MSX Híbrido Unificado PRO

EA híbrido avanzado que combina filtros Heiken-Ashi Smoothed + Hull MA Smoothed con stops controlados por ATR, breakeven, trailing y protección de capital. Totalmente automatizado y compatible con MQL5 Market.

MSX Unified Hybrid PRO es un Asesor Experto totalmente automatizado que fusiona la detección precisa de tendencias con la gestión inteligente del capital.

Utiliza el suavizado de velas Heiken-Ashi y la confirmación del suavizado de medias móviles Hull para identificar movimientos direccionales limpios, mientras que su motor de riesgo basado en ATR ajusta dinámicamente el stop loss, el take profit y la distancia de arrastre.

Este EA está diseñado para operadores que buscan un sistema robusto, de bajo mantenimiento, que respete la protección del capital y se adapte a la volatilidad - adecuado tanto para la asistencia manual como para el trading totalmente automatizado.

Características principales

Lógica de tendencia híbrida:

Combina la estructura suavizada Heiken-Ashi y la dirección suavizada Hull MA para entradas fiables.

✅ Motor ATR adaptativo:

Calcula automáticamente los niveles SL/TP y trailing en función de la volatilidad actual.

✅ Capital Protection Suite:

Control de pérdidas por operación.

Tope diario de pérdidas y ganancias

Punto de equilibrio y cierre parcial opcionales

Controles de ejecución inteligentes:

Filtros de diferencial y deslizamiento

Modificación segura de las órdenes (detección del nivel de congelación)

Totalmente compatible con netting y hedging

✅ Professional-Grade Build:

Compilación limpia, cero advertencias

Sin DLL, sin WebRequests, sin dependencias

Diseñado para cumplir con MQL5 Market

Parámetros de entrada

Categoría Parámetro Descripción Parámetros de operación Inp_FixedLot Volumen de operación fijo por posición Inp_MagicNumber , Inp_TradeComment Identificadores únicos para el seguimiento de operaciones Motor ATR Inp_ATR_Period , Inp_ATR_SL_Mult , Inp_ATR_TP_Mult Controla el escalado dinámico SL/TP Gestión del riesgo Inp_Use_PerTrade_Loss , Inp_MaxLoss_Percent Límite de riesgo de renta variable por operación Inp_Use_Daily_Loss , Inp_Use_Daily_Profit Límites diarios de protección Gestión de operaciones Inp_Use_Breakeven , Inp_Use_Trailing , Inp_Use_PartialClose Mantenimiento inteligente de posiciones Filtros de ejecución Inp_Use_MaxSpread , Inp_MaxSlippagePts Prevención de operaciones en condiciones inestables Utilidades Inp_DebugMode Modo de registro para desarrolladores (desactivado por defecto)

Uso recomendado

Símbolo: Principales pares FX o XAUUSD

Marco temporal: M5 a H1

Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

Broker: ECN o brokers de bajo spread

Depósito mínimo: 1000 USD (500 - 1000)

Filtro de spread: 30 puntos recomendados para EURUSD

Notas

Sin martingala, rejilla o lógica de arbitraje.

No utiliza librerías externas o DLLs.

Diseñado para la estabilidad, no el bombo - operaciones con menos frecuencia, pero con propósito.

Funciona igual de bien en cuentas demo y reales.

⚙️ Backtesting

Utilice "Cada tick basado en ticks reales" para una mayor precisión.

El EA detecta automáticamente nuevas barras y aplica la normalización ATR interna, asegurando un rendimiento consistente en pruebas y en vivo.

Cambios

v1.12 - Versión lista para el mercado

Motor completo de operaciones seguras

SL/TP adaptable al ATR

Protección diaria contra riesgos

Modo de depuración

Registro conforme a la validación

Soporte

Para consultas, guías de estrategia o consejos de configuración del rendimiento, a través de Comentario.

⚠ Nota importante sobre el Probador de Estrategias vs Pruebas en Mercado Real

Muchos comerciantes confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tienelimitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con mucha protección como MSX AI Scalper Pro.

Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)

El Probador de Estrategiasno simula con precisión

Fluctuaciones de spreads en tiempo real

Filtros de noticias y volatilidad

Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)

Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo

Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).

Comportamiento de la ejecución de los intermediarios (recotizaciones, deslizamientos, desfases de liquidez).

Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas puedenno reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.

✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)

MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar conentradas de mercado real:

Diferenciales y ejecución en vivo

Comportamiento real de la volatilidad

Riesgo dinámico y lógica de protección de capital

Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación

Por esta razón,las pruebas en una cuenta demo ( mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.

Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen laopción dealquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.

Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en vivo.

Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.

⚠️ Renuncia de riesgos

Operar con divisas (Forex), materias primas, índices o criptodivisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento puede jugar tanto a su favor como en su contra. Antes de decidirse a operar, considere detenidamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. No se garantiza que las cuentas obtengan o puedan obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados en las pruebas retrospectivas o en los ejemplos. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, y las estrategias automatizadas pueden funcionar de forma diferente en operaciones reales que en entornos de prueba.

El desarrollador de este Asesor Experto no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o confianza en la información o el software de trading proporcionado.

Utilice este producto bajo su propio criterio y responsabilidad. Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en fondos reales.