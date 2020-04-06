Rampage Adaptogen Grid FX
- 专家
- Temirgali Orazbayev
- 版本: 1.0
🇨🇳 中文 (CHINESE)
外汇货币对智能网格系统
Rampage Adaptogen Grid FX — 用于交易外汇货币对的专业自动化策略。该系统基于"智能网格"原则，在市场极端位置放置限价订单并进行受控平均。
✅ 仅适用于货币对: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD及其交叉盘
❌ 不适用于: 黄金(XAUUSD)、白银、指数、股票、加密货币
⚙️ 参数设置
基本设置:
-
Magic Number — 唯一EA标识符
-
Initial Lot — 起始仓位大小(从0.01-0.03开始)
-
Max Trades Series — 系列中最大平均次数(5-8)
-
Take Profit — 止盈点数
网格设置:
-
Find HiLo Bars — 寻找极值的柱数(10-15)
-
Reset After Bars — N柱后重置订单(防止"卡住"订单)
马丁格尔设置:
-
Lot Multiplier — 平均量乘数(1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — 下一次平均距离(20-35点)
-
Secure Martin Target — 关闭整个系列的利润目标($)
-
Reverse Martingale — 反向马丁格尔选项
⚠️ 重要警告
使用前:
-
务必在策略测试器中用不同设置测试
-
在模拟账户上从最小手数0.01开始
-
仅使用风险资本
-
确保您的经纪商没有同时持仓限制
风险:
-
策略使用马丁格尔 — 可能出现重大回撤
-
需要足够的存款量进行平均
-
仅适用于流动性货币对
-
不适合异国货币对和金属
💡 使用建议
存款:
-
最低: $500 (对于手数0.01)
-
推荐: $2000+ (用于安全平均)
-
最优: $5000+
货币对和时间框架:
-
最佳货币对: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
时间框架: M15, M30, H1
-
避免: 新闻期间, 低流动性
🛡️ 保护机制
-
自动重置旧订单
-
防止经纪商限制
-
星期几过滤器
-
最大亏损系列限制
重要: 此策略已通过历史数据测试,但过去结果不保证未来利润。外汇交易涉及高风险,可能导致存款损失。