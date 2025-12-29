MSX Unified Hybrid EA

📌 MSX Unified Hybrid EA - Versión Lite

MSX Unified Hy bridEA (Lite) es un Asesor Experto de demostración gratuito diseñado para mostrar el núcleo del motor de tendencia híbrido interno utilizado en los sistemas de trading MSX.

Esta versión Lite se centra únicamente en el comportamiento de entrada y salida, permitiendo a los usuarios observar cómo reacciona la estrategia a las condiciones reales del mercado sin funciones avanzadas de gestión monetaria o protección del capital.

⚙️ Lógica de la estrategia principal

El Asesor Experto opera utilizando un motor de tendencia híbrido codificado internamente, combinando:

  • Lógica de medias móviles suavizadas (cálculo interno)

  • Análisis de precios Heiken Ashi suavizado (cálculo interno)

  • Sólo señales de velas cerradas, sin repintado

Todos los cálculos se realizan dentro del EA, sin indicadores externos, sin DLL y sin archivos adicionales necesarios.

Reglas de negociación (Versión Lite)

  • Las operaciones se evalúan sólo en el cierre de una nueva vela

  • Una tendencia → sólo una operación

  • Sólo una posición a la vez por símbolo

  • La entrada sólo se permite después de que la operación anterior esté completamente cerrada

  • La salida se produce cuando se detecta una tendencia opuesta confirmada

  • Protección incorporada contra entradas rápidas de flip-flop durante pullbacks menores

Propósito de la versión Lite

Esta edición Lite se proporciona para:

  • Demostrar el comportamiento real de la estrategia en gráficos en vivo.

  • Permitir a los usuarios observar las entradas y salidas visualmente

  • Ayudar a los operadores a evaluar la calidad de las señales antes de utilizar las versiones avanzadas

No incluye controles de riesgo avanzados ni optimizaciones de rendimiento que se encuentran en las versiones profesionales.

🔒 Cumplimiento de mercado y validación

  • Un único archivo EX5

  • Sin dependencias externas

  • Sin restricciones de cuenta, símbolo, hora o broker

  • Totalmente compatible con las reglas de mercado de MetaTrader 5

  • Validación de mercado automatizada superada

⚠️ Descargo de responsabilidad (Importante)

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines educativos y de evaluación.
La versión Lite no incluye todas las funciones de gestión de riesgos. Los usuarios son responsables de probar el producto en cuentas demo antes de utilizarlo en operaciones reales.

El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras incurridas por el uso de este software.

📝 Notas

  • La versión Lite refleja únicamente el comportamiento del motor central

  • Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado

  • Diseñado para la transparencia y la evaluación honesta


Otros productos de este autor
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indicadores
HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
Indicadores
MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Aumente la precisión de sus operaciones de scalping con un indicador Heiken Ashi sin repintado de última generación El MSX Hybrid Heiken Scalper es un indicador Heiken Ashi no repintado, científicamente diseñado y optimizado para scalping M1 y M5 en MetaTrader 5. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas que preserva la claridad de la tendencia a la vez que filtra el ruido menor del precio, todo ello sin utilizar el suavizado tradicional EMA/WMA/
FREE
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
Msx Plug And Play Scalper
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5) MSX Plug & Play Scalper es un sistema de trading automatizado profesional construido específicamente para el scalping del XAUUSD en el marco temporal M5 . El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs . El objetivo es un crecimiento constante y controlado con una reducción limitada , adecuado para: Prop-firm challenges & funded acc
