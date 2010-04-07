MT4 for Discord Signals
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.36
- Actualizado: 11 diciembre 2024
- Activaciones: 5
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT4 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones:
- Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord
- Envío de emojis junto con texto personalizado
- Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT4 a Discord
Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad.
Mensajes totalmente personalizables
El mensaje de señal se puede personalizar completamente:
- Especifique su propio encabezado y pie de página
- Insertar enlace al final del mensaje
- Mostrar un comentario de un asesor o una orden manual
Soporte para múltiples idiomas
La utilidad admite 14 idiomas para los mensajes:
- Inglés
- Español
- ruso
- Alemán
- italiano
- Francés
- portugués
- turco
- malayo
- Chino
- japonés
- coreano
- árabe
- hindi
La traducción se refiere específicamente a los mensajes que se envían a tu canal.
Capacidades de difusión de mensajes
La utilidad le permite transmitir mensajes sobre:
- Abrir un pedido
- Cerrando el pedido
- Modificaciones de pedidos
- Cierre parcial
- Cambiar los niveles de stop loss y take profit
- Activación de órdenes pendientes
- Envío de informes comerciales con la posibilidad de seleccionar un cronograma para el envío de informes por día
Interfaz gráfica fácil de usar
La utilidad cuenta con una interfaz gráfica para mayor comodidad del usuario. Se mejora y perfecciona constantemente. Le deseamos mucho éxito con nuestra utilidad MT4 para señales de Discord.#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading