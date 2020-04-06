Rampage Adaptogen Grid FX
- Experts
- Temirgali Orazbayev
- Versão: 1.0
🇵🇹 PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
Sistema de Grid Inteligente para Pares de Moedas Forex
Rampage Adaptogen Grid FX — estratégia automatizada profissional para negociar PARES DE MOEDAS FOREX. O sistema funciona no princípio de "grid inteligente", colocando ordens limite em extremos de mercado com média controlada.
✅ Apenas para pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e seus cruzados
❌ NÃO para: ouro (XAUUSD), prata, índices, ações, criptomoedas
⚙️ Parâmetros de Configuração
CONFIGURAÇÕES BÁSICAS:
-
Magic Number — identificador único do EA
-
Initial Lot — tamanho inicial da posição (começar com 0.01-0.03)
-
Max Trades Series — máximo de médias em série (5-8)
-
Take Profit — take profit em pips
CONFIGURAÇÕES DE GRID:
-
Find HiLo Bars — número de barras para encontrar extremos (10-15)
-
Reset After Bars — reset de ordens após N barras (previne ordens "presas")
CONFIGURAÇÕES DE MARTINGALE:
-
Lot Multiplier — multiplicador de volume para média (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — distância para próxima média (20-35 pips)
-
Secure Martin Target — objetivo de lucro para fechar série completa ($)
-
Reverse Martingale — opção de martingale reverso
⚠️ AVISOS IMPORTANTES
ANTES DE USAR:
-
Sempre teste no Strategy Tester com diferentes configurações
-
Comece com lote mínimo 0.01 em conta demo
-
Use apenas capital de risco
-
Certifique-se de que sua corretora não tenha limitações em posições simultâneas
RISCOS:
-
A estratégia usa martingale — possíveis drawdowns significativos
-
Requer volume suficiente de depósito para média
-
Funciona apenas em pares de moedas líquidos
-
Não adequado para pares exóticos e metais
💡 RECOMENDAÇÕES DE USO
Depósito:
-
Mínimo: $500 (para lote 0.01)
-
Recomendado: $2000+ (para média segura)
-
Ótimo: $5000+
Pares e Timeframes:
-
Melhores pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Timeframes: M15, M30, H1
-
Evitar: períodos de notícias, baixa liquidez
🛡️ MECANISMOS DE PROTEÇÃO
-
Reset automático de ordens antigas
-
Proteção contra limites da corretora
-
Filtro por dia da semana
-
Limitação de série de perdas máxima
IMPORTANTE: Esta estratégia foi testada com dados históricos, mas resultados passados não garantem lucros futuros. Negociação Forex envolve altos riscos e pode levar à perda do depósito.