Rampage Adaptogen Grid FX
- Experts
- Temirgali Orazbayev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
🇮🇹 ITALIANO (ITALIAN)
Sistema di Griglia Intelligente per Coppie di Valute Forex
Rampage Adaptogen Grid FX — strategia automatizzata professionale per tradare COPPIE DI VALUTE FOREX. Il sistema funziona sul principio di "griglia intelligente", piazzando ordini limite agli estremi di mercato con media controllata.
✅ Solo per coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e loro incroci
❌ NON per: oro (XAUUSD), argento, indici, azioni, criptovalute
⚙️ Parametri di Impostazione
IMPOSTAZIONI BASE:
-
Magic Number — identificatore unico EA
-
Initial Lot — dimensione posizione iniziale (iniziare con 0.01-0.03)
-
Max Trades Series — numero massimo medie in serie (5-8)
-
Take Profit — take profit in pip
IMPOSTAZIONI GRIGLIA:
-
Find HiLo Bars — numero barre per trovare estremi (10-15)
-
Reset After Bars — reset ordini dopo N barre (previene ordini "bloccati")
IMPOSTAZIONI MARTINGALA:
-
Lot Multiplier — moltiplicatore volume per media (1.5-2.0)
-
Distance Martin Pips — distanza per prossima media (20-35 pip)
-
Secure Martin Target — obiettivo profitto per chiudere serie completa ($)
-
Reverse Martingale — opzione martingala inversa
⚠️ AVVERTENZE IMPORTANTI
PRIMA DELL'USO:
-
Testare sempre in Strategy Tester con impostazioni diverse
-
Iniziare con lotto minimo 0.01 su conto demo
-
Usare solo capitale rischio
-
Assicurarsi che broker non abbia limitazioni posizioni simultanee
RISCHI:
-
Strategia usa martingala — possibili drawdown significativi
-
Richiede volume deposito sufficiente per media
-
Funziona solo su coppie valuta liquide
-
Non adatto per coppie esotiche e metalli
💡 RACCOMANDAZIONI D'USO
Deposito:
-
Minimo: $500 (per lotto 0.01)
-
Raccomandato: $2000+ (per media sicura)
-
Ottimale: $5000+
Coppie e Timeframe:
-
Migliori coppie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Timeframe: M15, M30, H1
-
Evitare: periodi notizie, bassa liquidità
🛡️ MECCANISMI DI PROTEZIONE
-
Reset automatico ordini vecchi
-
Protezione contro limiti broker
-
Filtro giorno settimana
-
Limitazione serie perdite massima
IMPORTANTE: Questa strategia è stata testata su dati storici, ma risultati passati non garantiscono profitti futuri. Trading Forex comporta alti rischi e può portare alla perdita del deposito.