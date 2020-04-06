Market Structure Expert
- Asesores Expertos
- Lakshya Pandey
- Versión: 1.2
Market Structure EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para identificar y operar basándose en los principios clásicos de la acción del precio. Evita indicadores complejos y en su lugar se centra en el núcleo del movimiento de los precios: laEstructura del Mercado.
La estrategia funciona mediante el análisis de un número específico de velas pasadas (Periodo Lookback) para detectarAltos Superiores (HH) y Mínimos Inferiores (LL). Al identificar estos puntos de pivote estructurales, el EA determina la dirección de la tendencia actual y ejecuta operaciones para alinearse con el impulso del mercado.
Características principales
- Lógica de acción del precio: Operaciones basadas en la estructura pura del mercado (máximos y mínimos) en lugar de indicadores retrospectivos.
- Configuración simple: Fácil de configurar con un enfoque en el "Lookback Period" para ajustar la sensibilidad.
- Pares optimizados: La lógica se ha ajustado para los principales pares de divisas.
Lógica de la estrategia
El EA escanea el gráfico para encontrar el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro delperíodo de Lookback definido por el usuario:
- Señal de compra: Se genera cuando la estructura del mercado confirma una secuencia alcista (ruptura de la estructura al alza).
- Señal de venta: se genera cuando la estructura del mercado confirma una secuencia bajista (ruptura de la estructura a la baja).
Recomendaciones
Para reproducir el rendimiento optimizado, utilice la siguiente configuración:
- Marco temporal: H1 (1 Hora)
- Símbolos: EURUSD , GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY
- VPS: Se recomienda un Servidor Privado Virtual (VPS) para un funcionamiento continuo 24/7.
Parámetros
- Lookback Period: El número de barras para comprobar los máximos y mínimos (parámetro clave de identificación).
- Número Mágico: Identificador único para las operaciones del EA.
- Stop Loss / Take Profit: Ajustes de gestión de riesgo (en puntos).
- Tamaño del Lote: Volumen fijo de negociación.
Parámetros optimizados
EURUSD
1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado
-
Swing Lookback: 10
-
Porcentaje de Zona de Liquidez: 4.5
-
Cambio de Estructura: false
-
Cambio de Carácter de la Operación: true
-
Fuerza mínima de swing: 5
2. Gestión del Riesgo
-
Riesgo por operación: 5,2
-
Relación riesgo/recompensa: 2,4
-
Spread máximo (pips): 3
-
Operaciones diarias máximas: 25
-
Pérdida máxima diaria (%): 27,9
3. Configuración de Trailing Stop
-
Usar Trailing Stop: true
-
Trailing Stop Pips: 88
-
Trailing Step Pips: 5.5
4. Ajustes de Breakeven
-
Usar Breakeven: false
-
Disparador de Breakeven (pips): 37.5
-
Breakeven Bloqueo Pips: 9
5. Filtro de tiempo
-
Usar filtro de tiempo: false
-
Hora de inicio: 32
-
Hora final: 18
6. Días de negociación
-
Negociar lunes: true
-
Comercio martes: true
-
Comercio miércoles: true
-
Comercio jueves: true
-
Comercio viernes: true
7. Varios
-
Número mágico: 308638
-
Mostrar Información: true
GBPUSD
1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado
-
Swing Lookback: 18
-
Porcentaje de Zona de Liquidez: 2.4
-
Cambio de Estructura: true
-
Cambio de carácter de la operación: true
-
Fuerza mínima de swing: 4
2. Gestión del Riesgo
-
Riesgo por operación: 8,7
-
Relación riesgo/recompensa: 14,8
-
Spread máximo (pips): 27.9
-
Operaciones diarias máximas: 36
-
Pérdida máxima diaria (%): 21,6
3. Configuración de Trailing Stop
-
Usar Trailing Stop: false
-
Trailing Stop Pips: 76
-
Trailing Step Pips: 17
4. Ajustes de Breakeven
-
Usar Breakeven: true
-
Breakeven Trigger (pips): 40.5
-
Breakeven Bloqueo Pips: 28.5
5. Filtro de tiempo
-
Usar filtro de tiempo: false
-
Hora de inicio: 46
-
Hora Fin: 161
6. Días de negociación
-
Negociar lunes: false
-
Comercio martes: falso
-
Comercio miércoles: falso
-
Comercio jueves: true
-
Comercio viernes: verdadero
7. Varios
-
Número mágico: 624447
-
Mostrar Información: true
NZDUSD
1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado
-
Swing Lookback: 20
-
Porcentaje de Zona de Liquidez: 0.75
-
Cambio de Estructura: true
-
Cambio de carácter de la operación: falso
-
Fuerza mínima de swing: 5
2. Gestión del Riesgo
-
Riesgo por operación: 6,5
-
Relación riesgo-rentabilidad: 16,2
-
Spread máximo (pips): 4.5
-
Operaciones diarias máximas: 36
-
Pérdida máxima diaria (%): 29,1
3. Configuración de Trailing Stop
-
Usar Trailing Stop: true
-
Trailing Stop Pips: 140
-
Trailing Step Pips: 33.5
4. Ajustes de Breakeven
-
Usar Breakeven: true
-
Disparador de Breakeven (pips): 16.5
-
Breakeven Bloqueo Pips: 27.5
5. Filtro de Tiempo
-
Usar filtro de tiempo: false
-
Hora de inicio: 66
-
Hora Fin: 84
6. Días de negociación
-
Negociar lunes: true
-
Comercio martes: true
-
Comercio miércoles: true
-
Comercio jueves: falso
-
Comercio viernes: verdadero
7. Varios
-
Número mágico: 594288
-
Mostrar Información: false
USDJPY
1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado
-
Swing Lookback: 57
-
Porcentaje de Zona de Liquidez: 1.95
-
Cambio de Estructura: true
-
Cambio de carácter de la operación: true
-
Fuerza mínima de swing: 14
2. Gestión del Riesgo
-
Riesgo por operación: 3,4
-
Relación riesgo-rentabilidad: 17,4
-
Spread máximo (pips): 29.4
-
Operaciones diarias máximas: 10
-
Pérdida máxima diaria (%): 19.2
3. Configuración de Trailing Stop
-
Usar Trailing Stop: true
-
Trailing Stop Pips: 24
-
Trailing Step Pips: 43.5
4. Ajustes de Breakeven
-
Usar Breakeven: false
-
Disparador de Breakeven (pips): 57
-
Breakeven Lock Pips: 26
5. Filtro de tiempo
-
Usar Filtro Horario: true
-
Hora de inicio: 12
-
Hora Fin: 49
6. Días de negociación
-
Negociar lunes: falso
-
Comercio martes: falso
-
Comercio miércoles: falso
-
Comercio jueves: true
-
Comercio viernes: verdadero
7. Varios
-
Número mágico: 484028
-
Mostrar información: true
AUDUSD
1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado
-
Swing Lookback: 23
-
Porcentaje de Zona de Liquidez: 3.25
-
Cambio de Estructura: true
-
Cambio de carácter de la operación: falso
-
Fuerza mínima de swing: 6
2. Gestión del Riesgo
-
Riesgo por operación: 10
-
Relación riesgo/recompensa: 11,8
-
Spread máximo (pips): 4.2
-
Operaciones diarias máximas: 5
-
Pérdida máxima diaria (%): 6.6
3. Configuración de Trailing Stop
-
Usar Trailing Stop: true
-
Trailing Stop Pips: 48
-
Trailing Step Pips: 34
4. Ajustes de Breakeven
-
Usar Breakeven: true
-
Breakeven Trigger (pips): 51
-
Breakeven Lock Pips: 19
5. Filtro de tiempo
-
Usar Filtro de Tiempo: false
-
Hora de inicio: 60
-
Hora Fin: 70
6. Días de negociación
-
Negociar lunes: true
-
Comercio martes: falso
-
Comercio miércoles: true
-
Comercio jueves: true
-
Comercio viernes: falso
7. Varios
-
Número mágico: 638604
-
Mostrar información: true
Descargo de responsabilidad: Esta es una herramienta gratuita proporcionada con fines educativos y comerciales. El rendimiento pasado, incluidos los resultados de optimización, no garantiza la rentabilidad futura. Por favor, pruebe en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.