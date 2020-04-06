Gold Fast Trend

Precio de Navidad.

US$178.00 hasta el 25 de diciembre de 2025.

Después de esa fecha, el precio volverá a US$547.00.





Todas las actualizaciones son gratuitas para siempre.

Este es GoldFastMoney, probado bajo las condiciones más estrictas en varios brókeres, con resultados altamente rentables y consistentes (imágenes a continuación).

En esta última versión, en modo conservador, GoldFastMoney funciona con 10 estrategias avanzadas que trabajan juntas con una precisión impresionante, capaces de generar ganancias altas y consistentes, abriendo operaciones solo cuando todas las estrategias coinciden en que es el momento adecuado.

Este EA no utiliza Martingala.

Fácil instalación y uso simplificado. El EA se entrega configurado para un funcionamiento óptimo.

Requisitos y recomendaciones:

· Par: Oro / XAUUSD

· Periodo temporal: M5

· Brókeres recomendados: TicMil, FpMarkets, IcMarkets, Fusionmarkets o un bróker con spreads bajos.

· Depósito inicial mínimo: US$100 en los niveles más bajos, US$200 en el nivel medio y US$500 en los demás, con un apalancamiento de 1:500.

· Se recomienda usar un VPS para que el Asesor Experto (EA) funcione las 24 horas del día sin interrupciones. El costo mensual de un VPS es de aproximadamente US$10,00 (50 reales).

Después de la compra, envíame un mensaje privado y te enviaré el manual con toda la información necesaria.