Système de Grille Intelligent pour Paires de Devises Forex
Rampage Adaptogen Grid FX — stratégie automatisée professionnelle pour trader des PAIRES DE DEVISES FOREX. Le système fonctionne sur le principe de "grille intelligente", plaçant des ordres limites aux extrêmes du marché avec moyennisation contrôlée.
✅ Uniquement pour paires de devises: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD et leurs crosses
❌ PAS pour: or (XAUUSD), argent, indices, actions, cryptomonnaies
⚙️ Paramètres de Réglage
RÉGLAGES DE BASE:
-
Magic Number — identifiant unique de l'EA
-
Initial Lot — taille de position initiale (commencer avec 0.01-0.03)
-
Max Trades Series — nombre maximum de moyennes en série (5-8)
-
Take Profit — prise de bénéfices en pips
RÉGLAGES DE GRILLE:
-
Find HiLo Bars — nombre de chandeliers pour trouver les extrêmes (10-15)
-
Reset After Bars — réinitialisation d'ordres après N chandeliers (évite les ordres "bloqués")
RÉGLAGES DE MARTINGALE:
-
Lot Multiplier — multiplicateur de volume pour moyenne (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — distance pour prochaine moyenne (20-35 pips)
-
Secure Martin Target — objectif de profit pour fermer série complète ($)
-
Reverse Martingale — option martingale inverse
⚠️ AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
AVANT UTILISATION:
-
Toujours tester dans Strategy Tester avec différents réglages
-
Commencer avec lot minimum 0.01 sur compte démo
-
Utiliser uniquement capital risque
-
S'assurer que votre broker n'a pas de limitations sur positions simultanées
RISQUES:
-
Stratégie utilise martingale — drawdowns significatifs possibles
-
Requiert volume de dépôt suffisant pour moyenne
-
Fonctionne uniquement sur paires de devises liquides
-
Non adapté aux paires exotiques et métaux
💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
Dépôt:
-
Minimum: $500 (pour lot 0.01)
-
Recommandé: $2000+ (pour moyenne sécurisée)
-
Optimal: $5000+
Paires et Timeframes:
-
Meilleures paires: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Timeframes: M15, M30, H1
-
Éviter: périodes de nouvelles, faible liquidité
🛡️ MÉCANISMES DE PROTECTION
-
Réinitialisation automatique des anciens ordres
-
Protection contre limites du broker
-
Filtre par jour de semaine
-
Limitation de série de pertes maximum
IMPORTANT: Cette stratégie a été testée sur données historiques, mais les résultats passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex comporte des risques élevés et peut entraîner la perte du dépôt.