Ghost version 2

Este Asesor Experto está diseñado para instrumentos de alta volatilidad, especialmente Volatility 75 Index (VIX75) y XAUUSD (Oro).


Utiliza un sólido modelo de ruptura basado en ATR, escalado de posiciones en múltiples capas y un filtro de tendencia opcional para identificar fuerte impulso direccional con control preciso del riesgo.


Funciones principales


1. Motor de entrada por ruptura

Detecta rupturas mediante:

  • Filtro de volatilidad ATR

  • Estructura de máximos/mínimos

  • Filtro de tendencia EMA (opcional)

  • Filtro horario para entradas precisas


Control de spread en USD evita entradas de baja calidad.


2. Escalado inteligente de posiciones

Hasta 3 operaciones por señal con multiplicador de lotes configurable.


3. SL y TP basados en ATR

  • SL = ATR × multiplicador

  • TP = ATR × multiplicador


Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado.


4. Sistema de trailing stop adaptativo

  • Trailing estándar ATR

  • Modo agresivo

    • Trailing más ajustado

    • Bloqueo de un porcentaje de ganancia (ej. 80%)

    • SL se ajusta conforme aumenta la ganancia


5. Gestión avanzada del dinero

  • Lote fijo

  • Riesgo dinámico basado en la distancia del SL


6. Protección contra drawdown

  • Límite máximo de DD %

  • Cierre automático de todas las posiciones (opcional)

  • Bloqueo de nuevas operaciones durante el DD

  • Reanudación automática cuando la equidad se recupera


7. Filtros de tiempo de operación


8. Instrumentos compatibles

 VIX75

 XAUUSD (Oro)

 Brokers de índices sintéticos y metales

GHOST EA


GHOST EA es un sistema de ruptura rápido y adaptativo diseñado para la extrema volatilidad de V75 y Oro.


 Motor de ruptura inteligente

 SL/TP adaptados por ATR

 Trailing rápido + bloqueo de ganancias

 Escalado de múltiples operaciones

 Sistema completo de protección del capital


GHOST opera en silencio, con precisión y de manera implacable — como un fantasma.


