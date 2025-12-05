🧠 Visión general

Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5.

Está diseñado específicamente para proveedores de señales, operadores de copiadoras de operaciones, auditores, educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables.

Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios de comentarios, activaciones de trailing stop, modificaciones de órdenes pendientes, e incluso eventos perdidos o silenciosos, es capturado y entregado en un formato limpio y legible por humanos.





Comienza a entregar

señales 🔥 ultra-profesionales de Telegram en minutos.

Características principales

Notificaciones de Telegram en tiempo real

(entradas, cierres, cierres parciales, SL/TP, trailing stop, breakeven, cambio de comentario, etc.)

: colocadas → modificadas → activadas → canceladas → expiradas Sistema de recuperación de "eventos perdidos " para capturar eventos que MT5 no emite

" para capturar eventos que MT5 no emite Captura de pantalla al entrar (opcional)

(opcional) Filtrado de símbolos y números mágicos

Desglose completo de beneficios : comisión + swap + P/L neto

: comisión + swap + P/L neto Resumen automático de todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes

Funciona con cualquier broker, cualquier activo, cualquier marco temporal

Perfecto para crear un servicio de señales o un canal de notificación de operaciones

Casos de uso

Canales de señales de Telegram

Grupos privados para clientes/estudiantes

Seguimiento de PAMM/MAM

Informes de transparencia de la firma Prop

Registro de operaciones / creación de registros de auditoría

Sistema de difusión multiestrategia (mediante filtros)

Tabla de características

Característica Descripción Notificaciones de órdenes de mercado Entrada, salida, SL/TP hit, cierres parciales Seguimiento de órdenes pendientes Colocar, modificar, activar, cancelar, expirar Modificaciones SL/TP Detección de movimientos normales, trailing stop y breakeven Envío de capturas de pantalla Captura de pantalla opcional a la entrada Filtro de símbolos Supervise sólo los símbolos seleccionados Filtro mágico Seleccionar qué EAs/estrategias publicar Detección de eventos perdidos Captura los borrados/expiraciones silenciosos de órdenes Resumen de inicio Informa de todas las operaciones abiertas y órdenes pendientes Seguimiento de comentarios Detecta cambios de comentarios en las posiciones Fácil configuración Sólo bot token + chat ID









🎯 Por qué les encanta a los traders

Alertas inmediatas → sin retrasos

Formato súper limpio y profesional

Funciona con cualquier estrategia o EA

Reduce el trabajo manual de los proveedores de señales

Crea confianza con los suscriptores gracias a la transparencia de los informes

¿Por qué elegir este EA?

✔ Configuración instantánea

✔ No se necesita servidor

✔ Extremadamente fiable

✔ Funciona con cualquier estrategia

✔ Cero codificación requerida

✔ Formato profesional y capturas de pantalla





🛠 Permisos Requeridos

Para utilizar este EA, debe habilitar:

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

✔ Permitir trading automatizado

✔ Permitir WebRequest

Añadir la URL :

https://api.telegram.org

No se requieren DLL externas ni dependencias.

📥 Instalación

Adjuntar EA a cualquier gráfico Insertar el token del bot de Telegram y el ID del chat Habilitar WebRequest Configurar filtros (opcional) Listo - las notificaciones comienzan al instante

⚠️ Descargo de responsabilidad

Esta herramienta no proporciona señales de trading ni asesoramiento financiero. Sólo supervisa e informa de la actividad de la cuenta.