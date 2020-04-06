Gold Invest Pro Expert Advisor MT4

Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом.
Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной, когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах.

Внутри реализованы:

  • ограничение на количество ордеров;

  • целевая прибыль по корзине в валюте счёта;

  • контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты.

Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизировать работу с золотом и контролировать риск через настройки.

Основные настройки (кратко)

В параметрах вы можете:

  • Задать стартовый лот
    Начать с небольших значений (например, 0.01) и при необходимости корректировать после тестов.

  • Настроить шаг между сделками
    Использовать шаг, зависящий от волатильности (ATR), либо фиксированное расстояние в пунктах.

  • Ограничить максимальное число ордеров
    Это помогает держать нагрузку на депозит под контролем.

  • Выбрать цель прибыли по корзине в валюте счёта
    Например, закрывать все сделки, когда суммарная прибыль по ним достигает заданной суммы.

  • Включить защиту по Equity
    При заданной просадке по счёту советник может закрыть все позиции и завершить работу до вашего следующего решения.

Рекомендации по депозиту и рискам

Для стандартных условий торговли по золоту можно ориентироваться на такие ориентиры:

  • Минимальный рабочий депозит: около 1000$ на каждые 0.01 лота.

  • Более комфортный, консервативный уровень: около 2500$ на каждые 0.01 лота.

Это не жёсткие требования, а именно ориентир по соотношению лота и депозита.
Фактическая нагрузка будет зависеть от:

  • настроек советника (шаг, максимальное количество сделок, цель по прибыли);

  • условий брокера (спред, комиссия, тип счёта);

  • вашего отношения к риску.

Важно помнить, что торговля с использованием сетки всегда связана с риском просадок и потенциальной возможностью получить убыток, особенно на сильных трендах.

Как начать

  1. Скачайте демо-версию Gold Invest Pro.

  2. Протестируйте советник в тестере стратегий на XAUUSD у вашего брокера на разных участках истории.

  3. Запустите на демо-счёте с лотом 0.01 и консервативными настройками, понаблюдайте за поведением в реальном времени.

  4. После этого принимайте решение, подходит ли вам такой стиль работы с золотом и с какими параметрами его использовать на реальном счёте.


Рекомендуем также
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Great Bird
Ferri Shallahuddin
Эксперты
Great Bird expert advisor using a scalping system with low DD. has StopLoss   and TakeProfit features automatically set by the algorithm. you can also set StopLoss and TakeProfit manually. The Expert Advisor does not need complicated setup and  is ready to be used for all currencies Use Timeframe M5 account ECN recommendation Minimum account balance $ 100 (for one pair) The Expert Advisor does not use: Grid Averaging Martingale Doubling
You CDI
Evgeny Vlasov
Эксперты
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Эксперты
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Goal Time
Mourad Ezzaki
Эксперты
Советник GOAL TIME основан на понятии времени. Он анализирует изменение цены в зависимости от времени и определяет лучшее время для успешной установки ордера. Этот советник основан на индикаторе, который рисует кривую цены по времени. Эта кривая рассчитывается при помощи алгоритма, который анализирует прошлые данные. После этого советник использует полученную кривую и устанавливает правильный ордер. В случае неправильного выбора задачей советника становится ограничение убытков. После тщательного
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Эксперты
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Эксперты
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Karman
Vladislav Filippov
Эксперты
Karman - это полностью автоматизированный торговый советник, работающий на М30 таймфрейме. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении положительного динамизма прибыльности в несколько пунктов, что позволяет пользователю уменьшить затраты от открытия убыточных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормальной работы всех заложенных в него функций. Мануал работы советника подразуме
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
Перед покупкой пройдите тестирование путем форвардного тестирования, используя демо-счет MyVolume Profile FV (БЕСПЛАТНАЯ версия) в течение нескольких месяцев. изучите это и найдите лучшую настройку для встречи со своей. MyVolume Profile Scalper EA — это расширенная     автоматизированная         программа, предназначенная для использования профиля объема, который     измеряет     общий объем, проданный на определенном ценовом уровне в течение указанного периода времени, и делит общий объем на в
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Эксперты
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Эксперты
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Эксперты
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Другие продукты этого автора
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Эксперты
Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper - это дневной скальпер, совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника сроиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Перед покупкой обязател
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Индикаторы
Логика работы Важность данного индикатора заключается в том что он позволяет понять сколько “топлива еще осталось у инструмента”. Представьте ситуацию, вы выехали на машине с полу- разряженной батареей, в среднем обычно такого количества энергии машине хватает на 250 км, соответственно при всем желании путь в 700 км, вам не преодолеть. Так и у каждого инструмента, есть определенный дневной ход цены, и в результате статистических наблюдений было выявлено что 95% времени актив проходит 1 ATR в ден
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Эксперты
Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Coppy Master MT5 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT5 к MT4, от MT4 к MT5, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT4 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки ло
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Эксперты
Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений. SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа. Чем SPARK отличается? Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке. Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out. Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ4 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ5 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ5 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые с
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт "Открыть сетку отложенных ордеров" предназначен для автоматизации процесса создания ордеров на покупку (Buy) и продажу (Sell) на торговой платформе МТ4. Он предоставляет пользователю возможность задать расстояние между ордерами и количество ордеров в этой сетке.   Этот скрипт позволяет трейдерам быстро строить сетку ордеров, которая охватывает определенный диапазон цен. Основные функции скрипта включают: Возможность выбора направления ордеров: Buy (покупка) или Sell (продажа). Задание рас
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Orders for MT4 - закрывает абсолютно все ордера, будь то отложенные или рыночные.  Закрытие ордеров происходит по по текущему в момент закрытия показателям прибыли/убытка.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все ордера по текущим показателям.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Добавляйте меня в друзья , у меня много других полезных продуктов. 
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Утилиты
Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике. Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке. Ключевые функции Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по сколь
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Эксперты
Описание советника Советник Smart - это автоматический сеточный торговый советник, с авто-подбором настроек под каждую торговую пару.  Торговый советник сам автоматически подбирает настройки под каждую валютную пару, тем самым вам не нужно определять параметры для каждой пары, расчёты происходят исходя из волатильности торгуемого инструмента. В момент торговли вы можете задавать направления точек входа. Включать фильтр по тренду.  КЛАСНЫЙ ДНЕВНОЙ СКАЛЬПЕР -    https://www.mql5.com/ru/market/pro
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв