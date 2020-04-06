Impuls Pro Sergey Batudayev エキスパート

EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハン