Daily Gold Breakout Trader

Nombre del producto: Ruptura Diaria del Oro

Una estrategia disciplinada de ruptura de la sesión de EE.UU. para XAUUSD (Oro) que se centra en la captura de movimientos alcistas de alto impulso.

El EA Daily Gold Breakout es un sistema de trading directo y automatizado diseñado específicamente para el mercado XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. Opera bajo una estricta filosofía de "Calidad sobre Cantidad".

Opera bajo una estricta filosofía de "Calidad sobre Cantidad". En lugar de sobre-negociar, este EA espera una configuración específica de alta probabilidad por día durante la volátil apertura de la sesión de EE.UU.. Identifica las fases de consolidación y ejecuta una operación sólo cuando se confirma una fuerte ruptura alcista.

Características principales:

  • Una operación al día: Para evitar la sobreexposición, el EA introduce un máximo de una posición de COMPRA al día. Una vez finalizada una operación (ya sea con beneficios o con pérdidas), la pausa hasta el día siguiente.

  • Lógica de la Sesión de EEUU: Las operaciones se ejecutan específicamente entre las 14:30 y las 18:00 CET, con el objetivo de capturar el impulso generado por la apertura del mercado estadounidense.

  • Detección inteligente de rupturas: No se limita a comprar a ciegas. El sistema analiza el rango de consolidación previo a la sesión y verifica la fuerza de la ruptura mediante filtros de impulso (acción del precio en relación con las medias de barras).

  • Sin métodos peligrosos: Este EA no utiliza técnicas de Martingala, Rejilla o Promedio. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.

Cómo funciona:

  1. Pre-Sesión: El EA monitoriza el mercado antes de la apertura de EEUU para identificar el rango de consolidación.

  2. Inicio de Sesión: A las 14:30 CET, comienza a buscar un fuerte movimiento al alza que rompa el rango establecido.

  3. Entrada: Si el precio rompe al alza con suficiente impulso (comprobado con un umbral de volatilidad), se coloca una orden de COMPRA.

  4. Salida: La operación se gestiona automáticamente a través de un Take Profit o Stop Loss.

Ajustes por defecto y Riesgo:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Dirección: Largo (Compra) solamente

  • Take Profit: 1802 pips (Optimizado)

  • Stop Loss: 5960 pips (Optimizado)

  • Estrategia de Riesgo: Utiliza un stop loss más amplio para adaptarse a la volatilidad natural del oro, con el objetivo de obtener una alta tasa de ganancias en los movimientos de ruptura.

Parámetros:

  • Tamaño del Lote: Volumen de la operación.

  • Horario de la sesión: Horas de inicio y fin ajustables (Por defecto: 14:30 - 18:00 CET).

  • Umbral de ruptura: Sensibilidad de la detección de momentum (Por defecto: multiplicador 1,5x).

  • Periodo de consolidación: Definición de la medición del intervalo.

Recomendaciones:

  • Timeframe: Adjuntar al gráfico H1 para su funcionamiento.

  • Backtesting: Se recomienda probar en datos H1 utilizando el modo "Every tick".

  • Broker: Se recomiendan cuentas XAUUSD de bajo spread para estrategias de breakout con un apalancamiento de al menos 1:33

Aviso legal y de riesgo: Operar con materias primas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de este EA en backtests no garantiza resultados futuros. Por favor, pruebe primero en una cuenta demo para entender la lógica de trading.

Productos recomendados
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de Regresión Lineal Dinámica (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Entradas del usuario: Número de velas se considera al calcular la regresión lineal; Distancia a la línea superior; Distancia a la línea inferior; Detener la pérdida de. El EA ejecuta órdenes de compra y venta en el mercado cuando se alcanza el valor de una línea, superior o inferior, al precio actual, cuando se alcanza la línea inferior se ejecuta una orden de compra a m
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Asesores Expertos
El EA BOS Recovery Zone es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina la estrategia Break of Structure (BOS) con una sólida gestión de recuperación de modo dual. Diseñado para traders serios que exigen fiabilidad y una gestión avanzada del riesgo, este EA ofrece una flexibilidad inigualable con los modos Netting y Hedging para adaptarse a cualquier entorno de broker.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
One Click Close Pro
Naveen Raj R
1 (3)
Utilidades
OneClickClose-Pro EA permite a los usuarios cerrar fácilmente todas las posiciones a la vez con múltiples opciones con interfaz de usuario sencilla. Las opciones incluyen: 1. Cerrar todas las posiciones 2. Cerrar todas las posiciones de compra 3. Cerrar todas las posiciones de venta 3. Cerrar todas las posiciones de venta 4. Cerrar todas las posiciones mayores o iguales que el beneficio 5. Cerrar todas las posiciones menores o iguales que el beneficio 5. Cerrar Todas las Posiciones Menores o Igu
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Asesores Expertos
Kit-Trader Golden Days para MT5 Un módulo completo y súper efectivo para ayudarte con tus operaciones. Operar en sí mismo es muy difícil. No es de extrañar que el 97% de los operadores sean perdedores, financiando las operaciones del 3% de los ganadores. Este módulo está diseñado para mejorar tu nivel de trading, ayudándote a tener un mayor control sobre tus órdenes. Un módulo con stop loss, take profit, trailing stop y ajustes dinámicos de órdenes ayuda a los operadores a: Controlar riesgos: e
Meta1
Christian Ighohor Okonta
1 (1)
Asesores Expertos
El trading es una habilidad en la que puedes tener tu propia habilidad y tu propio proceso. Por lo tanto, le aconseja que intente hacer lo que funciona para usted. El trading no es una forma rápida de hacerse rico. Si lo practicas durante el tiempo suficiente, puede cambiarte la vida. La psicología y la emoción son muy importantes. Tomando operaciones básicas largas y cortas de forma automática basada en el MACD y el poder del oso. El robot es un proyecto de prueba por chrisdgenius objetivo de a
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Asesores Expertos
Lea más sobre mis productos Gap Cather- es un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado en la estrategia de negociación GAP (brecha de precios). Este fenómeno no ocurre a menudo, pero en algunos pares de divisas, como el AUDNZD, sucede más a menudo que en otros. La estrategia se basa en el patrón GAP pullback. Recomendaciones: AUDNZD TF M1 apalancamiento 1:100 o superior depósito mínimo 10 USD Parámetros: MinDistancePoints - altura mínima del GAP PercentProfit - porcentaje de
FREE
HedgeGrid EA
Kuldeep Pradeep Nikam
Asesores Expertos
¡Desbloquee el poder de la cobertura inteligente y la precisión de las órdenes pendientes con HedgeGrid Pro ! Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que desean un control flexible del riesgo y una entrada al mercado adaptable sin estar atados a la pantalla. Características principales: True Hedging Support - Opere en ambas direcciones para equilibrar el riesgo y capturar oportunidades de ganancias. Órdenes pendientes avanzadas - Establezca órdenes Buy Stop, Sell Stop, Buy L
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
Enoch
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! Descripción en español (para MQL5 Market) Título : ENOCH - El guardián del comercio automatizado Descripción : ENOCH es un potente Asesor Experto diseñado para traders que exigen disciplina, automatización y consistencia. Con una estructura flexible de gestión de riesgos y un sistema inteligente de incremento de lotes , ENOCH actúa como un verdadero guardián de su cuenta , protegiendo su capital mientras busca las mejores oportunidades de trading. ️ Características pr
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¡Transforma tu trading manual con la mejor boleta gratuita para MT5! ¿Cansado del ticket estándar de MetaTrader—lento y sin información clave? Trader Panel Grid Alpha es un panel de órdenes de nivel profesional diseñado para brindarte velocidad, control y claridad. Esta herramienta gratuita no es solo otro ticket; es una estación de mando que coloca tus acciones y datos más importantes directamente en el gráfico, permitiéndote centrarte en lo realmente esencial: tu análisis. FUNCIONES DE LA VERS
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT4: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar del
FREE
Sideway Trade
Quang Tri Nguyen
Asesores Expertos
Este EA se utiliza para operar en períodos laterales. Usted establece la cantidad de lote, la cantidad de puntos de toma de ganancias (no pips), la cantidad de puntos de stop loss, el precio máximo y el precio mínimo. Cuando el precio actual suba hasta igualar o superar el precio máximo, EA colocará una orden de VENTA con el precio del lote y T/P y el precio S/L. Cuando el precio actual baje igual o inferior al precio inferior, EA realizará una orden de COMPRA con el precio del lote y T/P y el p
FREE
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
Media Movil de Tercera Generacion
Juan Manuel Rojas Perez
Indicadores
La **Media Móvil de Tercera Generación (TGMMA)** es una versión avanzada del indicador estándar de **Media Móvil (MA)**. Fue descrita por primera vez por Manfred G. Dürschner en su artículo "Gleitende Durchschnitte 3.0" (en alemán). Aquí están las características clave de la TGMMA: 1. **Reducción del Retraso**:    - A diferencia de las MAs tradicionales, la TGMMA reduce significativamente el retraso. Se adapta más rápidamente a los cambios de precios, lo que la hace ideal para traders que busc
FREE
Bar Follow EA
Aurelio Miguel Machado Da Silva
1 (1)
Asesores Expertos
Este robot tiene el propósito de operar a favor de las barras de fuerza, el tamaño de la barra de fuerza se puede configurar, los usuarios pueden definir takeprofit y stoploss o el robot puede colocarlos automáticamente (en este caso, los objetivos takeprofit y stoploss son El tamaño de la barra anterior). Los valores definidos en los parámetros deben cambiarse de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
FREE
Boom and Crash Incredible Expert
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
**Descripción de Best Trading Expert Advisor:** Eleve su experiencia de trading con Best Trading Expert Advisor, una herramienta de vanguardia meticulosamente diseñada para optimizar sus estrategias de trading en los mercados financieros globales. Diseñado para los comerciantes que buscan precisión, eficiencia y rendimiento constante, este asesor experto aprovecha algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real para identificar oportunidades lucrativas y ejecutar operaciones con una pr
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Asesores Expertos
¿Eres mejor que Monkey? Pruébalo.. . El comercio de este EA se basa en la salida al azar con el tamaño de lote personalizable (uso martingala o no), stop-loss, y los niveles de take-profit. Fácil de usar y simple Ideal para pruebas comparativas con otros EAs o comercio manual. Funciona para brokers ECN/Non-ECN y símbolos de 2-3-4-5 dígitos. Apóyenos abriendo Mi broker recomendado. Exness Tickmill robot mono utiliza Adx filtro de tendencia para el juego limpio no-comercio desfavorable del merca
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Asesores Expertos
Una estrategia clásica de compra baja y venta alta. Este Bot está diseñado específicamente para aprovechar los movimientos de precios del US30/Dow Jones en el gráfico de 1 hora, ya que estos índices se mueven en función de la oferta y la demanda. La interacción entre la oferta y la demanda en el US30 determina el precio del índice. Cuando la demanda de US30 es alta, el precio del US30 aumentará. Por el contrario, cuando la oferta de acciones es alta y la demanda es baja, el precio del US30 dismi
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Asesores Expertos
Expert Gold Cloud, utiliza 3 posiciones con porcentaje de riesgo cuando hay señal, Si establece 1% , entonces 3 posiciones x 1% = 3% de riesgo. 3 Posición con 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP y trailing stop se ejecutará si el primer TP alcanzado. Esto no es siempre ganar asesor de expertos, pero si en el momento adecuado, se le dará un buen beneficio, por favor, siga Riskpercent 1-3. Este experto no utiliza Martingala o posiciones de cobertura peligrosas. Atributos: Funciona mejor en XAUUSD H1 , (QQQ.NA
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Asesores Expertos
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Media Móvil (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена закры
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
Market Structure Expert
Lakshya Pandey
Asesores Expertos
Market Structure EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para identificar y operar basándose en los principios clásicos de la acción del precio. Evita indicadores complejos y en su lugar se centra en el núcleo del movimiento de los precios: la Estructura del Mercado . La estrategia funciona mediante el análisis de un número específico de velas pasadas (Periodo Lookback) para detectar Altos Superiores (HH) y Mínimos Inferiores (LL) . Al identificar estos puntos de pi
FREE
Ema Crossover based Expert
Lakshya Pandey
Asesores Expertos
Asesor Experto en Cruce de EMA (EA gratuito para MT5) Automatice sus operaciones con la estrategia clásica de seguimiento de tendencias El EA EMA C rossover es una herramienta de trading gratuita y totalmente automatizada diseñada para MetaTrader 5. Simplifica una de las estrategias técnicas más fiables, el cruce de medias móviles, en una solución "lista para usar". Simplifica una de las estrategias técnicas más fiables, el cruce de medias móviles, en una solución "configurable y olvidable" para
FREE
Filtro:
Krzysztof Sitko
821
Krzysztof Sitko 2025.12.09 23:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario