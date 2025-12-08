🇹🇷 TÜRKÇE (TURKISH)

Forex Döviz Çiftleri için Akıllı Grid Sistemi

Rampage Adaptogen Grid FX — FOREX DÖVİZ ÇİFTLERİ işlemleri için profesyonel otomatik strateji. Sistem "akıllı grid" prensibiyle çalışarak piyasa ekstremlerine kontrollü ortalamayla limit emirleri yerleştirir.

✅ Sadece döviz çiftleri için: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve çaprazları

❌ DEĞİL için: altın (XAUUSD), gümüş, endeksler, hisse senetleri, kripto paralar

⚙️ Ayar Parametreleri

TEMEL AYARLAR:

Magic Number — EA benzersiz tanımlayıcı

Initial Lot — başlangıç pozisyon büyüklüğü (0.01-0.03 ile başlayın)

Max Trades Series — seride maksimum ortalama sayısı (5-8)

Take Profit — pip cinsinden kar alma

GRID AYARLARI:

Find HiLo Bars — ekstrem bulmak için bar sayısı (10-15)

Reset After Bars — N bar sonra emir sıfırlama ("sıkışmış" emirleri önler)

MARTINGAL AYARLARI:

Lot Multiplier — ortalama için hacim çarpanı (1.5-2.0)

Distance Martin Pips — sonraki ortalama mesafesi (20-35 pip)

Secure Martin Target — tüm seriyi kapatma kar hedefi ($)

Reverse Martingale — ters martingal seçeneği

⚠️ ÖNEMLİ UYARILAR

KULLANIM ÖNCESİ:

Strategy Tester'da farklı ayarlarla mutlaka test edin

Demo hesapta minimum lot 0.01 ile başlayın

Sadece risk sermayesi kullanın

Broker'ınızın eşzamanlı pozisyon limiti olmadığından emin olun

RİSKLER:

Strateji martingal kullanır — önemli düşüşler olası

Ortalama için yeterli depozito hacmi gerektirir

Sadece likit döviz çiftlerinde çalışır

Egzotik çiftler ve metaller için uygun değil

💡 KULLANIM ÖNERİLERİ

Depozito:

Minimum: $500 (lot 0.01 için)

Önerilen: $2000+ (güvenli ortalama için)

Optimal: $5000+

Çiftler ve Zaman Dilimleri:

En iyi çiftler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Zaman dilimleri: M15, M30, H1

Kaçının: haber dönemleri, düşük likidite

🛡️ KORUMA MEKANİZMALARI

Eski emirlerin otomatik sıfırlanması

Broker limitlerine karşı koruma

Haftanın günü filtresi

Maksimum kayıp serisi sınırlaması

ÖNEMLİ: Bu strateji tarihsel verilerle test edilmiştir ancak geçmiş sonuçlar gelecekteki kârları garanti etmez. Forex işlemleri yüksek risk içerir ve depozito kaybına yol açabilir.