Rampage Adaptogen Grid FX
- Asesores Expertos
- Temirgali Orazbayev
- Versión: 1.0
🇪🇸 ESPAÑOL (SPANISH)
Sistema de Grid Inteligente para Pares de Divisas Forex
Rampage Adaptogen Grid FX — estrategia automatizada profesional para operar PARES DE DIVISAS FOREX. El sistema funciona bajo el principio de "grid inteligente", colocando órdenes límite en extremos del mercado con promediación controlada.
✅ Solo para pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD y sus cruces
❌ NO para: oro (XAUUSD), plata, índices, acciones, criptomonedas
⚙️ Parámetros de Configuración
CONFIGURACIONES BÁSICAS:
-
Magic Number — identificador único del EA
-
Initial Lot — tamaño inicial de posición (comenzar con 0.01-0.03)
-
Max Trades Series — máximo de promediaciones en serie (5-8)
-
Take Profit — toma de ganancias en pips
CONFIGURACIONES DE GRID:
-
Find HiLo Bars — número de barras para encontrar extremos (10-15)
-
Reset After Bars — reinicio de órdenes después de N barras (previene órdenes "atascadas")
CONFIGURACIONES DE MARTINGALA:
-
Lot Multiplier — multiplicador de volumen para promediar (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — distancia para siguiente promediación (20-35 pips)
-
Secure Martin Target — objetivo de ganancias para cerrar serie completa ($)
-
Reverse Martingale — opción de martingala inversa
⚠️ ADVERTENCIAS IMPORTANTES
ANTES DE USAR:
-
Siempre pruebe en Strategy Tester con diferentes configuraciones
-
Comience con lote mínimo 0.01 en cuenta demo
-
Use solo capital de riesgo
-
Asegúrese de que su bróker no tenga limitaciones en posiciones simultáneas
RIESGOS:
-
La estrategia usa martingala — posibles drawdowns significativos
-
Requiere volumen suficiente de depósito para promediar
-
Funciona solo en pares de divisas líquidos
-
No adecuado para pares exóticos y metales
💡 RECOMENDACIONES DE USO
Depósito:
-
Mínimo: $500 (para lote 0.01)
-
Recomendado: $2000+ (para promediación segura)
-
Óptimo: $5000+
Pares y Timeframes:
-
Mejores pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Timeframes: M15, M30, H1
-
Evitar: períodos de noticias, baja liquidez
🛡️ MECANISMOS DE PROTECCIÓN
-
Reinicio automático de órdenes antiguas
-
Protección contra límites del bróker
-
Filtro por día de la semana
-
Limitación de serie de pérdidas máxima
IMPORTANTE: Esta estrategia ha sido probada con datos históricos, pero resultados pasados no garantizan ganancias futuras. El trading de Forex implica altos riesgos y puede llevar a pérdida del depósito.