de mercado en tiempo real aprovechando algoritmos de última generación. Integra el análisis de datos de tick en múltiples marcos temporales, la adaptación dinámica de la volatilidad, la confirmación del momentum y sofisticados sistemas de gestión del riesgo y del dinero para navegar eficientemente en entornos de mercado complejos.

Aviso crítico: Limitaciones de las pruebas retrospectivas y enfoque en las operaciones en tiempo real

CYBERIA PRO 3.8 es un EA de scalping basado en ticks diseñado exclusivamente para condiciones de mercado en vivo. Los resultados de las pruebas retrospectivas tienen una validez extremadamente limitada y no pueden representar con exactitud el rendimiento real de las operaciones.

La estrategia empleada por CYBERIA PRO 3.8 depende de la velocidad de los ticks en tiempo real, de las fluctuaciones de los diferenciales y de las complejas microestructuras del mercado, que no pueden reproducirse con precisión en entornos de backtesting.

Los backtests tradicionales no son capaces de modelizar:

  • Velocidades y secuencias exactas de llegada de los ticks

  • Cambios dinámicos e instantáneos de los diferenciales

  • Deslizamiento en tiempo real y latencia en la ejecución de órdenes.

  • Condiciones reales de mercado bajo volatilidad

Debido a que el Probador de Estrategias de MT5 no puede proporcionar la sincronización exacta de los ticks, los datos de velocidad y las condiciones de ejecución que ofrece el mercado en vivo, las pruebas retrospectivas de este EA producirán resultados poco fiables y a menudo engañosos. Nuestro objetivo no es producir curvas de equidad perfectas a partir de datos históricos, sino demostrar resultados consistentes y robustos de trading en vivo a través de nuestro servicio de streaming 24/5.

Este EA está diseñado para operar en vivo, no para backtesting.

Características técnicas y parámetros

Análisis de mercado y generación de señales

  • Buffer de datos de ticks reales actualizados dinámicamente para análisis multi-marco de tiempo

  • Los filtros de velocidad de tick definen velocidades de tick mínimas y máximas para calificar las señales de operación

  • Confirmación del impulso mediante recuentos de ticks configurables dentro de los búferes móviles.

  • Los multiplicadores de volatilidad ajustan las distancias de negociación, sintonizando la sensibilidad dinámicamente

Gestión del riesgo y del dinero

  • Tamaño de lote adaptable en función del saldo de la cuenta y la configuración del riesgo

  • La gestión del riesgo incorpora rangos de stop loss configurables de 800 a 3000 pips con factores de ajuste basados en la volatilidad

  • Las operaciones de promediación utilizan cálculos de distancia inteligentes en función de la volatilidad del mercado para evitar reducciones prematuras.

  • Los límites máximos de las órdenes y los periodos de enfriamiento ayudan a contener la exposición al riesgo.

Ejecución y gestión de órdenes

  • Tipos de órdenes configurables y dígitos de redondeo para controlar la granularidad.

  • Los modos de operación separados de COMPRA y VENTA permiten una gestión de doble estrategia

  • Trailing stops avanzados con cuatro modos que van desde la protección conservadora a la progresiva

  • Stop loss dinámico basado en ATR y activadores del punto de equilibrio optimizan las salidas

  • La confirmación multitemporal afina el momento de la salida para reducir los falsos disparos.

Filtrado y adaptación al mercado

  • Los filtros de diferenciales excluyen los diferenciales altos e inestables.

  • Los bloqueos opcionales de eventos noticiosos evitan la negociación durante los principales acontecimientos económicos.

  • La gestión de las sesiones de negociación garantiza que sólo se opere en las franjas horarias preferidas.

Ajustes personalizables

  • Comprobación manual o automática de diferenciales

  • Modo de señal inversa para operaciones contra tendencia

  • Ajustes dinámicos y manuales de take profit y stop loss

  • Control del horario de negociación, incluidos protocolos de cierre automáticos y definidos por el usuario

  • Consideraciones sobre comisiones y swaps en el cálculo del tamaño de las posiciones y del riesgo

Descargo de responsabilidad

La negociación de instrumentos financieros conlleva un riesgo considerable y puede dar lugar a la pérdida de todo el capital invertido. Las rentabilidades pasadas, incluidos los resultados de las operaciones en directo mostrados a través del servicio de streaming, no garantizan rentabilidades futuras. Los usuarios deben comprender plenamente estos riesgos y evaluar en consecuencia sus objetivos de inversión antes de utilizar CYBERIA PRO 3.8.


Productos recomendados
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Asesores Expertos
Aquí están los resultados de la prueba forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer es una herramienta de trading innovadora diseñada como un EA (Asesor Experto) de seguimiento de tendencias. Este EA captura con precisión la tendencia del USDJPY combinando múltiples SMA (Medias Móviles Simples), RSI (Índice de Fuerza Relativa) y StdDev (Desviación Estándar). Al usar múltiples SMA, analiza simultáneamente las tendencias en diferentes periodos y, al combinar indicadores como el RSI y el StdDev, detecta
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Asesores Expertos
Atención: Solo cuenta Hedge de Pepperstone Broker. El Quant NAS100 es un asesor experto confiable y experimentado que utiliza su inteligencia artificial cuantitativa GPT-4 para identificar las mejores oportunidades de mercado y maximizar las ganancias al operar el índice NAS100. Utiliza un enfoque tradicional para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, y utiliza órdenes stop y take con órdenes inteligentes que se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado para garantizar los
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Asesores Expertos
Automatización con precisión. Sin sorpresas. Nexus Alpha Engine ofrece un nuevo estándar de precisión en las operaciones : NexusEA, el asesor experto básico de este marco, creado para operadores que exigen una transparencia absoluta y un control total de sus estrategias automatizadas. Con NexusEA , no sólo está comprando un EA; está adquiriendo un potente "constructor de esqueletos de estrategias" Nosotros le proporcionamos el marco robusto y determinista; usted integra sus conocimientos únicos
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Dinámicos: Un Innovador Bot Multidivisa para Operar Automáticamente en Forex Dynamic Pips es una herramienta de alta tecnología para la negociación automatizada en el mercado Forex, diseñada para operadores de todos los niveles. Este robot multidivisa, basado en algoritmos avanzados de análisis de flujos temporales de información, ofrece oportunidades únicas para beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. Operando en cualquier marco temporal y con una variedad de pares de divisas, se
High Frequency AI v5
Biswanath Rou
Asesores Expertos
//+------------------------------------------------------------------+ //| Trader AI de Alta Frecuencia para Oro & BTC para gráficos de 1 min Estrategia avanzada basada en ML | //| Descripción: | //| Este EA utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático | //| para operar con alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y | //| Bitcoin (BTCUSD). Combina múltiples indicadores técnicos, reconocimiento de patrones de precios y análisis predictivo para ejecutar operaciones rápidas con alt
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Asesores Expertos
**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 --- ## **I. Resumen Ejecutivo** Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del rég
Trend light AI
Younes Bordbar
Asesores Expertos
Cualquiera que compre el robot, por favor deje un comentario para que pueda enviarle los valores de entrada óptimos para cada par de divisas para maximizar sus ganancias en el mercado TIEMPO FRIM :15min ¿Está buscando una forma de empezar a operar con bajo riesgo y excelentes resultados? ¿O tal vez está preparado para asumir riesgos ligeramente mayores a cambio de mayores recompensas? Nuestro robot de trading, diseñado para MetaTrader 4 y 5, ¡es exactamente lo que necesita! ¿Por qué elegir este
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
FrankoScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.25 (28)
Asesores Expertos
¡Enhorabuena! ¡Has llegado a la página del Asesor Experto más longevo del mercado Forex! Desde hace más de 5 años este Asesor Experto está en boca de todos y en varios tops. En cualquier foro de Forex puedes encontrar hilos de discusión sobre el experto "FrankoScalp", pero sólo en mql5 puedes comprar la versión original actualizada del experto, así como ponerse en contacto con el autor y entrar en la amigable comunidad de usuarios de AE "FrankoScalp". >>> Chat <<< Detalles de la compra Cuando
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Asesores Expertos
Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Asesores Expertos
¡Hola! Soy un comerciante profesional con experiencia operando en los mercados de margen de Forex y Moscow Exchange. Operando en total durante aproximadamente 14 años. Durante todo el tiempo de negociación, he adquirido un tremendo conocimiento, experiencia y comprensión de la esencia del mercado. Quiero decirte que para un principiante, el mercado parece un lugar para obtener ganancias fáciles. Pero esto es una ilusión y un gran error. El mercado cambia todo el tiempo, la volatilidad cambia, la
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Asesores Expertos
HLB EA - Asesor Experto de Ruptura Alto-Bajo ¡Maximiza tu potencial de trading con una estrategia de breakout de precisión! HLB EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar movimientos explosivos del mercado a través de una estrategia probada High-Low Breakout . Construido para los operadores que exigen fiabilidad, control y transparencia, este EA identifica el impulso de los precios y entra en operaciones cuando la volatilidad se dispara más allá de los niveles
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Asesores Expertos
TrendFusion X es una solución de negociación totalmente automatizada diseñada para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la toma de decisiones estructurada. Combina un modelo de puntuación de tendencias con un análisis multitemporal y una lógica de confirmación para garantizar que las operaciones se ejecuten solo en condiciones técnicamente favorables. Diseñado para entornos de negociación modernos, TrendFusion X se adapta a los cambios en el comportamiento del mercado y se centr
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Asesores Expertos
Múltiples medias móviles exponenciales de dos plazos diferentes se han utilizado en la fabricación de este robot de comercio totalmente automático. Las capturas de pantalla backtest hablar el resto. La cantidad a invertir tiene que ser puesto manualmente en la pestaña de entrada. Así que funciona en todos los tamaños de cuenta. Para obtener los mejores resultados - Plazo = 15M - Apalancamiento = 100 - Par preferido = EURUSD pero da beneficios en otros pares también. - Evite operar entre la últim
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
Otros productos de este autor
Cyberdyne System
Giordan Cogotti
5 (1)
Asesores Expertos
The  Christmas Offer:  ~~First 5 Copies @ $199~~ [SOLD OUT] Next 5 Copies @ $349 (Still 65% OFF from the final price of $999) Status: Only 5 copies left at this tier! 0/5 Cyberdyne System - Inteligencia comercial autónoma de IA de nivel institucional La evolución de la negociación algorítmica ha seguido distintas fases: desde los rígidos sistemas basados en reglas dominantes en los primeros EA minoristas, hasta la integración del aprendizaje automático adaptativo explorado por primera vez por
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
AlphaTradeBot Breakout EA
Giordan Cogotti
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaTradeBot Breakout EA II - Dominio del Breakout Trading en XAUUSD Gráfico 5M Mejor Conjunto : LINK Descripción: Dé rienda suelta al poder de la precisión con el AlphaTradeBot Breakout EA II, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para elevar su experiencia de trading en Forex. Desarrollado por programadores experimentados, este EA es su puerta de entrada al dominio de las estrategias de ruptura, especialmente adaptadas para el gráfico de 5 minutos XAUUSD. Dominio de las estrateg
Gold Prophet X
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
IMPORTANTE: LA ESTRATEGIA SE BASA SOLO EN LA ACCION DEL PRECIO, NO SE UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. NO SE DEJE ENGAÑAR PORQUE TODAS ESTAS ESTRATEGIAS EN VOICE ACTUALMENTE NO ES FACTIBLE HACERLAS FUNCIONAR EN MT4/MT5 SIN UNA CONEXIÓN EXTERNA A UNA FUENTE DE DATOS EXTERNA CON CAPACIDAD DE CÁLCULO IMPORTANTE, ESTO LO PUEDE ENTENDER HASTA UN NIÑO Use the preset in the comments for XAUUSD Puedes adaptar la configuración para el subyacente que quieras, más adelante también se publicarán otros conj
Nexus Triangulum
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
Triángulo Nexus Configuración operativa Adjuntar a cualquier gráfico EUR/USD (cualquier marco temporal; se recomienda M1/M5) Monitoriza tres pares de divisas simultáneamente: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP Saldo mínimo de la cuenta: 500 $. Tipo de cuenta recomendado: Cuentas ECN/Raw Spread para una ejecución óptima Validación del rendimiento En todas las pruebas retrospectivas se utilizaron estos parámetros básicos para obtener resultados coherentes: Tamaño del lote por 1000: 0,5 Multiplicador de b
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario