Rampage Adaptogen Grid FX
- Temirgali Orazbayev
- Sürüm: 1.0
🇹🇷 TÜRKÇE (TURKISH)
Forex Döviz Çiftleri için Akıllı Grid Sistemi
Rampage Adaptogen Grid FX — FOREX DÖVİZ ÇİFTLERİ işlemleri için profesyonel otomatik strateji. Sistem "akıllı grid" prensibiyle çalışarak piyasa ekstremlerine kontrollü ortalamayla limit emirleri yerleştirir.
✅ Sadece döviz çiftleri için: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve çaprazları
❌ DEĞİL için: altın (XAUUSD), gümüş, endeksler, hisse senetleri, kripto paralar
⚙️ Ayar Parametreleri
TEMEL AYARLAR:
-
Magic Number — EA benzersiz tanımlayıcı
-
Initial Lot — başlangıç pozisyon büyüklüğü (0.01-0.03 ile başlayın)
-
Max Trades Series — seride maksimum ortalama sayısı (5-8)
-
Take Profit — pip cinsinden kar alma
GRID AYARLARI:
-
Find HiLo Bars — ekstrem bulmak için bar sayısı (10-15)
-
Reset After Bars — N bar sonra emir sıfırlama ("sıkışmış" emirleri önler)
MARTINGAL AYARLARI:
-
Lot Multiplier — ortalama için hacim çarpanı (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — sonraki ortalama mesafesi (20-35 pip)
-
Secure Martin Target — tüm seriyi kapatma kar hedefi ($)
-
Reverse Martingale — ters martingal seçeneği
⚠️ ÖNEMLİ UYARILAR
KULLANIM ÖNCESİ:
-
Strategy Tester'da farklı ayarlarla mutlaka test edin
-
Demo hesapta minimum lot 0.01 ile başlayın
-
Sadece risk sermayesi kullanın
-
Broker'ınızın eşzamanlı pozisyon limiti olmadığından emin olun
RİSKLER:
-
Strateji martingal kullanır — önemli düşüşler olası
-
Ortalama için yeterli depozito hacmi gerektirir
-
Sadece likit döviz çiftlerinde çalışır
-
Egzotik çiftler ve metaller için uygun değil
💡 KULLANIM ÖNERİLERİ
Depozito:
-
Minimum: $500 (lot 0.01 için)
-
Önerilen: $2000+ (güvenli ortalama için)
-
Optimal: $5000+
Çiftler ve Zaman Dilimleri:
-
En iyi çiftler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Zaman dilimleri: M15, M30, H1
-
Kaçının: haber dönemleri, düşük likidite
🛡️ KORUMA MEKANİZMALARI
-
Eski emirlerin otomatik sıfırlanması
-
Broker limitlerine karşı koruma
-
Haftanın günü filtresi
-
Maksimum kayıp serisi sınırlaması
ÖNEMLİ: Bu strateji tarihsel verilerle test edilmiştir ancak geçmiş sonuçlar gelecekteki kârları garanti etmez. Forex işlemleri yüksek risk içerir ve depozito kaybına yol açabilir.