Ghost version 2

Este Asesor Experto está diseñado para instrumentos de alta volatilidad, especialmente Volatility 75 Index (VIX75) y XAUUSD (Oro).
Utiliza un sólido modelo de ruptura basado en ATR, escalado de posiciones en múltiples capas y un filtro de tendencia opcional para identificar fuerte impulso direccional con control preciso del riesgo.
Funciones principales
1. Motor de entrada por ruptura
Detecta rupturas mediante:
Filtro de volatilidad ATR
Estructura de máximos/mínimos
Filtro de tendencia EMA (opcional)
Filtro horario para entradas precisas
Control de spread en USD evita entradas de baja calidad.
2. Escalado inteligente de posiciones
Hasta 3 operaciones por señal con multiplicador de lotes configurable.
3. SL y TP basados en ATR
SL = ATR × multiplicador
TP = ATR × multiplicador
Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado.
4. Sistema de trailing stop adaptativo
Trailing estándar ATR
Modo agresivo
Trailing más ajustado
Bloqueo de un porcentaje de ganancia (ej. 80%)
SL se ajusta conforme aumenta la ganancia
5. Gestión avanzada del dinero
Lote fijo
Riesgo dinámico basado en la distancia del SL
6. Protección contra drawdown
Límite máximo de DD %
Cierre automático de todas las posiciones (opcional)
Bloqueo de nuevas operaciones durante el DD
Reanudación automática cuando la equidad se recupera
7. Filtros de tiempo de operación
8. Instrumentos compatibles
VIX75
XAUUSD (Oro)
Brokers de índices sintéticos y metales
