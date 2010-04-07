MT4 for Discord Signals

La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT4 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones:

Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord

Envío de emojis junto con texto personalizado

Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT4 a Discord

Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad.

Instructions for the utility





Mensajes totalmente personalizables

El mensaje de señal se puede personalizar completamente:

Especifique su propio encabezado y pie de página

Insertar enlace al final del mensaje

Mostrar un comentario de un asesor o una orden manual

Soporte para múltiples idiomas

La utilidad admite 14 idiomas para los mensajes:

Inglés

Español

ruso

Alemán

italiano

Francés

portugués

turco

malayo

Chino

japonés

coreano

árabe

hindi

La traducción se refiere específicamente a los mensajes que se envían a tu canal.

Capacidades de difusión de mensajes

La utilidad le permite transmitir mensajes sobre:

Abrir un pedido

Cerrando el pedido

Modificaciones de pedidos

Cierre parcial

Cambiar los niveles de stop loss y take profit

Activación de órdenes pendientes

Envío de informes comerciales con la posibilidad de seleccionar un cronograma para el envío de informes por día

Interfaz gráfica fácil de usar

La utilidad cuenta con una interfaz gráfica para mayor comodidad del usuario. Se mejora y perfecciona constantemente. Le deseamos mucho éxito con nuestra utilidad MT4 para señales de Discord.

