Market Structure Expert

Market Structure EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para identificar y operar basándose en los principios clásicos de la acción del precio. Evita indicadores complejos y en su lugar se centra en el núcleo del movimiento de los precios: laEstructura del Mercado.

La estrategia funciona mediante el análisis de un número específico de velas pasadas (Periodo Lookback) para detectarAltos Superiores (HH) y Mínimos Inferiores (LL). Al identificar estos puntos de pivote estructurales, el EA determina la dirección de la tendencia actual y ejecuta operaciones para alinearse con el impulso del mercado.

Características principales

  • Lógica de acción del precio: Operaciones basadas en la estructura pura del mercado (máximos y mínimos) en lugar de indicadores retrospectivos.
  • Configuración simple: Fácil de configurar con un enfoque en el "Lookback Period" para ajustar la sensibilidad.
  • Pares optimizados: La lógica se ha ajustado para los principales pares de divisas.

Lógica de la estrategia

El EA escanea el gráfico para encontrar el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro delperíodo de Lookback definido por el usuario:

  • Señal de compra: Se genera cuando la estructura del mercado confirma una secuencia alcista (ruptura de la estructura al alza).
  • Señal de venta: se genera cuando la estructura del mercado confirma una secuencia bajista (ruptura de la estructura a la baja).

Recomendaciones

Para reproducir el rendimiento optimizado, utilice la siguiente configuración:

  • Marco temporal: H1 (1 Hora)
  • Símbolos: EURUSD , GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY
  • VPS: Se recomienda un Servidor Privado Virtual (VPS) para un funcionamiento continuo 24/7.

Parámetros

  • Lookback Period: El número de barras para comprobar los máximos y mínimos (parámetro clave de identificación).
  • Número Mágico: Identificador único para las operaciones del EA.
  • Stop Loss / Take Profit: Ajustes de gestión de riesgo (en puntos).
  • Tamaño del Lote: Volumen fijo de negociación.

Parámetros optimizados

EURUSD

1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado

  • Swing Lookback: 10

  • Porcentaje de Zona de Liquidez: 4.5

  • Cambio de Estructura: false

  • Cambio de Carácter de la Operación: true

  • Fuerza mínima de swing: 5

2. Gestión del Riesgo

  • Riesgo por operación: 5,2

  • Relación riesgo/recompensa: 2,4

  • Spread máximo (pips): 3

  • Operaciones diarias máximas: 25

  • Pérdida máxima diaria (%): 27,9

3. Configuración de Trailing Stop

  • Usar Trailing Stop: true

  • Trailing Stop Pips: 88

  • Trailing Step Pips: 5.5

4. Ajustes de Breakeven

  • Usar Breakeven: false

  • Disparador de Breakeven (pips): 37.5

  • Breakeven Bloqueo Pips: 9

5. Filtro de tiempo

  • Usar filtro de tiempo: false

  • Hora de inicio: 32

  • Hora final: 18

6. Días de negociación

  • Negociar lunes: true

  • Comercio martes: true

  • Comercio miércoles: true

  • Comercio jueves: true

  • Comercio viernes: true

7. Varios

  • Número mágico: 308638

  • Mostrar Información: true

GBPUSD

1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado

  • Swing Lookback: 18

  • Porcentaje de Zona de Liquidez: 2.4

  • Cambio de Estructura: true

  • Cambio de carácter de la operación: true

  • Fuerza mínima de swing: 4

2. Gestión del Riesgo

  • Riesgo por operación: 8,7

  • Relación riesgo/recompensa: 14,8

  • Spread máximo (pips): 27.9

  • Operaciones diarias máximas: 36

  • Pérdida máxima diaria (%): 21,6

3. Configuración de Trailing Stop

  • Usar Trailing Stop: false

  • Trailing Stop Pips: 76

  • Trailing Step Pips: 17

4. Ajustes de Breakeven

  • Usar Breakeven: true

  • Breakeven Trigger (pips): 40.5

  • Breakeven Bloqueo Pips: 28.5

5. Filtro de tiempo

  • Usar filtro de tiempo: false

  • Hora de inicio: 46

  • Hora Fin: 161

6. Días de negociación

  • Negociar lunes: false

  • Comercio martes: falso

  • Comercio miércoles: falso

  • Comercio jueves: true

  • Comercio viernes: verdadero

7. Varios

  • Número mágico: 624447

  • Mostrar Información: true

NZDUSD

1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado

  • Swing Lookback: 20

  • Porcentaje de Zona de Liquidez: 0.75

  • Cambio de Estructura: true

  • Cambio de carácter de la operación: falso

  • Fuerza mínima de swing: 5

2. Gestión del Riesgo

  • Riesgo por operación: 6,5

  • Relación riesgo-rentabilidad: 16,2

  • Spread máximo (pips): 4.5

  • Operaciones diarias máximas: 36

  • Pérdida máxima diaria (%): 29,1

3. Configuración de Trailing Stop

  • Usar Trailing Stop: true

  • Trailing Stop Pips: 140

  • Trailing Step Pips: 33.5

4. Ajustes de Breakeven

  • Usar Breakeven: true

  • Disparador de Breakeven (pips): 16.5

  • Breakeven Bloqueo Pips: 27.5

5. Filtro de Tiempo

  • Usar filtro de tiempo: false

  • Hora de inicio: 66

  • Hora Fin: 84

6. Días de negociación

  • Negociar lunes: true

  • Comercio martes: true

  • Comercio miércoles: true

  • Comercio jueves: falso

  • Comercio viernes: verdadero

7. Varios

  • Número mágico: 594288

  • Mostrar Información: false

USDJPY

1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado

  • Swing Lookback: 57

  • Porcentaje de Zona de Liquidez: 1.95

  • Cambio de Estructura: true

  • Cambio de carácter de la operación: true

  • Fuerza mínima de swing: 14

2. Gestión del Riesgo

  • Riesgo por operación: 3,4

  • Relación riesgo-rentabilidad: 17,4

  • Spread máximo (pips): 29.4

  • Operaciones diarias máximas: 10

  • Pérdida máxima diaria (%): 19.2

3. Configuración de Trailing Stop

  • Usar Trailing Stop: true

  • Trailing Stop Pips: 24

  • Trailing Step Pips: 43.5

4. Ajustes de Breakeven

  • Usar Breakeven: false

  • Disparador de Breakeven (pips): 57

  • Breakeven Lock Pips: 26

5. Filtro de tiempo

  • Usar Filtro Horario: true

  • Hora de inicio: 12

  • Hora Fin: 49

6. Días de negociación

  • Negociar lunes: falso

  • Comercio martes: falso

  • Comercio miércoles: falso

  • Comercio jueves: true

  • Comercio viernes: verdadero

7. Varios

  • Número mágico: 484028

  • Mostrar información: true

AUDUSD

1. Ajustes de Swing y Estructura de Mercado

  • Swing Lookback: 23

  • Porcentaje de Zona de Liquidez: 3.25

  • Cambio de Estructura: true

  • Cambio de carácter de la operación: falso

  • Fuerza mínima de swing: 6

2. Gestión del Riesgo

  • Riesgo por operación: 10

  • Relación riesgo/recompensa: 11,8

  • Spread máximo (pips): 4.2

  • Operaciones diarias máximas: 5

  • Pérdida máxima diaria (%): 6.6

3. Configuración de Trailing Stop

  • Usar Trailing Stop: true

  • Trailing Stop Pips: 48

  • Trailing Step Pips: 34

4. Ajustes de Breakeven

  • Usar Breakeven: true

  • Breakeven Trigger (pips): 51

  • Breakeven Lock Pips: 19

5. Filtro de tiempo

  • Usar Filtro de Tiempo: false

  • Hora de inicio: 60

  • Hora Fin: 70

6. Días de negociación

  • Negociar lunes: true

  • Comercio martes: falso

  • Comercio miércoles: true

  • Comercio jueves: true

  • Comercio viernes: falso

7. Varios

  • Número mágico: 638604

  • Mostrar información: true

Descargo de responsabilidad: Esta es una herramienta gratuita proporcionada con fines educativos y comerciales. El rendimiento pasado, incluidos los resultados de optimización, no garantiza la rentabilidad futura. Por favor, pruebe en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.


