Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
- Эксперты
- Sergey Batudayev
- Версия: 1.6
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом.
Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной, когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах.
Внутри реализованы:
-
ограничение на количество ордеров;
-
целевая прибыль по корзине в валюте счёта;
-
контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты.
Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизировать работу с золотом и контролировать риск через настройки.
Основные настройки (кратко)
В параметрах вы можете:
-
Задать стартовый лот
Начать с небольших значений (например, 0.01) и при необходимости корректировать после тестов.
-
Настроить шаг между сделками
Использовать шаг, зависящий от волатильности (ATR), либо фиксированное расстояние в пунктах.
-
Ограничить максимальное число ордеров
Это помогает держать нагрузку на депозит под контролем.
-
Выбрать цель прибыли по корзине в валюте счёта
Например, закрывать все сделки, когда суммарная прибыль по ним достигает заданной суммы.
-
Включить защиту по Equity
При заданной просадке по счёту советник может закрыть все позиции и завершить работу до вашего следующего решения.
Рекомендации по депозиту и рискам
Для стандартных условий торговли по золоту можно ориентироваться на такие ориентиры:
-
Минимальный рабочий депозит: около 1000$ на каждые 0.01 лота.
-
Более комфортный, консервативный уровень: около 2500$ на каждые 0.01 лота.
Это не жёсткие требования, а именно ориентир по соотношению лота и депозита.
Фактическая нагрузка будет зависеть от:
-
настроек советника (шаг, максимальное количество сделок, цель по прибыли);
-
условий брокера (спред, комиссия, тип счёта);
-
вашего отношения к риску.
Важно помнить, что торговля с использованием сетки всегда связана с риском просадок и потенциальной возможностью получить убыток, особенно на сильных трендах.
Как начать
-
Скачайте демо-версию Gold Invest Pro.
-
Протестируйте советник в тестере стратегий на XAUUSD у вашего брокера на разных участках истории.
-
Запустите на демо-счёте с лотом 0.01 и консервативными настройками, понаблюдайте за поведением в реальном времени.
-
После этого принимайте решение, подходит ли вам такой стиль работы с золотом и с какими параметрами его использовать на реальном счёте.