Msx AI Scalper EA

Msx AI Scalper EA es un Asesor Experto gratuito creado para demostrar el motor central de la Media Móvil de Doble Casco Suavizado (DSHULL ) utilizado en los sistemas de trading profesionales de la marca MSX.

Este EA se centra únicamente en la lógica central de:

  • Entrada de compra

  • Salida de compra

  • Entrada de venta

  • Salida de venta

basado en inversiones de color confirmadas de MA de Doble Casco Suavizado, ejecutadas estrictamente en velas cerradas para evitar el comportamiento de repintado a nivel del Asesor Experto.

🔍 Cómo funciona el EA (Metodología básica)

El EA calcula internamente una Media Móvil de Doble Casco Suavizado (HULL MA) y monitoriza continuamente su estado de color final:

  • HULL verde → condición alcista

  • HULL rojo → condición bajista

Lógica de entrada

  • Entrada de COMPRA: Se activa cuando la MA HULL cambia de color de Rojo a Verde y la vela está completamente cerrada.

  • Entrada deVENTA: Se activa cuando la MA del HULL cambia de color de verde a rojo y la vela está completamente cerrada.

Sólo se permite una posición por símbolo en cada momento.

Lógica de salida

  • Salida de COMPRA: La posición se cierra inmediatamente cuando la MA HULL cambia a rojo.

  • Salida deVENTA: La posición se cierra inmediatamente cuando HULL MA se vuelve verde.

Esto asegura una verdadera salida basada en la inversión, no dependiente de indicadores que repintan a media barra.

⏱️ Compatibilidad con marcos temporales y símbolos

  • Funciona con cualquier símbolo (Forex, Cripto, Índices, Metales - depende del broker)

  • Compatible con todos los marcos temporales estándar

  • Se observa mejor en M5-H1, pero no se aplica ninguna restricción de marco temporal

  • Totalmente compatible con las cuentas de compensación y cobertura de MT5

⚙️ Modelo Riesgo-Recompensa (Fijo y Transparente)

Msx AI Scalper EA utiliza un modelo fijo de Stop Loss y Take Profit:

  • Stop Loss: Fijo en puntos (definido por el usuario)

  • Take Profit: Fijo en puntos (definido por el usuario)

  • Tamaño del Lote: Fijo (sin martingala, sin incremento de lote)

Esto crea una estructura de riesgo-recompensa clara y predecible, haciendo que el EA sea adecuado para:

  • Observación de estrategias

  • Pruebas a futuro

  • Evaluación educativa del comportamiento de inversión de tendencia

⚠️ En esta versión gratuita no se incluye escalado dinámico de riesgos, lógica de recuperación ni sistemas de protección del capital.

Propósito de este EA gratuito

Este EA se libera intencionalmente como un producto de demostración lite.

Permite a los traders:

  • Observar cómo reacciona el motor central MSX DSHULL a los retrocesos del mercado.

  • Verificar el momento de entrada/salida en condiciones de mercado en vivo

  • Confirmar la alineación con estrategias basadas en indicadores MSX

  • Comprender los fundamentos utilizados en los Asesores Expertos MSX PRO / de pago

Toda la lógica avanzada, incluyendo

  • Sistemas de protección de capital

  • Filtros inteligentes

  • Controles de volatilidad

  • Gestión de sesiones

  • Gestión avanzada del dinero

solo están disponibles en las versiones MSX PRO de pago.

✅ Lo que este EA NO es

  • ❌ No es un servicio de señales

  • ❌ No es un sistema de beneficios garantizados

  • ❌ No es una herramienta automatizada para ganar dinero

Es un escaparate transparente del motor principal, diseñado para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada antes de comprar un producto MSX profesional.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica un alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este producto se proporciona únicamente con fines educativos y de evaluación.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar cualquier Asesor Experto en una cuenta real.

📌 Notas Finales

Msx AI Scalper EA v1.12 representa sólo la capa básica del motor de los sistemas de trading profesionales de MSX.
Se recomienda a los usuarios que estudien detenidamente su comportamiento y lo comparen con los indicadores MSX antes de actualizar a una versión de pago.

🔹 Productos y actualizaciones del vendedor

Puede ver todos los productos, ediciones y actualizaciones aquí:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Pregunta frecuente:

¿Proporcionan archivos .set optimizados para símbolos o plazos específicos?

Respuesta:

Las plataformas MetaTrader admitencientos de símbolos, múltiples marcos temporales, diferentes brokers, tipos de cuenta, niveles de apalancamiento y tamaños de capital. Debido a esta amplia variabilidad,no esprácticamente posible proporcionar archivos .set optimizados para cada posible configuración de trading.

🔹 Versiones FREE / Lite

Las versiones FREE o Lite se proporcionan intencionadamente como:

  • Unademostración funcional de la lógica central del EA.

  • Una forma deprobar la compatibilidad y ejecución del broker

  • Una oportunidad para evaluar el comportamiento de la estrategia antes de actualizarla

Por esta razón

  • Las versiones FREE utilizanparámetros por defecto

  • No se incluyen archivos .set optimizados

  • No seproporciona soporte de configuración personalizada

Este enfoque siguelas normas del Mercado MQL5 y garantiza la transparencia para los usuarios.

🔹 Versiones PRO

Las versiones PRO están diseñadas paratraders serios, incluyendo:

  • Profesionales minoristas

  • Maestros de copy-trading

  • Proveedores de señales

  • Usuarios de cuentas con fondos

Las versiones PRO suelen incluir:

  • Sistemas avanzadosde protección previa y posterior a la entrada

  • Controles de riesgo, equidad y reducción de nivel institucional

  • Unarchivo .set de referencia listo para usar, normalmente optimizado para:
    XAUUSD- marco temporal M5 - capital mínimo de 500 $ ( como ejemplo de referencia)

Además, los usuarios PRO pueden solicitar

  • Un archivo .set a medida

  • Personalizado según susímbolo preferido, marco temporal, tamaño del capital y condiciones del broker, etc.

  • Diseñado para ajustarse a susobjetivos individuales de trading

Nota importante

Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad cambian con el tiempo.
Por lo tanto, ningún EA puede garantizar que un único archivo .set sea "el mejor" para todos los usuarios o para siempre.

El objetivo es proporcionar:

  • Unmarco de trading robusto y seguro

  • Unaconfiguración inicial fiable

  • Y unsoporte de personalización opcional para los usuarios PRO

🧠 Descripción de los Indicadores

Este EA combina una potente Media Móvil de Doble Casco Suavizado personalizada (DSHULL)

- para crear un modelo de trading adaptativo que reacciona a la estructura de precios y a los cambios de volatilidad con precisión.

📈 Requisitos del Indicador:
Este EA hace referencia interna a un indicador personalizado:

  • Master SmoothedHMA Color

Estos indicadoresno forman parte de las herramientas por defecto de MetaTrader 5.
Para ver el comportamiento real de la señal del EA en su gráfico en vivo:

  1. Descargue este indicadorGRATIS desde nuestraPágina de Productos de Mercado MQL5.

  2. Instálelo en su carpeta de Indicadores utilizandola configuración por defecto 21/3

  3. Adjunte el EA a cualquier gráfico - el indicador mostrará visualmente la lógica híbrida de entrada/salida en tiempo real.

⚙️ Compatibilidad:

  • Plataforma:MetaTrader 5

  • Plazos: Todos (optimizado para M5 a H1)

  • Símbolos: Soporte multi-activos (Forex, Índices, Metales, Crypto)

  • Entradas: Totalmente configurable

💡 Nota:
Este Asesor Experto puede funcionar independientemente, pero la confirmación lógica visual (visualización de entrada/salida) requiere el indicador instalado como se mencionó anteriormente.


