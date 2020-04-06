Gold Invest Pro Expert Advisor MT4

Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом.

Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной, когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах.

Внутри реализованы:

ограничение на количество ордеров;

целевая прибыль по корзине в валюте счёта;

контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты.

Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизировать работу с золотом и контролировать риск через настройки.

Основные настройки (кратко)

В параметрах вы можете:

Задать стартовый лот

Начать с небольших значений (например, 0.01) и при необходимости корректировать после тестов.

Настроить шаг между сделками

Использовать шаг, зависящий от волатильности (ATR), либо фиксированное расстояние в пунктах.

Ограничить максимальное число ордеров

Это помогает держать нагрузку на депозит под контролем.

Выбрать цель прибыли по корзине в валюте счёта

Например, закрывать все сделки, когда суммарная прибыль по ним достигает заданной суммы.

Включить защиту по Equity

При заданной просадке по счёту советник может закрыть все позиции и завершить работу до вашего следующего решения.

Рекомендации по депозиту и рискам

Для стандартных условий торговли по золоту можно ориентироваться на такие ориентиры:

Минимальный рабочий депозит: около 1000$ на каждые 0.01 лота .

Более комфортный, консервативный уровень: около 2500$ на каждые 0.01 лота.

Это не жёсткие требования, а именно ориентир по соотношению лота и депозита.

Фактическая нагрузка будет зависеть от:

настроек советника (шаг, максимальное количество сделок, цель по прибыли);

условий брокера (спред, комиссия, тип счёта);

вашего отношения к риску.

Важно помнить, что торговля с использованием сетки всегда связана с риском просадок и потенциальной возможностью получить убыток, особенно на сильных трендах.

Как начать