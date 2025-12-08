🇫🇷 FRANÇAIS (FRENCH)

Système de Grille Intelligent pour Paires de Devises Forex

Rampage Adaptogen Grid FX — stratégie automatisée professionnelle pour trader des PAIRES DE DEVISES FOREX. Le système fonctionne sur le principe de "grille intelligente", plaçant des ordres limites aux extrêmes du marché avec moyennisation contrôlée.

✅ Uniquement pour paires de devises: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD et leurs crosses

❌ PAS pour: or (XAUUSD), argent, indices, actions, cryptomonnaies

⚙️ Paramètres de Réglage

RÉGLAGES DE BASE:

Magic Number — identifiant unique de l'EA

Initial Lot — taille de position initiale (commencer avec 0.01-0.03)

Max Trades Series — nombre maximum de moyennes en série (5-8)

Take Profit — prise de bénéfices en pips

RÉGLAGES DE GRILLE:

Find HiLo Bars — nombre de chandeliers pour trouver les extrêmes (10-15)

Reset After Bars — réinitialisation d'ordres après N chandeliers (évite les ordres "bloqués")

RÉGLAGES DE MARTINGALE:

Lot Multiplier — multiplicateur de volume pour moyenne (1.5-2.0)

Distance Martin Pips — distance pour prochaine moyenne (20-35 pips)

Secure Martin Target — objectif de profit pour fermer série complète ($)

Reverse Martingale — option martingale inverse

⚠️ AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

AVANT UTILISATION:

Toujours tester dans Strategy Tester avec différents réglages

Commencer avec lot minimum 0.01 sur compte démo

Utiliser uniquement capital risque

S'assurer que votre broker n'a pas de limitations sur positions simultanées

RISQUES:

Stratégie utilise martingale — drawdowns significatifs possibles

Requiert volume de dépôt suffisant pour moyenne

Fonctionne uniquement sur paires de devises liquides

Non adapté aux paires exotiques et métaux

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Dépôt:

Minimum: $500 (pour lot 0.01)

Recommandé: $2000+ (pour moyenne sécurisée)

Optimal: $5000+

Paires et Timeframes:

Meilleures paires: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Timeframes: M15, M30, H1

Éviter: périodes de nouvelles, faible liquidité

🛡️ MÉCANISMES DE PROTECTION

Réinitialisation automatique des anciens ordres

Protection contre limites du broker

Filtre par jour de semaine

Limitation de série de pertes maximum

IMPORTANT: Cette stratégie a été testée sur données historiques, mais les résultats passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex comporte des risques élevés et peut entraîner la perte du dépôt.