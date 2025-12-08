Rampage Adaptogen Grid FX

🇹🇷 TÜRKÇE (TURKISH)

Forex Döviz Çiftleri için Akıllı Grid Sistemi

Rampage Adaptogen Grid FX  FOREX DÖVİZ ÇİFTLERİ işlemleri için profesyonel otomatik strateji. Sistem "akıllı grid" prensibiyle çalışarak piyasa ekstremlerine kontrollü ortalamayla limit emirleri yerleştirir.

 Sadece döviz çiftleri için: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve çaprazları
 DEĞİL için: altın (XAUUSD), gümüş, endeksler, hisse senetleri, kripto paralar

⚙️ Ayar Parametreleri

TEMEL AYARLAR:

  • Magic Number — EA benzersiz tanımlayıcı

  • Initial Lot — başlangıç pozisyon büyüklüğü (0.01-0.03 ile başlayın)

  • Max Trades Series — seride maksimum ortalama sayısı (5-8)

  • Take Profit — pip cinsinden kar alma

GRID AYARLARI:

  • Find HiLo Bars — ekstrem bulmak için bar sayısı (10-15)

  • Reset After Bars — N bar sonra emir sıfırlama ("sıkışmış" emirleri önler)

MARTINGAL AYARLARI:

  • Lot Multiplier — ortalama için hacim çarpanı (1.5-2.0)

  • Distance Martin Pips — sonraki ortalama mesafesi (20-35 pip)

  • Secure Martin Target — tüm seriyi kapatma kar hedefi ($)

  • Reverse Martingale — ters martingal seçeneği

⚠️ ÖNEMLİ UYARILAR

KULLANIM ÖNCESİ:

  • Strategy Tester'da farklı ayarlarla mutlaka test edin

  • Demo hesapta minimum lot 0.01 ile başlayın

  • Sadece risk sermayesi kullanın

  • Broker'ınızın eşzamanlı pozisyon limiti olmadığından emin olun

RİSKLER:

  • Strateji martingal kullanır — önemli düşüşler olası

  • Ortalama için yeterli depozito hacmi gerektirir

  • Sadece likit döviz çiftlerinde çalışır

  • Egzotik çiftler ve metaller için uygun değil

💡 KULLANIM ÖNERİLERİ

Depozito:

  • Minimum: $500 (lot 0.01 için)

  • Önerilen: $2000+ (güvenli ortalama için)

  • Optimal: $5000+

Çiftler ve Zaman Dilimleri:

  • En iyi çiftler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • Zaman dilimleri: M15, M30, H1

  • Kaçının: haber dönemleri, düşük likidite

🛡️ KORUMA MEKANİZMALARI

  • Eski emirlerin otomatik sıfırlanması

  • Broker limitlerine karşı koruma

  • Haftanın günü filtresi

  • Maksimum kayıp serisi sınırlaması

ÖNEMLİ: Bu strateji tarihsel verilerle test edilmiştir ancak geçmiş sonuçlar gelecekteki kârları garanti etmez. Forex işlemleri yüksek risk içerir ve depozito kaybına yol açabilir.


