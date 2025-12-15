Gold Invest Pro Expert Advisor MT4

Gold Invest Pro ist speziell für den Goldhandel konzipiert.

Der EA arbeitet nur mit Kaufpositionen auf XAUUSD und baut allmählich eine Reihe von Geschäften auf, die dann als ein einziger Korb geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein vordefiniertes Ziel in Geld erreicht.

Er beinhaltet:

ein Limit für die maximale Anzahl von Aufträgen;

ein Gewinnziel für den gesamten Korb in der Kontowährung;

einen aktienbasierten Schutz - wenn ein bestimmtes Drawdown-Niveau erreicht wird, können alle Geschäfte geschlossen werden.

Es handelt sich nicht um einen "magischen Knopf", sondern um ein Werkzeug für diejenigen, die ihre Arbeit mit Gold automatisieren und das Risiko durch Einstellungen kontrollieren wollen.

Haupteinstellungen (kurz)

In den Eingaben können Sie:

Das Startlot einstellen

Beginnen Sie mit kleinen Werten (z.B. 0,01) und passen Sie diese erst nach dem Testen an.

Konfigurieren Sie den Abstand zwischen den Trades

Verwenden Sie einen auf der Volatilität basierenden Schritt (ATR) oder legen Sie einen festen Schritt in Punkten fest.

Begrenzen Sie die maximale Anzahl von Aufträgen

Dies hilft, die Belastung des Depots unter Kontrolle zu halten.

Legen Sie ein Gewinnziel für den Korb in Kontowährung

fest . Schließen Sie beispielsweise alle Geschäfte, wenn der Gesamtgewinn einen bestimmten Betrag erreicht.

Aktivieren Sie den Aktienschutz

Wenn der Equity Drawdown auf dem Konto ein bestimmtes Niveau erreicht, kann der EA alle Positionen schließen und den Handel stoppen, bis Sie entscheiden, was als nächstes zu tun ist.

Empfehlungen zu Einlage und Risiko

Für typische Handelsbedingungen bei Gold können Sie die folgenden Richtlinien verwenden:

Mindesteinlage für den Betrieb: etwa 1.000 USD für jedes 0,01 Lot .

Komfortableres, konservatives Niveau: etwa 2.500 USD für jedes 0,01 Lot.

Dies sind keine strengen Anforderungen, sondern praktische Anhaltspunkte für das Lot-Einlagen-Verhältnis.

Die tatsächliche Risikobelastung hängt ab von:

Ihren EA-Einstellungen (Schritt, maximale Anzahl von Trades, Gewinnziel);

den Bedingungen des Brokers (Spread, Kommission, Kontotyp);

Ihrer persönlichen Risikotoleranz.

Bitte bedenken Sie, dass der Handel mit Grids immer das Risiko von Drawdowns und potenziellen Verlusten birgt, insbesondere in stark trendigen Märkten.

Wie Sie beginnen können