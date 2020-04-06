Rampage Adaptogen Grid FX

🇷🇺 РУССКИЙ

Интеллектуальная сеточная система для валютных пар Forex

Rampage Adaptogen Grid FX — профессиональная автоматизированная стратегия для торговли ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ FOREX. Система работает по принципу "умной сетки", размещая лимитные ордера на экстремумах рынка с контролируемым усреднением.

 Только для валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и их кроссы
 НЕ для: золота (XAUUSD), серебра, индексов, акций, криптовалют

⚙️ Параметры настройки

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ:

  • Magic Number — уникальный идентификатор советника

  • Initial Lot — начальный объем позиции (начинать с 0.01-0.03)

  • Max Trades Series — максимальное количество усреднений в серии (5-8)

  • Take Profit — тейк-профит в пунктах

НАСТРОЙКИ СЕТКИ:

  • Find HiLo Bars — количество баров для поиска экстремумов (10-15)

  • Reset After Bars — сброс ордеров через N баров (предотвращает "застревание")

НАСТРОЙКИ МАРТИНГЕЙЛА:

  • Lot Multiplier — множитель объема для усреднения (1.5-2.0)

  • Distance Martin Pips — дистанция для следующего усреднения (20-35 пунктов)

  • Secure Martin Target — цель прибыли для закрытия всей серии ($)

  • Reverse Martingale — опция обратного мартингейла

⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

  • Обязательно протестируйте в Strategy Tester с разными настройками

  • Начните с минимального лота 0.01 на демо-счете

  • Используйте только рисковый капитал

  • Убедитесь, что у брокера нет ограничений на количество одновременных позиций

РИСКИ:

  • Стратегия использует мартингейл — возможны значительные просадки

  • Требует достаточного объема депозита для усреднения

  • Работает только на ликвидных валютных парах

  • Не подходит для экзотических пар и металлов

💡 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Депозит:

  • Минимально: $500 (для лота 0.01)

  • Рекомендуется: $2000+ (для безопасного усреднения)

  • Оптимально: $5000+

Пары и таймфреймы:

  • Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • Таймфреймы: M15, M30, H1

  • Избегать: новостных периодов, низкой ликвидности

🛡️ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Автоматический сброс старых ордеров

  • Защита от превышения лимитов брокера

  • Фильтр по дням недели

  • Ограничение максимальной серии убытков

ВАЖНО: Эта стратегия прошла тестирование на исторических данных, но прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Торговля на Forex сопряжена с высокими рисками и может привести к потере депозита.

