Mirror Signals EA
- Utilidades
- Isaac Derban
- Versión: 6.0
- Activaciones: 5
🧠 Visión general
Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5.
Está diseñado específicamente para proveedores de señales, operadores de copiadoras de operaciones, auditores, educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables.
Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios de comentarios, activaciones de trailing stop, modificaciones de órdenes pendientes, e incluso eventos perdidos o silenciosos, es capturado y entregado en un formato limpio y legible por humanos.
Comienza a entregarseñales 🔥 ultra-profesionales de Telegram en minutos.
Características principales
- Notificaciones de Telegram en tiempo real (entradas, cierres, cierres parciales, SL/TP, trailing
🛠 Permisos Requeridos
Para utilizar este EA, debes habilitar:
- Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
- ✔ Permitir trading automatizado
- ✔ Permitir WebRequest
- Añadir la URL :
https://api.telegram.org
No se requieren DLL externas ni dependencias.
📥 Instalación
- Adjuntar EA a cualquier gráfico
- Insertar el token del bot de Telegram y el ID del chat
- Habilitar WebRequest
- Configurar filtros (opcional)
- Listo - las notificaciones comienzan al instante
⚠️ Descargo de responsabilidad
Esta herramienta no proporciona señales de trading ni asesoramiento financiero. Sólo supervisa e informa de la actividad de la cuenta.stop, breakeven, cambio de comentario, etc.)
- Seguimiento del ciclo de vida de las órdenes pendientes: colocadas → modificadas → activadas → canceladas → expiradas
- Sistema de recuperación de "eventos perdidos " para capturar eventos que MT5 no emite
- Captura de pantalla al entrar (opcional)
- Filtrado de símbolos y números mágicos
- Desglose completo de beneficios: comisión + swap + P/L neto
- Resumen automático de todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes
- Funciona con cualquier broker, cualquier activo, cualquier marco temporal
- Perfecto para crear un servicio de señales o un canal de notificación de operaciones
Casos de uso
- Canales de señales de Telegram
- Grupos privados para clientes/estudiantes
- Seguimiento de PAMM/MAM
- Informes de transparencia de la firma Prop
- Registro de operaciones / creación de registros de auditoría
- Sistema de difusión multiestrategia (mediante filtros)
Tabla de características
|
Característica
|
Descripción
|
Notificaciones de órdenes de mercado
|
Entrada, salida, SL/TP hit, cierres parciales
|
Seguimiento de órdenes pendientes
|
Colocar, modificar, activar, cancelar, expirar
|
Modificaciones SL/TP
|
Detección de movimientos normales, trailing stop y breakeven
|
Envío de capturas de pantalla
|
Captura de pantalla opcional a la entrada
|
Filtro de símbolos
|
Supervise sólo los símbolos seleccionados
|
Filtro mágico
|
Seleccionar qué EAs/estrategias publicar
|
Detección de eventos perdidos
|
Captura los borrados/expiraciones silenciosos de órdenes
|
Resumen de inicio
|
Informa de todas las operaciones abiertas y órdenes pendientes
|
Seguimiento de comentarios
|
Detecta cambios de comentarios en las posiciones
|
Fácil configuración
|
Sólo bot token + chat ID
🎯 Por qué les encanta a los traders
- Alertas inmediatas → sin retrasos
- Formato súper limpio y profesional
- Funciona con cualquier estrategia o EA
- Reduce el trabajo manual de los proveedores de señales
- Crea confianza con los suscriptores gracias a la transparencia de los informes
¿Por qué elegir este EA?
✔ Configuración instantánea
✔ No se necesita servidor
✔ Extremadamente fiable
✔ Funciona con cualquier estrategia
✔ Cero codificación requerida
✔ Formato profesional y capturas de pantalla
