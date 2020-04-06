Rampage Adaptogen Grid FX
- Experten
- Temirgali Orazbayev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🇩🇪 DEUTSCH (GERMAN)
Intelligentes Grid-System für Forex-Währungspaare
Rampage Adaptogen Grid FX — professionelle automatisierte Strategie für den Handel mit FOREX-WÄHRUNGSPAAREN. Das System arbeitet nach dem "Smart Grid"-Prinzip und platziert Limit-Orders an Marktextremen mit kontrolliertem Durchschnitt.
✅ Nur für Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD und deren Kreuze
❌ NICHT für: Gold (XAUUSD), Silber, Indizes, Aktien, Kryptowährungen
⚙️ Einstellungsparameter
GRUNDEINSTELLUNGEN:
-
Magic Number — eindeutige EA-Kennung
-
Initial Lot — anfängliche Positionsgröße (mit 0.01-0.03 beginnen)
-
Max Trades Series — maximale Durchschnittsanzahl in Serie (5-8)
-
Take Profit — Take Profit in Pips
GRID-EINSTELLUNGEN:
-
Find HiLo Bars — Anzahl der Bars für Extremwertsuche (10-15)
-
Reset After Bars — Order-Reset nach N Bars (verhindert "steckende" Orders)
MARTINGALE-EINSTELLUNGEN:
-
Lot Multiplier — Volumenmultiplikator für Durchschnitt (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — Distanz für nächsten Durchschnitt (20-35 Pips)
-
Secure Martin Target — Gewinnziel für gesamte Serienschließung ($)
-
Reverse Martingale — Reverse-Martingale-Option
⚠️ WICHTIGE WARNUNGEN
VOR DEM EINSATZ:
-
Immer im Strategy Tester mit verschiedenen Einstellungen testen
-
Mit minimalem Lot 0.01 auf Demokonto beginnen
-
Nur Risikokapital verwenden
-
Sicherstellen, dass Broker keine Limits für gleichzeitige Positionen hat
RISIKEN:
-
Strategie verwendet Martingale — signifikante Drawdowns möglich
-
Erfordert ausreichendes Depotvolumen für Durchschnitt
-
Funktioniert nur bei liquiden Währungspaaren
-
Nicht geeignet für exotische Paare und Metalle
💡 NUTZUNGSEMPFOHLUNGEN
Einlage:
-
Minimum: $500 (für Lot 0.01)
-
Empfohlen: $2000+ (für sicheren Durchschnitt)
-
Optimal: $5000+
Paare und Zeitrahmen:
-
Beste Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Zeitrahmen: M15, M30, H1
-
Vermeiden: Nachrichtenperioden, niedrige Liquidität
🛡️ SCHUTZMECHANISMEN
-
Automatischer Reset alter Orders
-
Schutz vor Broker-Limits
-
Wochentag-Filter
-
Maximale Verlustserien-Begrenzung
WICHTIG: Diese Strategie wurde mit historischen Daten getestet, aber vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Forex-Handel birgt hohe Risiken und kann zu Einlagenverlust führen.