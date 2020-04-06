Rampage Adaptogen Grid FX
- エキスパート
- Temirgali Orazbayev
- バージョン: 1.0
🇯🇵 日本語 (JAPANESE)
外国為替通貨ペア向けインテリジェントグリッドシステム
Rampage Adaptogen Grid FX — 外国為替通貨ペアを取引するためのプロフェッショナル自動化戦略。システムは「スマートグリッド」の原理で動作し、市場の極値に制御された平均化で指値注文を配置します。
✅ 通貨ペアのみ: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSDおよびクロスペア
❌ 対象外: 金(XAUUSD)、銀、指数、株式、暗号通貨
⚙️ 設定パラメータ
基本設定:
-
Magic Number — EAの一意識別子
-
Initial Lot — 初期ポジションサイズ(0.01-0.03から開始)
-
Max Trades Series — シリーズ内の最大平均化回数(5-8)
-
Take Profit — 利益確定ポイント
グリッド設定:
-
Find HiLo Bars — 極値を見つけるためのバー数(10-15)
-
Reset After Bars — Nバー後の注文リセット(「詰まり」注文防止)
マーチンゲール設定:
-
Lot Multiplier — 平均化のボリューム乗数(1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — 次回平均化距離(20-35ピップ)
-
Secure Martin Target — シリーズ全体閉鎖の利益目標($)
-
Reverse Martingale — 逆マーチンゲールオプション
⚠️ 重要な警告
使用前:
-
必ずStrategy Testerで異なる設定でテスト
-
デモ口座で最小ロット0.01から開始
-
リスクキャピタルのみ使用
-
ブローカーの同時ポジション制限がないことを確認
リスク:
-
戦略はマーチンゲールを使用 — 大幅なドローダウン可能性
-
平均化に十分な預金量が必要
-
流動性の高い通貨ペアでのみ動作
-
エキゾチックペアや金属には不適
💡 使用推奨
預金:
-
最小: $500 (ロット0.01用)
-
推奨: $2000+ (安全な平均化用)
-
最適: $5000+
通貨ペアと時間枠:
-
最適ペア: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
時間枠: M15, M30, H1
-
回避: ニュース期間、低流動性
🛡️ 保護メカニズム
-
古い注文の自動リセット
-
ブローカー制限への保護
-
曜日フィルター
-
最大損失シリーズ制限
重要: この戦略は過去データでテスト済みですが、過去の結果は将来の利益を保証しません。外国為替取引は高いリスクを伴い、預金損失につながる可能性があります。