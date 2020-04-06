Ema Crossover based Expert

Asesor Experto en Cruce de EMA (EA gratuito para MT5)

Automatice sus operaciones con la estrategia clásica de seguimiento de tendencias

El EA EMA C rossover es una herramienta de trading gratuita y totalmente automatizada diseñada para MetaTrader 5. Simplifica una de las estrategias técnicas más fiables, el cruce de medias móviles, en una solución "lista para usar". Simplifica una de las estrategias técnicas más fiables, el cruce de medias móviles, en una solución "configurable y olvidable" para operadores minoristas.

Perfecto para capturar grandes tendencias en los principales pares de divisas como EURUSD y GBPUSD, este EA se encarga de la entrada, salida y gestión de riesgos para que no tenga que mirar los gráficos todo el día.

Cómo funciona

La estrategia se basa en dos medias móviles exponenciales (EMA). El EA analiza constantemente la acción del precio para detectar cambios de tendencia:

  1. La señal de compra: Cuando la EMA rápida (por defecto: 50) cruza por encima de la EMA lenta (por defecto: 200), indica una tendencia alcista y el EA abre una operación de compra.

  2. Señal de venta: Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta, indica una tendencia bajista y el EA abre una operación de venta.

  3. Salida inteligente: Si aparece una señal en la dirección opuesta, el EA cierra automáticamente las operaciones existentes para proteger su cuenta y sigue la nueva tendencia.

🛡️ Características principales

1. Gestión de riesgo integrada

Mantenga bajo control su reducción con límites de seguridad automáticos:

  • Stop Loss y Take Profit: Viene con ajustes por defecto (50/100 pips) que puede ajustar para adaptarse a la volatilidad de cualquier par.

  • Trailing Stop (Opcional): Active esta opción para dejar correr sus beneficios mientras el EA mueve automáticamente su stop loss detrás del precio.

2. Opciones de tamaño de posición

Elija cuánto capital asignar por operación:

  • Lote fijo: Utilice un volumen constante (por ejemplo, 0,10 lotes) para cada operación.

  • Porcentaje de riesgo: Deje que el EA calcule el tamaño del lote automáticamente en función de un porcentaje del saldo de su cuenta (por ejemplo, arriesgar un 2% por operación).

3. Gestión profesional de operaciones

  • Número Mágico ID: Le permite ejecutar este EA junto con otros robots en la misma cuenta sin interferencias.

  • Validación de señales: Utiliza el análisis "Barra a Barra" para confirmar las señales, evitando entradas falsas durante el ruido del mercado.

⚙️ Configuración recomendada

Este EA es altamente flexible, pero funciona mejor con la siguiente configuración:

  • Símbolos preferidos: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

  • Plazos: H1, H4, o Diario (los plazos más altos generalmente producen tendencias más fiables).

  • Entradas clave:

    • FastEMA_Period: 50

    • Periodo_EMA_lento: 200

    • Stop Loss: 50 Pips

    • Take Profit: 100 Pips

🚀 Cómo instalar y utilizar

  1. Guarde el archivo de código EA como EMA_Crossover_EA.mq5 .

  2. Mueva el archivo a su carpeta MQL5/Expertos en MetaTrader 5.

  3. Abra MetaEditor, compile el archivo (presione F7), y reinicie su terminal.

  4. Arrastre el EA EMA Crossover desde el Navegador a un gráfico (por ejemplo, EURUSD H1).

  5. Ajuste las entradas si es necesario y pulse OK.

  6. Asegúrese de que el botón "Algo Trading" de la barra de herramientas está activado.

Descargo de responsabilidad: Esta herramienta es para backtesting. Siempre pruebe primero en una cuenta demo para entender cómo funciona la estrategia en diferentes condiciones de mercado.


