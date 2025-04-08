Msx AI Scalper EA- Versión Lite

Msx AI Scalper EA es un Asesor Experto gratuito creado para demostrar el motor central de la Media Móvil de Doble Casco Suavizado (DSHULL ) utilizado en los sistemas de trading profesionales de la marca MSX.

Este EA se centra únicamente en la lógica central de:

Entrada de compra

Salida de compra

Entrada de venta

Salida de venta

basado en inversiones de color confirmadas de MA de Doble Casco Suavizado, ejecutadas estrictamente en velas cerradas para evitar el comportamiento de repintado a nivel del Asesor Experto.

🔍 Cómo funciona el EA (Metodología básica)

El EA calcula internamente una Media Móvil de Doble Casco Suavizado (HULL MA) y monitoriza continuamente su estado de color final:

HULL verde → condición alcista

HULL rojo → condición bajista

Lógica de entrada

Entrada de COMPRA : Se activa cuando la MA HULL cambia de color de Rojo a Verde y la vela está completamente cerrada.

Entrada deVENTA: Se activa cuando la MA del HULL cambia de color de verde a rojo y la vela está completamente cerrada.

Sólo se permite una posición por símbolo en cada momento.

Lógica de salida

Salida de COMPRA : La posición se cierra inmediatamente cuando la MA HULL cambia a rojo.

Salida deVENTA: La posición se cierra inmediatamente cuando HULL MA se vuelve verde.

Esto asegura una verdadera salida basada en la inversión, no dependiente de indicadores que repintan a media barra.

⏱️ Compatibilidad con marcos temporales y símbolos

Funciona con cualquier símbolo (Forex, Cripto, Índices, Metales - depende del broker)

Compatible con todos los marcos temporales estándar

Se observa mejor en M5-H1 , pero no se aplica ninguna restricción de marco temporal

Totalmente compatible con las cuentas de compensación y cobertura de MT5

⚙️ Modelo Riesgo-Recompensa (Fijo y Transparente)

Msx AI Scalper EA utiliza un modelo fijo de Stop Loss y Take Profit:

Stop Loss : Fijo en puntos (definido por el usuario)

Take Profit : Fijo en puntos (definido por el usuario)

Tamaño del Lote: Fijo (sin martingala, sin incremento de lote)

Esto crea una estructura de riesgo-recompensa clara y predecible, haciendo que el EA sea adecuado para:

Observación de estrategias

Pruebas a futuro

Evaluación educativa del comportamiento de inversión de tendencia

⚠️ En esta versión gratuita no se incluye escalado dinámico de riesgos, lógica de recuperación ni sistemas de protección del capital.

Propósito de este EA gratuito

Este EA se libera intencionalmente como un producto de demostración lite.

Permite a los traders:

Observar cómo reacciona el motor central MSX DSHULL a los retrocesos del mercado .

Verificar el momento de entrada/salida en condiciones de mercado en vivo

Confirmar la alineación con estrategias basadas en indicadores MSX

Comprender los fundamentos utilizados en los Asesores Expertos MSX PRO / de pago

Toda la lógica avanzada, incluyendo

Sistemas de protección de capital

Filtros inteligentes

Controles de volatilidad

Gestión de sesiones

Gestión avanzada del dinero

solo están disponibles en las versiones MSX PRO de pago.

✅ Lo que este EA NO es

❌ No es un servicio de señales

❌ No es un sistema de beneficios garantizados

❌ No es una herramienta automatizada para ganar dinero

Es un escaparate transparente del motor principal, diseñado para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada antes de comprar un producto MSX profesional.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica un alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este producto se proporciona únicamente con fines educativos y de evaluación.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar cualquier Asesor Experto en una cuenta real.

📌 Notas Finales

Msx AI Scalper EA v1.12 representa sólo la capa básica del motor de los sistemas de trading profesionales de MSX.

Se recomienda a los usuarios que estudien detenidamente su comportamiento y lo comparen con los indicadores MSX antes de actualizar a una versión de pago.

🔹 Productos y actualizaciones del vendedor

Puede ver todos los productos, ediciones y actualizaciones aquí:

👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Pregunta frecuente:

¿Proporcionan archivos .set optimizados para símbolos o plazos específicos?

Respuesta:

Las plataformas MetaTrader admitencientos de símbolos, múltiples marcos temporales, diferentes brokers, tipos de cuenta, niveles de apalancamiento y tamaños de capital. Debido a esta amplia variabilidad,no esprácticamente posible proporcionar archivos .set optimizados para cada posible configuración de trading.

🔹 Versiones FREE / Lite

Las versiones FREE o Lite se proporcionan intencionadamente como:

Una demostración funcional de la lógica central del EA.

Una forma de probar la compatibilidad y ejecución del broker

Una oportunidad para evaluar el comportamiento de la estrategia antes de actualizarla

Por esta razón

Las versiones FREE utilizan parámetros por defecto

No se incluyen archivos .set optimizados

No seproporciona soporte de configuración personalizada

Este enfoque siguelas normas del Mercado MQL5 y garantiza la transparencia para los usuarios.

🔹 Versiones PRO

Las versiones PRO están diseñadas paratraders serios, incluyendo:

Profesionales minoristas

Maestros de copy-trading

Proveedores de señales

Usuarios de cuentas con fondos

Las versiones PRO suelen incluir:

Sistemas avanzados de protección previa y posterior a la entrada

Controles de riesgo, equidad y reducción de nivel institucional

Unarchivo .set de referencia listo para usar, normalmente optimizado para:

XAUUSD- marco temporal M5 - capital mínimo de 500 $ ( como ejemplo de referencia)

Además, los usuarios PRO pueden solicitar

Un archivo .set a medida

Personalizado según su símbolo preferido, marco temporal, tamaño del capital y condiciones del broker, etc.

Diseñado para ajustarse a susobjetivos individuales de trading

Nota importante

Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad cambian con el tiempo.

Por lo tanto, ningún EA puede garantizar que un único archivo .set sea "el mejor" para todos los usuarios o para siempre.

El objetivo es proporcionar:

Un marco de trading robusto y seguro

Una configuración inicial fiable

Y unsoporte de personalización opcional para los usuarios PRO

🧠 Descripción de los Indicadores

