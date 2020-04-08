Swing Structure pro

Esto es SMC reglas basadas en la estructura de swing herramienta que le ayudan a analizar los puntos de oscilación y mantenerse al día sobre la estructura del mercado en tiempo real para las decisiones comerciales bateador haciendo sobre la compra venta es fácil de usar y lo bueno es esto usted no necesita hacer ningún dibujo manual para esto se auto analiza los puntos de oscilación clave gráfico e imprimir etiquetas en él para conocer el nivel exacto y sobre ella con un pequeño punto de su oscilación alcista o bajista