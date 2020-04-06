🇩🇪 DEUTSCH (GERMAN)

Intelligentes Grid-System für Forex-Währungspaare

Rampage Adaptogen Grid FX — professionelle automatisierte Strategie für den Handel mit FOREX-WÄHRUNGSPAAREN. Das System arbeitet nach dem "Smart Grid"-Prinzip und platziert Limit-Orders an Marktextremen mit kontrolliertem Durchschnitt.

✅ Nur für Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD und deren Kreuze

❌ NICHT für: Gold (XAUUSD), Silber, Indizes, Aktien, Kryptowährungen

⚙️ Einstellungsparameter

GRUNDEINSTELLUNGEN:

Magic Number — eindeutige EA-Kennung

Initial Lot — anfängliche Positionsgröße (mit 0.01-0.03 beginnen)

Max Trades Series — maximale Durchschnittsanzahl in Serie (5-8)

Take Profit — Take Profit in Pips

GRID-EINSTELLUNGEN:

Find HiLo Bars — Anzahl der Bars für Extremwertsuche (10-15)

Reset After Bars — Order-Reset nach N Bars (verhindert "steckende" Orders)

MARTINGALE-EINSTELLUNGEN:

Lot Multiplier — Volumenmultiplikator für Durchschnitt (1.5-2.0)

Distance Martin Pips — Distanz für nächsten Durchschnitt (20-35 Pips)

Secure Martin Target — Gewinnziel für gesamte Serienschließung ($)

Reverse Martingale — Reverse-Martingale-Option

⚠️ WICHTIGE WARNUNGEN

VOR DEM EINSATZ:

Immer im Strategy Tester mit verschiedenen Einstellungen testen

Mit minimalem Lot 0.01 auf Demokonto beginnen

Nur Risikokapital verwenden

Sicherstellen, dass Broker keine Limits für gleichzeitige Positionen hat

RISIKEN:

Strategie verwendet Martingale — signifikante Drawdowns möglich

Erfordert ausreichendes Depotvolumen für Durchschnitt

Funktioniert nur bei liquiden Währungspaaren

Nicht geeignet für exotische Paare und Metalle

💡 NUTZUNGSEMPFOHLUNGEN

Einlage:

Minimum: $500 (für Lot 0.01)

Empfohlen: $2000+ (für sicheren Durchschnitt)

Optimal: $5000+

Paare und Zeitrahmen:

Beste Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Zeitrahmen: M15, M30, H1

Vermeiden: Nachrichtenperioden, niedrige Liquidität

🛡️ SCHUTZMECHANISMEN

Automatischer Reset alter Orders

Schutz vor Broker-Limits

Wochentag-Filter

Maximale Verlustserien-Begrenzung

WICHTIG: Diese Strategie wurde mit historischen Daten getestet, aber vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Forex-Handel birgt hohe Risiken und kann zu Einlagenverlust führen.