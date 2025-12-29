📌 MSX Unified Hybrid EA - Versión Lite

MSX Unified Hy bridEA (Lite) es un Asesor Experto de demostración gratuito diseñado para mostrar el núcleo del motor de tendencia híbrido interno utilizado en los sistemas de trading MSX.

Esta versión Lite se centra únicamente en el comportamiento de entrada y salida, permitiendo a los usuarios observar cómo reacciona la estrategia a las condiciones reales del mercado sin funciones avanzadas de gestión monetaria o protección del capital.

⚙️ Lógica de la estrategia principal

El Asesor Experto opera utilizando un motor de tendencia híbrido codificado internamente, combinando:

Lógica de medias móviles suavizadas (cálculo interno)

Análisis de precios Heiken Ashi suavizado (cálculo interno)

Sólo señales de velas cerradas, sin repintado

Todos los cálculos se realizan dentro del EA, sin indicadores externos, sin DLL y sin archivos adicionales necesarios.

Reglas de negociación (Versión Lite)

Las operaciones se evalúan sólo en el cierre de una nueva vela

Una tendencia → sólo una operación

Sólo una posición a la vez por símbolo

La entrada sólo se permite después de que la operación anterior esté completamente cerrada

La salida se produce cuando se detecta una tendencia opuesta confirmada

Protección incorporada contra entradas rápidas de flip-flop durante pullbacks menores

Propósito de la versión Lite

Esta edición Lite se proporciona para:

Demostrar el comportamiento real de la estrategia en gráficos en vivo.

Permitir a los usuarios observar las entradas y salidas visualmente

Ayudar a los operadores a evaluar la calidad de las señales antes de utilizar las versiones avanzadas

No incluye controles de riesgo avanzados ni optimizaciones de rendimiento que se encuentran en las versiones profesionales.

🔒 Cumplimiento de mercado y validación

Un único archivo EX5

Sin dependencias externas

Sin restricciones de cuenta, símbolo, hora o broker

Totalmente compatible con las reglas de mercado de MetaTrader 5

Validación de mercado automatizada superada

⚠️ Descargo de responsabilidad (Importante)

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines educativos y de evaluación.

La versión Lite no incluye todas las funciones de gestión de riesgos. Los usuarios son responsables de probar el producto en cuentas demo antes de utilizarlo en operaciones reales.

El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras incurridas por el uso de este software.

📝 Notas