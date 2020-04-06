Rampage Adaptogen Grid FX
Интеллектуальная сеточная система для валютных пар Forex
Rampage Adaptogen Grid FX — профессиональная автоматизированная стратегия для торговли ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ FOREX. Система работает по принципу "умной сетки", размещая лимитные ордера на экстремумах рынка с контролируемым усреднением.
✅ Только для валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и их кроссы
❌ НЕ для: золота (XAUUSD), серебра, индексов, акций, криптовалют
⚙️ Параметры настройки
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ:
-
Magic Number — уникальный идентификатор советника
-
Initial Lot — начальный объем позиции (начинать с 0.01-0.03)
-
Max Trades Series — максимальное количество усреднений в серии (5-8)
-
Take Profit — тейк-профит в пунктах
НАСТРОЙКИ СЕТКИ:
-
Find HiLo Bars — количество баров для поиска экстремумов (10-15)
-
Reset After Bars — сброс ордеров через N баров (предотвращает "застревание")
НАСТРОЙКИ МАРТИНГЕЙЛА:
-
Lot Multiplier — множитель объема для усреднения (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — дистанция для следующего усреднения (20-35 пунктов)
-
Secure Martin Target — цель прибыли для закрытия всей серии ($)
-
Reverse Martingale — опция обратного мартингейла
⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
-
Обязательно протестируйте в Strategy Tester с разными настройками
-
Начните с минимального лота 0.01 на демо-счете
-
Используйте только рисковый капитал
-
Убедитесь, что у брокера нет ограничений на количество одновременных позиций
РИСКИ:
-
Стратегия использует мартингейл — возможны значительные просадки
-
Требует достаточного объема депозита для усреднения
-
Работает только на ликвидных валютных парах
-
Не подходит для экзотических пар и металлов
💡 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Депозит:
-
Минимально: $500 (для лота 0.01)
-
Рекомендуется: $2000+ (для безопасного усреднения)
-
Оптимально: $5000+
Пары и таймфреймы:
-
Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Таймфреймы: M15, M30, H1
-
Избегать: новостных периодов, низкой ликвидности
🛡️ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
-
Автоматический сброс старых ордеров
-
Защита от превышения лимитов брокера
-
Фильтр по дням недели
-
Ограничение максимальной серии убытков
ВАЖНО: Эта стратегия прошла тестирование на исторических данных, но прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Торговля на Forex сопряжена с высокими рисками и может привести к потере депозита.