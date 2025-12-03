Daily Gold Breakout Trader

Nombre del producto: Ruptura Diaria del Oro

Una estrategia disciplinada de ruptura de la sesión de EE.UU. para XAUUSD (Oro) que se centra en la captura de movimientos alcistas de alto impulso.

El EA Daily Gold Breakout es un sistema de trading directo y automatizado diseñado específicamente para el mercado XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. Opera bajo una estricta filosofía de "Calidad sobre Cantidad".

Opera bajo una estricta filosofía de "Calidad sobre Cantidad". En lugar de sobre-negociar, este EA espera una configuración específica de alta probabilidad por día durante la volátil apertura de la sesión de EE.UU.. Identifica las fases de consolidación y ejecuta una operación sólo cuando se confirma una fuerte ruptura alcista.

Características principales:

Una operación al día: Para evitar la sobreexposición, el EA introduce un máximo de una posición de COMPRA al día. Una vez finalizada una operación (ya sea con beneficios o con pérdidas), la pausa hasta el día siguiente.

Lógica de la Sesión de EEUU: Las operaciones se ejecutan específicamente entre las 14:30 y las 18:00 CET, con el objetivo de capturar el impulso generado por la apertura del mercado estadounidense.

Detección inteligente de rupturas: No se limita a comprar a ciegas. El sistema analiza el rango de consolidación previo a la sesión y verifica la fuerza de la ruptura mediante filtros de impulso (acción del precio en relación con las medias de barras).

Sin métodos peligrosos: Este EA no utiliza técnicas de Martingala, Rejilla o Promedio. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.

Cómo funciona:

Pre-Sesión: El EA monitoriza el mercado antes de la apertura de EEUU para identificar el rango de consolidación. Inicio de Sesión: A las 14:30 CET, comienza a buscar un fuerte movimiento al alza que rompa el rango establecido. Entrada: Si el precio rompe al alza con suficiente impulso (comprobado con un umbral de volatilidad), se coloca una orden de COMPRA. Salida: La operación se gestiona automáticamente a través de un Take Profit o Stop Loss.

Ajustes por defecto y Riesgo:

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Dirección: Largo (Compra) solamente

Take Profit: 1802 pips (Optimizado)

Stop Loss: 5960 pips (Optimizado)

Estrategia de Riesgo: Utiliza un stop loss más amplio para adaptarse a la volatilidad natural del oro, con el objetivo de obtener una alta tasa de ganancias en los movimientos de ruptura.

Parámetros:

Tamaño del Lote: Volumen de la operación.

Horario de la sesión: Horas de inicio y fin ajustables (Por defecto: 14:30 - 18:00 CET).

Umbral de ruptura: Sensibilidad de la detección de momentum (Por defecto: multiplicador 1,5x).

Periodo de consolidación: Definición de la medición del intervalo.

Recomendaciones:

Timeframe: Adjuntar al gráfico H1 para su funcionamiento.

Backtesting: Se recomienda probar en datos H1 utilizando el modo "Every tick".

Broker: Se recomiendan cuentas XAUUSD de bajo spread para estrategias de breakout con un apalancamiento de al menos 1:33

Aviso legal y de riesgo: Operar con materias primas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de este EA en backtests no garantiza resultados futuros. Por favor, pruebe primero en una cuenta demo para entender la lógica de trading.