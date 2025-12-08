Rampage Adaptogen Grid FX

🇮🇹 ITALIANO (ITALIAN)

Sistema di Griglia Intelligente per Coppie di Valute Forex

Rampage Adaptogen Grid FX — strategia automatizzata professionale per tradare COPPIE DI VALUTE FOREX. Il sistema funziona sul principio di "griglia intelligente", piazzando ordini limite agli estremi di mercato con media controllata.

 Solo per coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e loro incroci
 NON per: oro (XAUUSD), argento, indici, azioni, criptovalute

⚙️ Parametri di Impostazione

IMPOSTAZIONI BASE:

  • Magic Number — identificatore unico EA

  • Initial Lot — dimensione posizione iniziale (iniziare con 0.01-0.03)

  • Max Trades Series — numero massimo medie in serie (5-8)

  • Take Profit — take profit in pip

IMPOSTAZIONI GRIGLIA:

  • Find HiLo Bars — numero barre per trovare estremi (10-15)

  • Reset After Bars — reset ordini dopo N barre (previene ordini "bloccati")

IMPOSTAZIONI MARTINGALA:

  • Lot Multiplier — moltiplicatore volume per media (1.5-2.0)

  • Distance Martin Pips — distanza per prossima media (20-35 pip)

  • Secure Martin Target — obiettivo profitto per chiudere serie completa ($)

  • Reverse Martingale — opzione martingala inversa

⚠️ AVVERTENZE IMPORTANTI

PRIMA DELL'USO:

  • Testare sempre in Strategy Tester con impostazioni diverse

  • Iniziare con lotto minimo 0.01 su conto demo

  • Usare solo capitale rischio

  • Assicurarsi che broker non abbia limitazioni posizioni simultanee

RISCHI:

  • Strategia usa martingala — possibili drawdown significativi

  • Richiede volume deposito sufficiente per media

  • Funziona solo su coppie valuta liquide

  • Non adatto per coppie esotiche e metalli

💡 RACCOMANDAZIONI D'USO

Deposito:

  • Minimo: $500 (per lotto 0.01)

  • Raccomandato: $2000+ (per media sicura)

  • Ottimale: $5000+

Coppie e Timeframe:

  • Migliori coppie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • Timeframe: M15, M30, H1

  • Evitare: periodi notizie, bassa liquidità

🛡️ MECCANISMI DI PROTEZIONE

  • Reset automatico ordini vecchi

  • Protezione contro limiti broker

  • Filtro giorno settimana

  • Limitazione serie perdite massima

IMPORTANTE: Questa strategia è stata testata su dati storici, ma risultati passati non garantiscono profitti futuri. Trading Forex comporta alti rischi e può portare alla perdita del deposito.


