🇵🇹 PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

Sistema de Grid Inteligente para Pares de Moedas Forex

Rampage Adaptogen Grid FX — estratégia automatizada profissional para negociar PARES DE MOEDAS FOREX. O sistema funciona no princípio de "grid inteligente", colocando ordens limite em extremos de mercado com média controlada.

✅ Apenas para pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e seus cruzados

❌ NÃO para: ouro (XAUUSD), prata, índices, ações, criptomoedas

⚙️ Parâmetros de Configuração

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS:

Magic Number — identificador único do EA

Initial Lot — tamanho inicial da posição (começar com 0.01-0.03)

Max Trades Series — máximo de médias em série (5-8)

Take Profit — take profit em pips

CONFIGURAÇÕES DE GRID:

Find HiLo Bars — número de barras para encontrar extremos (10-15)

Reset After Bars — reset de ordens após N barras (previne ordens "presas")

CONFIGURAÇÕES DE MARTINGALE:

Lot Multiplier — multiplicador de volume para média (1.5-2.0)

Distance Martin Pips — distância para próxima média (20-35 pips)

Secure Martin Target — objetivo de lucro para fechar série completa ($)

Reverse Martingale — opção de martingale reverso

⚠️ AVISOS IMPORTANTES

ANTES DE USAR:

Sempre teste no Strategy Tester com diferentes configurações

Comece com lote mínimo 0.01 em conta demo

Use apenas capital de risco

Certifique-se de que sua corretora não tenha limitações em posições simultâneas

RISCOS:

A estratégia usa martingale — possíveis drawdowns significativos

Requer volume suficiente de depósito para média

Funciona apenas em pares de moedas líquidos

Não adequado para pares exóticos e metais

💡 RECOMENDAÇÕES DE USO

Depósito:

Mínimo: $500 (para lote 0.01)

Recomendado: $2000+ (para média segura)

Ótimo: $5000+

Pares e Timeframes:

Melhores pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Timeframes: M15, M30, H1

Evitar: períodos de notícias, baixa liquidez

🛡️ MECANISMOS DE PROTEÇÃO

Reset automático de ordens antigas

Proteção contra limites da corretora

Filtro por dia da semana

Limitação de série de perdas máxima

IMPORTANTE: Esta estratégia foi testada com dados históricos, mas resultados passados não garantem lucros futuros. Negociação Forex envolve altos riscos e pode levar à perda do depósito.